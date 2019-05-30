В Волгограде ищут юных актеров для фильма «Защитники Сталинграда»

Волгоградцев приглашают на кастинг для съемок в художественном фильме «Защитники Сталинграда». Фильм – народный, основан на реальных событиях Сталинградской битвы, снимает его местный режиссер Михаил Кощин. Средства на съемки пока собирают при помощи сервиса краудфандинга planeta.ru В главных ролях задействуют профессиональных артистов. А на детские роли будут отбирать волгоградских мальчишек и девчонок от 10 до 15 лет.

- Кастинги проходят в Волгограде, - рассказывает PR-директор картины Сергей Мазанов. - Снимать основные сцены также будут в нашем городе и его окрестностях.

Будут съемки и в Москве. Кастинги и кинопробы - бесплатные, продлятся они с июня до декабря 2019 года в центре Волгограде в студии «Артлантида».

Тизер кинофильма Защитники Сталинграда 2019 г.Вся информация о работе над фильмом доступна на официальном сайте и будет регулярно обновляться www.stalingradfilm.ru

Ребят, которых в итоге отберут на роли, задействуют в съемках до трех недель. Гонорар юных актеров составит до 60 тысяч рублей. Оплатят им и проезд, проживание и питание во время съемок в столице.

Чтобы записать ребенка на кастинг, родители могут подать заявку на сайте. при этом нужно выбрать только одну роль. Приглашение придет через личные сообщения на сайте.

- Пару раз в неделю родителям стоит заходить на сайт и проверять личные сообщения или настроить оповещения, - поясняет кастинг-директор фильма Алексей Абрамов.

Какие типажи ищут: мальчишки-разведчики, дети Сталинграда - мальчики и девочки разных национальностей. Главные требования: ребята 10 - 15 лет с актерским опытом и способностями, яркие, талантливые, выносливые, работоспособные и с большим желанием сниматься в кино.

Снимать будут в Волгограде и Москве. Фото со съемок фильма.

- Мы хотим показать честную историю, в которой есть подвиг и предательство, сила духа и малодушие, гуманизм и жестокость, - отмечает режиссер-постановщик картины Михаил Кощин.

Задействуют и реконструкторов. Фото со съемок фильма.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Это фильм о войне. Главные герои - обычные подростки, ополченцы и красноармейцы, которые встали на защиту Сталинграда.

Генеральный продюсер - Сергей Гарусов, режиссёр-постановщик - Михаил Кощин, автор сценария - Леонид Корин, композитор - Алексей Подшибякин, оператор-постановщик - Александр Шаров,

В фильме снимаются актеры Анастасия Петрова, Павел Галич, Зоя Мансурова, Юрий Миронцев, Александр Копасов