Волгоградцы открывают купальный сезон, несмотря на официальный запрет

Лето в Волгоград приходит еще в мае. Уже к концу месяца волгоградцы изнывают от жары. Кто-то спасается в офисе под кондиционером, кто-то открывает купальный сезон, охлаждая свое бренное тело в Волге. Правда, до открытия официального пляжного сезона еще долго.

- Сейчас водолазы обследуют дно, где традиционно отрываются пляжи. Вслед за этим сотрудники Роспотребнадзора возьмут пробы, чтобы убедиться, что плавать безопасно для здоровья. Но сделать это они смогут, когда вода спадет. Те места, которые будут отвечать всем требованиям, и откроем для отдыха и купания волгоградцев, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии.

Уровень воды в Волге сейчас уже низкий. На сбросы в пять тысяч кубометров в секунду ГЭС перешла еще в середине мая. Так что никаких затопленных территорий нет. Уже выставили лежаки в парк-клубе «Бобры». Кто-то просто загорает, а кто-то устраивает заплывы. Правда, под свою ответственность: без спасателей и документов. Руководство в ближайшее время будет решать вопрос, чтобы сделать на территории полноценный пляж.

На турбазе «Бакалда» тоже уже есть смельчаки, которым прохладная вода нипочем.

- Вход на благоустроенный берег у нас стоит 100 рублей. Территорию мы прибрали. Правда, полноценного пляжа делать не собираемся, слишком много процедур придется пройти. Мы предлагаем людям отдых ,а купаться или нет они определяются сами, - рассказали «КП-Волгоград» на турбазе.

Вода уже прогрелась до 20 градусов.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ну а тем, кто на платные пляжи не собирается, остается ждать, надеяться и верить, что откроют народные места в июне или хотя бы в июле. Температура воды повышается с каждым днем вместе с температурой воздуха. Пока Волга прогрелась до 20 градусов.

КСТАТИ

Многие и не особо спешат на Волгу или Дон. Им вполне достаточно фонтанов, которые за последние несколько лет появились в каждом районе. Они в них купаются, играют и даже моются. А зря. Ведь очень высок риск подхватить какую-нибудь заразу. Вода в гидросооружениях не проточная, а стоячая. Так что ее состав совсем не подходит для контакта с человеком. Многие педиатры фиксировали вспышку инфекций после подобных процедур. Так что лучше посмотреть и охладиться рядом, чем залезть под прохладные струи.