Цветы от гаишников и электросамокат от мужа: Елене Исинбаевой – 37

- Первый раз день рождения я отмечаю в машине. Зато со всей своей любимой командой и это здорово, - рассказала Елена Исинбаева в своем «сториз» в Инстаграме за несколько минут до полуночи 3 июня. Сегодня знаменитая спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева отмечает свой 37-й день рождения. Праздновать начала в дороге: Лена с коллегами из Благотворительного фонда Исинбаевой возвращалась в Волгоград из Белгорода, где проходил заключительный отборочный региональный этап спортивного фестиваля «Каждый ребёнок достоин пьедестала».

И вот под крики - «Ура!», «С днем рождения, наша царица!» микроавтобус, на котором ехала спортсменка с друзьями, останавливают сотрудники ДПС на стационарном посту в Калачевском районе Волгоградской области. Гаишники заглядывают внутрь и просят всех выйти. Елена Исинбаева на какое-то мгновение даже опешила.

Необычный сюрприз Исинбевой приготовили друзья и сотрудники ДПС: поздравили прямо в дороге.

- Елена Гаджиевна, областной батальон ДПС поздравляет вас с днем рождения! Спасибо вам за ваши победы, за вашу поддержку спорта, мы вам очень благодарны. Мы вас поздравляем и желаем всего наилучшего! - вдруг начали поздравлять ее инспекторы ДПС с цветами в руках и улыбками на лицах. Да еще и с фейерверком!

Оказалось, это ребята из Фонда решили сделать такой необычный сюрприз спортсменке и договорились с правоохранителями.

- Ну, такого дня рождения у меня еще точно не было. Это так приятно и неожиданно, - призналась на камеру чемпионка.

«Благодарю калачевский пост ДПС за такой прекрасный сюрприз в день рождения», - подписала фото с гаишниками Елена Исинбаева.

isinbaevayelena Елене Исинбаевой на 37-й день рождения подарили самокат

Кстати, на этом приятные сюрпризы у спортсменки в этот день не закончились. Конечно же, друзья и близкие радовали Елену подарками.

- А что вам дарят? Это сюрпризы или у вас спрашивают, что дарить? - допытываются у Елены Гаджиевны ведущие утреннего эфира радио «Комсомольская правда».

- Чаще спрашивают, и я им заказываю, что хочу. Например, муж мне сегодня подарил электросамокат, о котором я мечтала. Он не разгоняется больше, чем на 25 километров в час, как раз быстрее мне муж и не позволяет, - смеется волгоградка.

- Вы любите скорость?

- О, да! Я вообще экстремалка, потому муж меня и ограничивает, - признается Елена.

Елена Исинбаева: Муж подарил мне на день рождения электросамокат! 00:00 00:00

А вот от шумных вечеринок отказалась, свой день рождения решила отмечать по-тихому - в семейном кругу.

- Сегодня я стала на год старше! Да, иногда хочется остановить время, которое начинает лететь..., - немного с грустинкой написала Исинбаева признание в своем инстаграме. - Оглядываясь назад, я могу сказать точно, каждый прожитый год жизни, знаковый для меня. Годы спортивной карьеры были великими и прекрасными. Создание семьи, рождение моих прекрасных детей, свадьба с мужем - это яркие и неповторимые события в жизни. Мой благотворительный фонд, наша команда, наша социальная работа, наша разработка проектов, а потом реализация их в жизнь - это невероятно мотивирующая и приятная, но и немного сложная работа! Новый опыт, приобретённый в Международном Олимпийском комитете - бесценен! Я счастлива, что меня окружают мои родные, мой тыл, моя опора и поддержка! Мои надежные друзья, партнеры, коллеги! Я счастлива делится радостью с вами и быть рядом в трудные минуты! В день рождения хочется обнять весь мир!

«КП-Волгоград» присоединяется к поздравлениям!

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