Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2019

В Волгограде продолжаются профилактические и плановые ремонты тепловых сетей, котельных и тепловых пунктов. А в домах Волгограда горячая вода исчезает на срок от пары дней до двух недель, в зависимости от вида работ. Отключат горячую воду в июне 2019 года в домах всех восьми районов Волгограда без исключения. Самые масштабные работы тепловиков запланированы в Дзержинском и Советском районах. Плюс еще с конца мая до 7 июня сидят без горяченькой жители центра города и до 4 или 11 июня без удобств остались обитатели части Советского района (график отключений на май 2019).

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ИЮНЕ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

Отключают горячую воду, начиная с 00.00 и до 24.00 в указанные сутки, пояснили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения». Если завершить ремонт удастся раньше, то и водоснабжение возобновят досрочно. В этом году уже есть случаи, когда дали воду на неделю раньше обещанного.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 17 по 27 июня 2019

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

ул. Кастерина, 2, 4, 6

ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

ул. Мясникова, 2, 8, 16

ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

ул. Н. В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 3 по 7 июня 2019

Пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12

ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 13 по 26 июня 2019

ул. Ангарская, 7б, 13

пос. Аэропорт, 18, 19, 20, 21.

ул. Бурейская, 1,1а, 1в, 1д

ул. Жирновская, 9

ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19

ул. Тимофеева,10

ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

ул. Фастовская, 168

ул. Щербина, 10

С 19 июня по 2 июля 2019

ул. Аракская, 29, 31, 33, 35

ул. Безымянная, 1

ул. Хорошева, 14, 20

С 28 июня по 11 июля 2019

ул. 51-й Гвардейской, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56

ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а

ул. Ессентукская, 3, 19

ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140,142

ул. Колпинская, 1а,1б,9,11

ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а

ул. Кутузовская, 1, 9

ул. Панкратова, 60

ул. Полесская, 6

ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24

ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16

ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40

ул. Фестивальная, 17

ул. Шекснинская, 8а, 10а,12а,16

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 17 по 28 июня 2019

ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20

ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б

ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б

ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77

ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62

ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60

ул. Селенгинская, 11, 16

ул. Ткачева, 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20

ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20

ул. Нурадилова, 7

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 19 июня по 2 июля 2019

ул. Буханцева, 20, 22

ул. Воркутинская, 3.

ул. Липецкая, 3, 3а

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 10 по 11 июня 2019

ул. Балакирева, 2

ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68

ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Запорожская, 3

ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32

ул. Комарова 75, 79

ул. Мариупольская, 10, 12, 14

ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

ул. Новосибирская, 66

ул. Песчанокопская, 13, 15, 17

ул. Сухова, 19, 21, 25, 17

ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50

пр. Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15

ул. Шауляйская, 4а, 2а

ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60

С 27 июня по 10 июля 2019

ул. 35-й Гвардейской, 4, 21,1/1,3/1

ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

ул. Алексеевская, 19, 21, 25, 31, 50

ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

ул. Даугавская, 5, 20

ул. Калининградская, 2а, 21

ул. Петровская, 9

ул. Полухина, 2/1, 2/2

ул. Родниковая, 14, 16, 18

ул. Славская, 3, 10, 12

пр. Университетский, 49, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

ул. Шауляйская, 4а, 2а

ул. Я. Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 4 по 17 июня 2019

ул. им. 64-й Армии, 22а

ул. Козака, 96

ул. К. Минина, 86

С 5 по 18 июня 2019

ул. Кирова, 74, 86а

ул. Тополёвая, 9.

19 июня 2019

Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

24 июня 2019

пер. Тепличный, 308, 309.

С 26 июня по 9 июля 2019

ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78

ул. Кедровая, 19, 21

ул. Р. Люксембург, 5, 9

ул. Черемшанская, 28а

ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 6 по 17 июня 2019

ул. Лазоревая, 187, 193

ул. Луговая, 142

ул. Минская, 218, 222, 226

ул. Фролова, 4

С 20 июня по 1 июля 2019

ул. Водников, 12а

ул. Черепановых, 3