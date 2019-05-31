Волгоградские общественники побоялись переименовывать аэропорт Гумрак из-за возможных волнений

Сегодня, 31 мая 2019-го, Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян. В указе 44 аэропорта, которые отныне получили новое название. Волгоградского аэропорта в этом списке нет!

Напомним, аэропорт Гумрак участвовал в голосовании, инициированном Общественной палатой России в 2018 году. В проекте участвовали 46 воздушных гаваней, в том числе и волгоградкая. Три кандидатуры, три имени выдвинули в качестве вариантов для нашего аэропорта - Жуков, Чуйков и Маресьев. Несколько месяцев волгоградцы голосовали, в итоге оно завершилось в пользу легендарного летчика Алексея Маресьева (этот вариант поддержали 38% проголосовавших). Но, похоже, аэропорт Гумрак не исчезнет с карты Волгограда.

«В ряде регионов общественные дискуссии о результатах конкурса продолжились и после его формального завершения. В частности, в адрес организаторов конкурса поступили обращения от общественных палат Санкт-Петербурга и Волгограда с просьбой приостановить участие этих регионов в проекте во избежание поляризации общественных настроений в регионах. По итогам рассмотрения этих обращений Волгоград и Санкт-Петербург были временно выведены из проекта, международные аэропорты Пулково и Гумрак не были включены в перечень аэропортов, закрепленных в указе Президента России», - поясняют отсутствие Волгограда в указе Президента РФ в Общественной палате России.

При этом председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе оказалась не в курсе таких перемен.

- Все документы по голосованию мы передали в Общественную палату России, а вот почему не внесли Волгоград в указ о переименовании, я вам не могу прокомментировать, - лишь смогла ответить общественница корреспонденту «КП-Волгоград».

Кстати, еще в декабре 2018-го у волгоградцев возникли сомнения по поводу легитимности проведенного голосования. Во-первых, говорят, голосовали все кому не лень, в том числе и не волгоградцы. Во-вторых, в сумме результаты почему-то не дали 100% (пропали 2% голосов). Убедитесь сами:

Алексей Маресьев - 38,62% (23 965)

Георгий Жуков - 31,40% (19 485)

Василий Чуйков - 29,98% (18 601)

Напомним, летом 2016-го волгоградские власти уже пытались переименовать нашу воздушную гавань. Предложили 15 вариантов на голосование, в том числе и такие «креативные», как Радужный, Степной, Туманный. И даже выбрали победителя - имя «Сталинград». Но и тогда дальше голосования до дела не пошло. Может и к лучшему.