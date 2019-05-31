«Механика» уходит в прошлое?

Марка, модель автомобиля, цвет кузова и комплектация опций — зачастую это не самые важные моменты, на которые обращает внимание автолюбитель при покупке авто. Некоторые принципиально решают вопрос о выборе типа коробки передач: автомат, бесступенчатая коробка передач или классическая механика?

Мы постарались собрать воедино информацию об особенностях, достоинствах и недостатках, представленных на современном авторынке версии КПП. Анализ возможностей существующих трансмиссий поможет оценить надежность, эксплуатационные характеристики и потенциальный ресурс каждой из коробок передач. Такой обзор станет мини-рекомендацией для правильного и обдуманного выбора при покупке автомобиля для семьи или бизнеса.

Для начала давайте посмотрим, автомобили с какой коробкой пользуются спросом у россиян (по данным «Авито авто»):

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КЛАССИКА ЖАНРА: МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА

Представители: Hyundai Solaris, Lada Granta, Suzuki Vitara 1.6 MT и другие.

Напомним принцип действия механики: коробка передач разъединяется с двигателем в момент нажатия педали сцепления. Здесь водитель получает возможность включить любую передачу, соответствующую условиям движения. Этот принцип является главным «плюсом» МКПП, в особенности для водителя продвинутого уровня, который легко использует приемы активного управления автомобилем.

Фото предоставлено компанией "Волга-Раст".

Преимущества механической коробки передач:

• Отсутствие сложной конструкции в сравнении с АКПП, высокая ремонтопригодность;

• Высокий ресурс работоспособности;

• Возможность быстрого запуска даже при «севшей» батарее аккумулятора (в экстренных случаях «с толкача»);

• По сравнению с «автоматом» более низкий расход топлива за счет отсутствия дополнительных потерь в гидротрансформаторе;

• Автомобиль под полным контролем водителя;

• При необходимости буксировки на дальние расстояния это не станет проблемой;

• Высокая скорость переключения КПП — шанс быстрее выбраться из вязкой грязи в режиме раскачки;

• Автомобили с механикой имеют более выгодную стоимость.

Недостатки:

• Требует опыта — водитель-новичок, не умеющий грамотно использовать сцепление и выбирать нужную передачу, помучается с глохнущим двигателем в момент старта;

• Риск отката назад в момент, когда автомобиль стартует на подъем;

• Высокая утомляемость водителя — в условиях движения по пробкам мегаполиса постоянные переключения физически выдержит не каждый.

Отзыв о Suzuki Vitara, Павел: Около 2-х лет катаюсь на Витаре (1.6 л, механика, полный привод). Взял в средней комплектации – GL+ (без допов). Отъездил уже больше 40 000 км. Мотора хватает для того, чтобы забираться на любые горки и подъемы. Ездил в Карпаты, проблем с тягой не было вообще. Вот бы он еще был чуть резвее… Витара очень экономичная. В городе, например, расход редко поднимается выше 8,2 л, притом, что езжу динамично. Если аккуратнее давить на газ и вовремя переключать передачи, то, думаю, можно будет легко уложиться и в 7,5 л.

Полный привод и высокий клиренс – то, что нужно, для наших дорог и направлений. Где бы я ни был, отовсюду выбирался своим ходом. Чувствую себя уверенно даже на расквашенных после дождя грунтовках и в снежных сугробах.

(https://auto.ironhorse.ru/category/japan/suzuki/vitara?comments=1)

ГИДРОМЕХАНИКА ИЛИ ПРОСТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Представители: Renault, Datsun, Citroen и большинство американцев.

Особенность конструкции АКПП этого типа в том, что сцепление заменено гидротрансформатором, делающий процесс переключения передач плавным и без рывков. Современные «автоматы» оснащены 4-мя, 5-ю или 6-ю ступенями скоростей.

Фото предоставлено компанией "Волга-Раст".

Преимущества автоматической коробки переключения передач:

• Оптимальный вариант для водителя-новичка, так как нет необходимости постоянно отжимать педаль сцепления;

• Встроенная система блокировки отката назад в момент старта на подъем;

• Риск того, что двигатель заглохнет, сведен к минимуму;

• Безошибочный выбор передачи — автомат сам определяет оптимальную передачу исходя из дорожных условий;

• Без усталости — простота переключения коробки облегчает водителю жизнь при движении в плотном потоке.

Недостатки:

• Сложность с проведением ремонтных работ в случае поломки АКПП: непростая конструкция, мало профессионалов-ремонтников и высокие цены на детали;

• За счет работы гидротрансформатора идет увеличение расхода топлива;

• Масляное «голодание» при буксировании автомобиля на длительное расстояние;

• Нет возможности «с толкача» завести авто, если батарея аккумулятора оказалась разряженной;

• В сравнении с «механикой» снижен ресурс долговечности из-за сложной конструкции самой коробки;

• АКПП требует прогрева, при этом прогревается медленнее, чем двигатель;

• Модели с автоматической коробкой априори дороже авто с ручной коробкой передач.

Отзыв о Renault Duster: Для наших дорог! Обменял по программе трейд-ин свой Рено Сандеро Степвей в июне 2018 года. Дастером очень доволен. Двигатель 1,6 л, мощность двигателя 114 л.с., вполне хватает. Расход 7,5 в смешанном цикле, что после Степвея очень ощущается! На трассе чувствует себя уверенно, хорошо держит дорогу, мощности двигателя хватает при обгоне. Надежная подвеска. По грязи и снегу идет, как танк, полный привод редко включаю, справляется на передке. Шумоизоляция вполне нормальная. Автомобилем очень доволен, качественный аппарат, советую!

Вадим, апрель 2019

CVT — ОЦЕНИВАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ВАРИАТОРА

Представители: Honda CR-V, GEELY EMGRAND 7, Volvo XC60 и другие модели.

Фото предоставлено компанией "Волга-Раст".

Вариатор — версия автоматической коробки переключения передач, которая успешно решает задачу создания плавности изменения крутящего момента от мотора и обеспечение ускорения автомобиля без провалов и рывков. При минимальном расходе топлива водитель получает максимальную мощность от своего авто.

Коробки CVT[1] представлены в трех разновидностях: клиноременные, клиноцепные и тороидные вариаторы. Первый тип получил наибольшее распространение при производстве транспортных средств, а последние пользуются меньшей популярностью из-за дорогостоящих комплектующих.

Преимущества вариаторов:

• Полностью бесступенчатое ускорение и улучшенная плавность движения авто;

• Экономный расход топлива происходит за счет использования по-максимуму потенциала двигателя;

• Простая и компактная конструкция КПП по сравнению с простым «автоматом»;

• Создает условия для движения на максимальном крутящем моменте.

Недостатки вариаторов:

• Дорогостоящий ремонт и комплектующие на данный тип КПП;

• Не способен выдерживать серьёзные нагрузки и экстремальные дорожные условия;

• При переключении передач создается так называемый «эффект задумчивости»;

• Не всегда есть возможность установить вариатор на модель с мощным двигателем.

Отзыв о Honda CR-V: Это уже по счету седьмая машина в семье, предыдущие все были внедорожники и кроссоверы и тоже покупались новыми в салонах. Двигатель 2.4 л, 188 сил, вариатор, сборка штатовская. Радует двигатель - реально экономичный (с вариатором) и малошумный. Расход по городу не превышал 7,9 - 8,5 литров на сотню, а по трассе (без груза и с двумя пассажирами) при скорости 120 - 130 км/час - не более 7,8 - 7,9 л на 100 км пробега. Это, безусловно, радует, тем более, что бензин 92 по паспорту. Внешне машинка выглядит современно, с подштамповками и хромом, с красивыми дисками и на 18" резине. Игорь Прядко (https://auto.mail.ru/reviews/honda/cr-v/2015/109770/)

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ «РОБОТА» — КОРОБКА ПЕРЕДАЧ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Представители: Лада Веста, Fiat, Toyota и другие.

Роботизированная коробка передач — разновидность механической КПП, оснащенная автоматизированной системой переключения передач и управления сцеплением. Конструкторы «робота» попытались объединить сильные стороны механики и автомата: простота и легкость в управлении, умноженные на низкий топливный расход.

Преимущества «робота»:

• Модели с роботизированной коробкой стоят дешевле «автоматов» или «вариаторов»;

• Низкий расход топлива благодаря плавному и бесступенчатому переключению (в сравнении с классической «механикой»);

• Возможность выводить авто из заноса «газом» или тормозить двигателем за счет жесткой связи мотора и ведущих колес.

Недостатки:

• Непредсказуемое поведение роботизированной КПП на сложных участках дороги;

• Резкая реакция на старте, рывки и толчки в процессе переключения передачи — причина напряженного состояния водителя, особенно в условиях плотного потока транспорта;

• Высокая вероятность перегрева сцепления, что требует при остановке перехода на нейтральную передачу;

• Эффект задумчивости, способный не просто привести к раздражительности, но и создать довольно опасную обстановку, например, при обгоне;

• Невозможно буксировать автомобиль на дальние расстояния;

• При старте на подъеме есть риск откатиться назад.

Отзыв Renault Logan с роботизированной коробкой передач Easy-R: Приобретал эту машину, не задумываясь. По плавности хода несколько хуже автомата. Коробка анализирует стиль езды и подстраивается. После первой 1000 километров машина стала заметно мягче и плавнее переключаться, чем в начале. Плюс проблему высоких оборотов решил режимом "эко", на котором компьютер выстаивает стиль переключения так, чтобы экономить топливо и уменьшить выбросы в атмосферу. В основном это достигается за счет переключения на меньших оборотах. По мне так ездить на "эко" гораздо комфортнее. Гонять мне не по душе.

(https://otzovik.com/review_2522666.html)

ШАГ ВПЕРЕД: РОБОТ С ДВУМЯ СЦЕПЛЕНИЯМИ

Представители: ŠKODA KODIAQ, большинство моделей Volkswagen и часть модельного ряда Mercedes-Benz, BMW и другие.

Фото предоставлено компанией "Волга-Раст".

Разработчики не стали стоять на месте и постарались создать КПП, которая бы сгладила главные недостатки роботизированной коробки и объединила достоинства АКПП и механики.

Так появилась Direct Shift Gearbox (DSG), что дословно означает «коробка передач с синхронизированным сцеплением». Наличие двух дисков сцепления позволило проводить переключение передач практически мгновенно и заметно увеличить плавность работы до уровня вариатора.

Преимущества DSG:

• Высокая экономичность расхода топлива, если сравнивать с автоматической коробкой;

• Более высокий уровень комфорта (по сравнению с роботом с моносцеплением);

• В сравнении с вариатором передает больший крутящий момент;

• Переключение за миллисекунды;

• Хорошие показатели динамики при разгоне;

• Обеспечение такой же жесткой связки двигателя с колесами, как и МКПП.

Недостатки:

• Меньше уровня комфорта, чем на простом автомате или вариаторе;

• Затратность — стоимость автомобиля окажется выше, чем с МКПП;

• Блоки управления с недостаточной надежностью;

• Ограниченность ресурса на «сухом» сцеплении

Отзыв о ŠKODA KODIAQ, Debwer: Я ожидал все, что угодно, но не такой плавности трогания. Передачи на ŠKODA KODIAQ переключаются настолько незаметно, что понять, какая передача включена, невозможно. Благо, есть табло, на котором показано, какая передача. При маневрах во дворах там часто происходит прыгание 1-2-1-2, но ощутить эти переключения невозможно. Всем своим автомобилям я всегда давал копоти. Кадьяк не оказался исключением. Тем более, в обкатку я не верю. На пробеге 150-200 км я начал давать гари до отсечки. И тут меня ждало разочарование. Это не "верховой" движок. А вот на низких и средних оборотах - это зверь.

( https://my.allcarz.ru/opinion/skoda/kodiaq/4151 @ allcarz.ru)

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ, КАКУЮ КОРОБКУ ВЫБРАТЬ

Мы составили таблицу на основании отзывов пользователей в интернете об эксплуатации всех пяти типов коробок передач, где по 10-балльной шкале оценили основные параметры:

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Выбор модели автомобиля с тем или иным типом трансмиссии зависит то того, в каких условиях чаще всего будет эксплуатироваться авто и для каких целей будет использоваться:

- Сложные дорожные условия или автомобиль с серьезной мощностью — рекомендуем обратить внимание на модели с гидромеханикой от 6-ти ступеней и выше.

- Решили купить автомобиль малого или среднего класса — вариатор сделает процесс вождения максимально комфортным.

- Если вы активный драйвер, понимаете толк в скоростном и маневренном управлении автомобилями, то коробка DSG вам придется по вкусу. Для спокойных поездок по городу с экономичным расходом топлива — оптимальный вариант простой «робот».

И, как видно из нашего исследования, автомобили «на ручке» по-прежнему пользуются спросом на рынке, а оценка автовладельцев старой доброй механики еще долго не даст ей уйти с рынка.

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[1] СиВиТи