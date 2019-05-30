Мини-тур на Renault Kaptur: что интересного можно посмотреть в Волгоградской области

Отправиться в путешествие по родной Волгоградской области! В нашем списке несколько чудных мест:

- Серафимович с его знаменитым женским монастырем и природным парком;

- Ольховский Каменнобродский Белогорский мужской монастырь;

- Озеро Эльтон;

- Волгоградская Швейцария;

- Медведицкая гряда со следами НЛО.

Тем более наш новый городской полноприводный кроссовер Renault Kaptur так и зовет побывать там, где еще никогда не были. А для того, чтобы получить новые впечатления, не надо даже выезжать за пределы Волгоградской области. Посмотрим, станет ли элегантный кроссовер от Renault надежным спутником на региональных дорогах Волгоградской области? Осталось лишь ввести маршрут в навигатор нашего "француза" и залить полный бак топлива.

Итак, вещи собраны и уложены в просторный багажник Renault Kaptur. Все то, что может понадобиться в дороге - телефоны, вода, снеки - уложено в удобные кармашки в дверях и салоне кроссовера. С чего начать? Ведь достопримечательностей в Волгоградской области много. И, что называется, на любой вкус.

ОТДЫХ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

Серафимович. Этот небольшой районный центр примерно в 300 километрах от Волгограда может предложить отдых для души и тела. Именно там расположен знаменитый на всю Россию Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь с легендарными пещерами и камушком матушки Арсении. По легенде, основательница монастыря, игуменья Арсения, так усердно и много молилась, что на камне остались отпечатки ее коленей и ладоней. А сам камень обладает чудодейственной силой - придает духовных сил и исцеляет от страшных болезней. Да и в самом монастыре испытываешь необъяснимое и неописуемое ощущение легкости и буквально физически ощущаешь, как с каждым шагом по намоленной, святой земле уходит и растворяется в воздухе весь негатив, проходит стресс, а в душе воцаряются спокойствие и умиротворение.

Фото предоставлено автомобильным холдингом "Волга-Раст".

Любителям активного отдыха - опять же, дорога в Серафимович. На Renault Kaptur три часа в дороге пройдут незаметно. В этом путешествии становится понятно, что Kaptur действительно создан для России. Неубиваемая, прекрасно "переваривающая" все неровности российских дорог подвеска и интеллектуальная система полного привода - это безусловный плюс. Можно смело пускаться в путешествие даже по неизведанным дорогам и не опасаться, что небольшой летний дождь превратится в изматывающий квест по поиску трактора в ближайшей деревне.

Фото предоставлено автомобильным холдингом "Волга-Раст".

В Серафимовиче, кроме монастыря, расположен еще и природный парк "Усть-Медведицкий". Там можно просто побродить по степи, или же вооружиться байдарками и пуститься в сплав по Хопру и Дону, посмотреть на разнообразие флоры и фауны природного парка, увидеть огромные валуны, которые оказались на волгоградской земле со времен последнего ледникового периода и проползли аж с побережья Норвежского моря. Кстати, один из таких огромных камней можно увидеть и в Калаче-на-Дону.

Фото предоставлено автомобильным холдингом "Волга-Раст".

А ДУБЫ-КОЛДУНЫ...

Еще одно уникальное место расположено примерно в 150 километрах от Волгограда - под райцентром Ольховка. Там расположен Ольховский Каменнобродский Белогорский мужской монастырь, знаменитый своими подземными пещерами и огромными дубами. К этому месту притягивают сразу несколько загадок.

Фото предоставлено автомобильным холдингом "Волга-Раст".

К примеру, иногда в пещерах можно услышать хор монастыря. Хотя монастырь и пещеры находятся достаточно далеко друг от друга. Еще одна легенда связана с тем, что на нижнем ярусе пещер, якобы, располагался древний подземный храм, до которого монахи добирались на лодках, переплывая подземную реку. И, наконец, еще одна загадка - в пещере нет никакой вентиляции, однако там всегда свежий воздух. Может быть, вам удастся разгадать эти загадки? Единственная просьба - не отделяться от экскурсии и строго выполнять все предупреждения экскурсовода. Все-таки заблудиться в пещерах очень легко.

Фото предоставлено автомобильным холдингом "Волга-Раст".

Мы настоятельно рекомендуем оставить комфортную машину на парковке у стен монастыря и прогуляться до пещер пешком. Потому что тропа проходит через великолепную дубовую рощу, где прохладно даже знойным волгоградским летом. Огромные вековые дубы, словно стражи намоленных пещер, настраивают на спокойствие и заряжают вековой энергией.

Фото предоставлено автомобильным холдингом "Волга-Раст".

А на обратном пути можно заехать на целебные источники. Их возле монастыря три - серебряный, сероводородный и радоновый.

Фото предоставлено автомобильным холдингом "Волга-Раст".

Можно смело планировать длинный маршрут путешествия, если у вас в распоряжении такой автомобиль, как Renault Kaptur. Ведь одна из изюминок этого автомобиля - продуманная эргономика водительского места и комфорт для всех пассажиров. Климат-контроль поддерживает в салоне оптимальную температуру, а круиз-контроль поможет избежать штрафов за превышение скорости.

МЕРТВОЕ МОРЕ НА ГРАНИЦЕ С КАЗАХСТАНОМ

Полностью весь потенциал Renault Kaptur раскрылся на трассе Волгоград - Пугачев - Энгельс - Самара. Дорога здесь местами разбитая, однако, на своем автомобиле мы проехали довольно мягко и комфортно. А где можно было ускориться, Kaptur делал это легко, динамично, не напрягаясь. По этой трассе мы добрались до места, не менее знаменитого, чем Мертвое море. Речь идет про озеро Эльтон. До него порядка 400 километров дорог с различным покрытием. Но поверьте, красоты Приэльтонья и польза от соленого озера и рапы стоят того, чтобы преодолеть этот непростой путь. Впрочем, есть еще один путь до Эльтона - по пыльным степным дорогам. Kaptur справится и с ними. А навигационная система и Яндекс-карты, встроенные в мультимедиа-центр, поможет не попасть на полигон Капустин Яр или вообще стать нарушителем государственной границы и уехать в Казахстан.

Фото предоставлено автомобильным холдингом "Волга-Раст".

Поселок Эльтон и одноименное озеро лучше посещать пешком. Это позволит в полной мере насладиться красотами природного парка. Только не забудьте взять с собой достаточное количество питьевой воды. Летом в степи всегда жарко, а пешие маршруты достаточно продолжительные.

Фото предоставлено автомобильным холдингом "Волга-Раст".

ВОЛГОГРАДСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

А, кстати, знаете ли вы, что побывать в Швейцарии можно, не покидая пределов Волгоградской области? Для этого достаточно проехать 180 километров от Волгограда до Камышина и оказаться на территории природного парка "Щербаковский", который называют Волжской Швейцарией. Один памятник природы под названием Столбичи чего стоит! Его лучше всего смотреть с воды, с Волги. Но и без Столбичей в парке "Щербаковский" есть, на что посмотреть. Живописные балки, степная природа... А еще - когда-то здесь была колония российских немцев. Сотрудники парка с удовольствием покажут памятники природы и истории, в изобилии встречающиеся в парке "Щербаковский".

Фото предоставлено автомобильным холдингом "Волга-Раст".

"ЗОНА 51" БЛИЗ ЖИРНОВСКА

Любителям экстрима и всего неизведанного можно доехать до Жирновска. В 15 километрах от этого по мнению некоторых исследователей аномальных явлений, встречаются неисследованные и неизвестные подземные ходы, а техника, зачастую по необъяснимым причинам провинциального городка находится знаменитая Медведицкая гряда. По легендам, здесь можно встретить НЛО и увидеть шаровую молнию. Это место притягивает уфологов со всего мира, поскольку именно здесь, отказывается работать. Впрочем, Renault Kaptur отказы не грозят - техника надежная, и защищенная от всякого рода аномальных воздействий извне. Кстати, именно здесь может пригодиться полный привод даже в сухую погоду. Дорога до Медведицкой гряды весьма посредственная.

Напоследок немного сервисной информации, которая может пригодиться в дороге на любом автомобиле.

Фото предоставлено автомобильным холдингом "Волга-Раст".

Брендовые заправки встречаются через каждые 70-80 километров трассы. До недавнего времени исключением был лишь поселок Эльтон, однако и там появилась брендовая АЗС. Виды топлива на них вполне соответствуют современным веяниям - А-92, А-95 и дизтопливо. С более высокооктановым бензином, А-98, А-100 могут возникнуть сложности. Однако, Renault Kaptur вполне переваривает обычный "девяносто второй", без каких-либо потерь в динамике.

Если поедете на Эльтон - рекомендуем взять с собой побольше пресной воды. Причем не только для питья, но и для того, чтобы смыть с тела озерную соль. Поверьте, ощущения от того, что кристаллы соли царапают кожу под одеждой - не самые приятные.

Что же касается пополнения запаса продуктов, то сетевые магазины есть практически в каждом райцентре. Там же можно и переночевать. Либо в местной гостинице, либо же снять домик или квартиру у местных жителей. Второй вариант кажется более предпочтительным по соотношению цена-качество.

Качество дорожного покрытия - также примерно одинаковое, за исключением трассы на Эльтон. На этой дороге - самый низкий уровень придорожного сервиса. Поэтому жгуты для ремонта бескамерных колес - Must have. Равно как домкрат, баллонный ключ или запасное колесо.

Приятного путешествия!

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