Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2019
В Волгограде продолжаются профилактические и плановые ремонты тепловых сетей, котельных и тепловых пунктов. А в домах Волгограда горячая вода исчезает на срок от пары дней до двух недель, в зависимости от вида работ. Отключат горячую воду в июне 2019 года в домах всех восьми районов Волгограда без исключения. Самые масштабные работы тепловиков запланированы в Дзержинском и Советском районах. Плюс еще с конца мая до 7 июня сидят без горяченькой жители центра города и до 4 или 11 июня без удобств остались обитатели части Советского района (график отключений на май 2019).
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ИЮНЕ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ
Отключают горячую воду, начиная с 00.00 и до 24.00 в указанные сутки, пояснили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения». Если завершить ремонт удастся раньше, то и водоснабжение возобновят досрочно. В этом году уже есть случаи, когда дали воду на неделю раньше обещанного.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 17 по 27 июня 2019
ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
ул. Кастерина, 2, 4, 6
ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13
ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
ул. Мясникова, 2, 8, 16
ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
ул. Н. В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39
ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
С 3 по 7 июня 2019
Пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12
ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
С 13 по 26 июня 2019
ул. Ангарская, 7б, 13
пос. Аэропорт, 18, 19, 20, 21.
ул. Бурейская, 1,1а, 1в, 1д
ул. Жирновская, 9
ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19
ул. Тимофеева,10
ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
ул. Фастовская, 168
ул. Щербина, 10
С 19 июня по 2 июля 2019
ул. Аракская, 29, 31, 33, 35
ул. Безымянная, 1
ул. Хорошева, 14, 20
С 28 июня по 11 июля 2019
ул. 51-й Гвардейской, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56
ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14
ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а
ул. Ессентукская, 3, 19
ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140,142
ул. Колпинская, 1а,1б,9,11
ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а
ул. Кутузовская, 1, 9
ул. Панкратова, 60
ул. Полесская, 6
ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24
ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16
ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40
ул. Фестивальная, 17
ул. Шекснинская, 8а, 10а,12а,16
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 17 по 28 июня 2019
ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20
ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б
ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б
ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77
ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62
ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60
ул. Селенгинская, 11, 16
ул. Ткачева, 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20
ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20
ул. Нурадилова, 7
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 19 июня по 2 июля 2019
ул. Буханцева, 20, 22
ул. Воркутинская, 3.
ул. Липецкая, 3, 3а
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 10 по 11 июня 2019
ул. Балакирева, 2
ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68
ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
ул. Запорожская, 3
ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32
ул. Комарова 75, 79
ул. Мариупольская, 10, 12, 14
ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
ул. Новосибирская, 66
ул. Песчанокопская, 13, 15, 17
ул. Сухова, 19, 21, 25, 17
ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50
пр. Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15
ул. Шауляйская, 4а, 2а
ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60
С 27 июня по 10 июля 2019
ул. 35-й Гвардейской, 4, 21,1/1,3/1
ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4
ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
ул. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7
ул. Алексеевская, 19, 21, 25, 31, 50
ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30
ул. Даугавская, 5, 20
ул. Калининградская, 2а, 21
ул. Петровская, 9
ул. Полухина, 2/1, 2/2
ул. Родниковая, 14, 16, 18
ул. Славская, 3, 10, 12
пр. Университетский, 49, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98
ул. Шауляйская, 4а, 2а
ул. Я. Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69
КИРОВСКИЙ РАЙОН
С 4 по 17 июня 2019
ул. им. 64-й Армии, 22а
ул. Козака, 96
ул. К. Минина, 86
С 5 по 18 июня 2019
ул. Кирова, 74, 86а
ул. Тополёвая, 9.
19 июня 2019
Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
24 июня 2019
пер. Тепличный, 308, 309.
С 26 июня по 9 июля 2019
ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78
ул. Кедровая, 19, 21
ул. Р. Люксембург, 5, 9
ул. Черемшанская, 28а
ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
С 6 по 17 июня 2019
ул. Лазоревая, 187, 193
ул. Луговая, 142
ул. Минская, 218, 222, 226
ул. Фролова, 4
С 20 июня по 1 июля 2019
ул. Водников, 12а
ул. Черепановых, 3
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