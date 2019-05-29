На скандальный пруд-накопитель в Светлоярском районе хотят свезти еще несколько свалок

Пруд-накопитель в Светлоярском районе портит нервы местным жителям уже много лет. Долгое время предприятия свозили сюда синтетические жирные кислоты, отходы нефтепродуктов и гальванических производств, соли тяжелых металлов. Степными ветрами все это разносилось на всю округу вместе с ужасным запахом.

Жители Светлого Яра писали во все инстанции: «Спасите, помогите!». И достучались. Прудом занялись ученые и чиновники. Волгоградские экологи разработали специальный проект, в котором попытались решить сразу две проблемы: ликвидацию свалки в Кировском районе и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду от пруда накопителя.

Тонны мусора 3 и 4 класса опасности (здесь и бытовые, и строительные, и химические отходы) везли в «Камазах» через Кировский, Красноармейский и Светлоярский районы на объект.

Претензий у местных жителей к подобному перемещению оказалось слишком много. Светлоярцев не устроило, что вопреки экологическим нормам груз на свалку перевозили в открытых грузовиках, что им в район добавили мусора, хотя официально и неопасного. Вдруг отходы вступят в реакцию с жирными кислотами или тяжелыми металлами и сделают жизнь вокруг пруда еще невыносимей.

А пока территория представляет жуткое зрелище.

СОРБЕНТЫ ВПИТЫВАЮТ ВСЮ ХИМИЮ

Но, как считают власти, подобное возмущение – это недоработка тех, кто не проинформировал население, не объяснил, что бояться людям нечего – никакого негативного влияния на экологию не было.

- Слухи и подобные рассуждение определенные люди использовали в своих интересах, -- высказал мнение Андрей Бочаров, который приехал в Светлый Яр проинспектировать, в том числе и скандальный пруд. Первый этап его ликвидации завершается уже в сентябре.

Теперь емкость с отходами засыпана не только мусором с Кировского, есть там и сорбенты, которые должны сделать все отходы безопасными.

На втором этапе работы будет тоже не мало. Рассчитан он на три года.

Расчистят от иловых масс пруд Плотинка, уберут наслоения в озере Цаца, тем самым создав условия для лучшего забора воды. Весь этот ненужный грунт объемом 5000 тысяч кубометров отправят в пруд-накопитель как дополнительный защитный слой. Потратят на этот 55,7 миллиона рублей. После этого поверхность пруда рекультивируют: на слой плодородного грунта посеют травы и высадят кустарники.

Но перед этим туда ж планируют также свезти и несанкционированные свалки вокруг райцентра. Раз уже есть место, в котором, по мнению волгоградских ученых, делают мусор безопасным, почему бы им не воспользоваться.

- Но этот вопрос необходимо обсудить с местным населением, и его должен рассмотреть экологический совет при Облдуме. Только тогда начнутся работы, - пояснил губернатор.

ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАЮТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ В РАЙОНЕ

- Высадят защитную зеленую полосу из деревьев протяженностью 13 километров вдоль трассы «Волгогра-Элиста» . Обойдется она в 11,8 миллионов рублей.

- Сделают зеленую зону площадью почти 8 гектаров возле пруда Плотинка, потратив на это 10 миллионов рублей.

- Благоустроят место для отдыха возле пруда Плотинка.

- Дооснастят автоматическими средствами измерения стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в поселке Светлый Яр. Данные с него будут приходить каждые 20 минут.

- Продолжится контроль за выбросами крупных предприятий и модернизации на них систем очистки.

- Создадут специальную аналитическую лабораторию на базе уже имеющегося «Городского управления аналитического и оперативного контроля качества окружающей среды». Сотрудники дополнительного пункта будут следить за источниками опасных выбросов.