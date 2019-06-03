Волгоградское event «Агентство Больших Возможностей» вот уже в третий раз реализовало международный музыкальный фестиваль акапельного пения

Двенадцать дней акапельного исполнения и 1800 часов живой музыки от лучших коллективов со всего света: с 1 по 12 мая в Москве прошел открытый международный конкурс «Московская весна A Cappella». В Загородном клубе «Нефтяник» реализаторы конкурса подвели итоги своей работы и поделились планами на будущее. Организаторы события Организатор такого масштабного проекта - Правительство Москвы в лице Департамента торговли и услуг города Москвы, разработка велась при участии государственного бюджетного учреждения «Московские ярмарки». Реализация конкурса «Московская весна A Cappella» в рамках городских уличных фестивалей «Московские сезоны» — продюсерский центр Иосифа Пригожина и Event «Агентство Больших Возможностей».

Генеральный директор центра – к слову, волгоградец – Станислав Калинкин и генеральный директор агентства Эдита Новикова на пресс-конференции рассказали о составе жюри, успехах волгоградских участников и возможных направлениях развития фестиваля. Один из самых больших конкурсов в мире! Впервые фестиваль прошел в 2017 году. В этом году зафиксирован рекорд — 195 конкурсантов, среди них было и 4 представителя из Волгоградской области. 26 стран: Россия, Германия, Австрия, Великобритания, Италия, ЮАР, Турция, Китай, Парагвая и другие. Среди российских участников — жители Новосибирска, Екатеринбурга, Волгограда, Крыма, Твери, Владикавказа, Тамбова и множества других городов. География не просто впечатляет, а поражает. «Это один из самых крупных фестивалей в мире», - говорит генеральный директор «Агентства Больших Возможностей» Эдита Новикова. А судьи кто? - За конкурсантами наблюдало строгое и компетентное жюри. Все эти люди имеют непосредственное отношение к музыке.

Участников оценивали Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин, Валерия, Стас Пьеха, Варвара, Юлия Волкова, Егор Крид. Объективность и международный уровень поддерживали также иностранцы: Мишель Вейр, Матиас Бэккер, аранжировщик Шамс Ахмед, хоровой директор Марк Де-Лиссер, композитор Дармон Мидер и другие - рассказывает гендиректор продюсерского центра Иосифа Пригожина Станислав Калинкин. 38 конкурсных музыкальных площадок, главная сцена в «Зарядье»!

Сцена в «Зарядье» органично вписалась в архитектурный ансамбль парка и ежедневно собирала тысячи зрителей. Фото предоставлено Еvent «Агентство Больших Возможностей».

Главной гордостью организаторов в этом году стала сцена в парке «Зарядье». При ее проектировании учли все факты, включая ансамбль самого парка, поэтому сцена получилась органичным дополнением для любимого места отдыха москвичей. Конкурсантов можно было увидеть и услышать на Тверской площади и Новом Арбате, на Профсоюзной и Митинской и даже на площади Юности в Зеленограде.

Позаботились организаторы и о нон-стопе для зрителей. Их ожидала не только конкурсная программа: за время фестиваля жители и гости столицы посетили театрализированные представления, выставки и мастер-классы. Битбокс по-волгоградски и успех донских казачек Волгоградцы достойно представили свой край. Среди солистов соревновался будущий учитель физкультуры Максим Клочков. Он зажигал на московских площадках в технике «битбокс», используя на своих выступлениях технику с функцией Live looping.

Своим вокалом слушателей радовали исполнители и коллективы из 26 стран, представлявшие целый спектр музыкальных направлений. Фото предоставлено Еvent «Агентство Больших Возможностей».

Ведущий одной из площадок Андрей Яндиев, делясь своими впечатлениями, подчеркнул, что особенно отрадно было называть с главной площадки в «Зарядье» бронзовых призеров конкурса – фольклорно-этнографический ансамбль ВГСПУ «Покров» под руководством Виктории Путиловской. Красавицы-казачки сразили своим талантом: в столице у девушек собрался свой фан-клуб, и поклонники ездили за донскими звездочками от площадки к площадке.

- На таких фестивалях душа разворачивается и не хочет закрываться. Самое главное – не забывать про свои корни. Мы взяли третье место, а на следующий год постараемся снова не посрамить Дон и выступить еще лучше, - рассказала Виктория Путиловская.

Лауреат фестиваля ансамбль «Покров» порадовал своими песнями не только москвичей, но и волгоградских журналистов. Фото предоставлено Еvent «Агентство Больших Возможностей».

Цифры конкурса: 90 минут в день и 7,4 миллионов зрителей На каждой локации конкурсанты давали тридцатиминутный концерт, меняя местоположение по три раза в день. За 12 дней фестиваль посетили 7,4 миллиона человек! За это время москвичи и гости столицы успели услышать пение самых разных стилей и направлений: фолк, блюз, госпел, K-Pop…

По словам Виктории Путиловской, участие в фестивале – большая проверка на профессиональное мастерство. Мы привезли с фестиваля только положительные эмоции и благодарим организаторов за заботу о конкурсантах и уникальную возможность показать себя. О традициях и планах на будущее В 2019 году «Московская весна A Cappella» прошла уже в третий раз. Многие участники приехали на конкурс не впервые. На равных соревновались вокалисты из государств с мощной акапельной традицией – США, Германии, Великобритании, России – и «новички», удивлявшие организаторов самобытностью и уровнем мастерства. - На Тайвани всего 4 таких коллектива, и все они в этом году приняли участие! Мы верим, что призовые места будут занимать не только исполнители из США и Германии, но и Россия! Виктория Путиловская заверила журналистов, что коллектив уже в ближайшее время начнет подготовку к фестивалю 2020 года. Изменять свое направление «Покров» не планирует: девушки считают, что должны развиваться в том, что любят, что получается – именно в народной песне. Хотя от экспериментов вроде выступления с исполнителями других жанров казачки не откажутся. Новый номер за 15 минут и уникальные выступления По впечатлениям участников фестиваль оказался местом творческих нововведений и открытий.

Лучшие коллективы получали свои награды на главной сцене в «Зарядье». Фото предоставлено Еvent «Агентство Больших Возможностей».

Организаторы подтвердили, что на «Московской весне A Cappella» можно было увидеть подготовку совместного номера, придуманного победителями конкурса ровно за 15 минут, или настоящее театрально-вокальное представление. Тем не менее, у специалистов есть немало идей о развитии конкурса. - Конечно же, есть коллективы, которые мы очень хотим привезти. Например, американский «Pentatonix». Постараемся привлечь иностранных амбассадоров. Зная сюрпризы, которые преподносит фестиваль, думаем ввести новую номинацию – «Открытие года». В этом году был театральный коллектив, который устроил на сцене настоящий вокальный спектакль. Таких участников обязательно надо отмечать. Андрей у нас тоже поет, поэтому сделаем еще и проект «Поющий ведущий», - раскрыли свои планы Станислав и Эдита.

По завершении мероприятия конкурсанты и представители организаторов выразили надежду, что фестиваль с каждым годом будет становиться еще масштабнее и красочнее, а среди лауреатов будут звучать названия новых и новых волгоградских коллективов.

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