Стало плохо пассажиру: в Волгограде вынужденно сел самолет Екатеринбург - Сочи

Рано утром 31 мая 2019 года в Волгограде совершил вынужденную посадку рейс авиакомпании «Победа», который следовал из Екатеринбурга в Сочи. Боинг-738 приземлился в аэропорту Гумрак из-за плохого самочувствия одного из находившихся на борту авиалайнера пассажиров.

- Самолет приземлился в 7.24 по местному времени. Почувствовавшего недомогание пассажира сразу же осмотрели медики, всю необходимую помощь ему оказали на месте. Угрозы для жизни и дальнейшего путешествия не было, поэтому спустя час авиалайнер вылетел далее по маршруту с заболевшим пассажиром на борту, - сообщила «КП-Волгоград» ведущий специалист по связям с общественностью Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова.

Путь из Волгограда в Сочи рейс DP340 продолжил со всеми пассажирами уже в 8.16 по волгоградскому времени. Так что курортный отдых пришлось отложить всего на час.