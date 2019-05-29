Куда пойти в Волгограде и Волжском: Ночь в театре, оперный фестиваль, фильмы о войне, День защиты детей и День соседей

В конце мая - начале июня в Волгограде будут отмечать сразу несколько праздников. Главные события 31 мая, 1 и 2 июня 2019 года будут посвящены Дню защиты детей. Отметят волгоградцы и День соседей, и вкусный День молока. В город на фестиваль приедут знаменитые оперные певцы, а в кинотеатрах будут бесплатно показывать фильмы о войне кинофестиваля «Сталинградская сирень». Куда пойти и что интересного посмотреть, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

ДЕНЬ МОЛОКА

В 2019 году День молока будет десятым, юбилейным. Так что организаторы обещают, что в День защиты детей набережная превратится в сказочную страну с молочными реками и развлекательными берегами. В программе - концерт, игровые и творческие площадки, фотозона, подвижные и настольные игры, масса конкурсов и подарков. И, конечно же, тонны молока, кефира, ряженки, мороженого и прочих молочных продуктов. Причем, абсолютно бесплатно. Центральная набережная, верхняя терраса. 1 июня с 15.00 до 19.00.

День молока подарит массу веселья и тонны угощений.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ФЕСТИВАЛИМ В ДЕТСКИЙ ДЕНЬ

По традиции на центральной набережной в выходные волгоградцев ждут фестивали, спорт, музыка и танцы. День защиты детей отметят и в городских парках.

31 мая с 17.00 до 20.00 на верхней террасе набережной пройдет городской фестиваль молодежных субкультур «Статус – СВОЙ». Рэперы и битбоксеры сразятся в номинации «Короли улиц», покажут свои таланты и исполнители оригинального жанра, танцоры и музыканты от 14 до 30 лет.

31 мая в 10.00 на стадионе «Зенит» стартует Открытое первенство Волгограда по легкой атлетике, посвященное Дню защиты детей.

1 июня с 16.00 до 20.00 концерт и интерактивные площадки в программе праздника на площади у музея «Россия - моя История». Здесь можно будет сделать фото с мотоциклами, дружинниками средневековья, в бронежилете и с оружием, а также научиться плести косички и наносить театральный грим. 1 июня с 15.00 до 18.00 «Фестиваль детства» ждет ребят и их родителей в парке «Пионерский» Красноармейского района. В программе - интерактивные площадки, игры, конкурсы, фотозоны. 2 июня с 14.00 до 18.00 детвору вновь ждут на верхней террасе набережной на большой городской праздник «Ура, каникулы!». Каждый сможет представить себя хоккеистом, ученым, художником, режиссером, поиграть с клоунами и попрыгать на батуте, съесть бесплатное мороженое и научиться рисовать песком, делать бумажных кукол и картины из пластилина.

Три дня на набережной будет праздник.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА»

В День защиты детей в Комсомольском саду за НЭТом студенты института искусств и культуры устроят праздник для самых маленьких волгоградцев. Ребят встретят волшебники и сказочные персонажи. В программе - игры и конкурсы, танцы, песни и сюрпризы от цирковой студии. «Летняя школа волшебства» распахнет свои двери 1 июня в 11.00.

МУЗЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Детский день отметят 1 июня в 11.00 в выставочном зале на Чуйкова, 37. Пройдет праздник в рамках июньской программы проекта «Первая улица Мира» в пространстве выставки «Город любви», посвященной нашему городу. Гостей ждут экскурсия с викториной и призами, мастер-классы с художниками и семейная ретро-фотография.

Ребятам покажут их город в произведениях художников. Фото: ВМИИ

ФЕСТИВАЛЬ «ЭКОДЕТСТВО»

Волгоградцев приглашают на фестиваль «Экодетство» 1 июня в 10.00 в ботанический сад в Краснооктябрьском районе Волгограда. Здесь устроят концерт, эко-квест, экскурсии по саду, выставку животных волжской станции юннатов, будут работать интерактивные площадки. Каждый сможет нанести цветочный аквагрим и сделать на мастер-классе флорариум. Запись - (8442) 27-46-01 и 27-39-37.

ПРАЗДНИК ДЛЯ СУПЕРГЕРОЕВ

Детский день в торговых центрах тоже будет насыщенным. В «Мармеладе» 1 июня в 16.00 устроят шоу «Кто хочет стать Супергероем?». Здесь оживут герои комиксов и фильмов, юных гостей ждет волшебство, шоу мыльных пузырей и супергеройские танцы.

КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В Волгоградском планетарии детвору в праздничный день ждут специальные программы в Звездном зале под общим названием «Космическое путешествие». Ребята узнают об удивительных открытиях, познакомятся с телескопом, «побывают» на разных планетах и воссоздадут созвездия. Первый «полет» начнётся 1 июня в 10.00 – мальчишки и девчонки отправятся в эру динозавров. Следующий «запуск» ракеты в 12.00 - вместе с зайчонком Лапиком юные исследователи будут знакомиться с окружающим миром и узнают ответы на многие важные вопросы. Последнее отправление шаттла состоится в 14.00 – вместе со сказочным Ерошкой дети познакомятся с телескопом и увидят много интересного. Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, Т.: (8442) 24-18-72, 24-18-80, 8-906-451-52-52, 8-906-409-75-79.

КАРТОННЫЙ ЛАБИРИНТ

«Приключения героев» ждут детвору в праздничные выходные в «Акварели». Здесь построят большой картонный лабиринт. Поиграть в нем смогут ребята до 7 лет. Вход свободный.

1 и 2 июня с 13.00 до 20.00 - картонный лабиринт.

1 июня с 13.00 до 16.00 - анимация «Красавица и Чудовище» и «Лол анимация».

2 июня с 13.00 до 16.00 - фотосет с Железным человеком, Халком, Мауи и Минни Маус.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК И ВЕЛОПРОБЕГ В ВОЛЖСКОМ

1 июня 2019 юных волжан и их родителей ждут в парках. В День защиты детей в парке ДК «ВГС» в 9.00 стартует благотворительный забег. Регистрация участников с 8.30.

1 июня в 10.00 в парке «Волжский» начнется арт-фестиваль, будут работать игровые и творческие площадки. В 15.00 волжан ждет фестиваль красок. В 17.00 продолжит день большой детский праздник.

1 июня в 17.00 у ДК «Октябрь» начнется концерт. В ДК «ВГС» в 16.00 покажут «Сказки на ночь», с 19.00 на большой сцене праздничный концерт. На боковой сцене парка концерт начнется в 17.00, а на аллеях детей и взрослых ждут развлечения.

1 июня в 16.00 в Волжском стартует большой велопробег для тех, кому от 14 лет и старше. Сбор и регистрация - у ФОКа «Русь» (ул. Мира, 127б). Старт мероприятия в 16.00. Финиш - в парке «Волжский».

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

Если вы еще не знакомы со своими соседями, этот праздник - хороший повод с ними подружиться и вместе повеселиться.

29 мая в 17.00 праздник пройдет в центре в Комсомольском саду. В программе - кулинарный поединок, мастер-классы и конкурс «Папа может».

Сразу на двух площадках отметит День соседей Тракторозаводский район. 29 мая в 17.00 праздник пройдет в поселке Водстрой на улице Мелиораторов, 12. 30 мая в 18.00 - в новом парке на Спартановке на улице Н. Отрады, 32а.

29 мая в 16.00 концерт и танцы в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе.

В Кировском районе День соседей тоже на нескольких площадках. 31 мая в 17.30 соседи будут гулять у ДК «Авангард» и в 18.00 на Шумилова, 30.

31 мая в 17.00 праздник устроят в Советском районе на Шефской, 86, также в программе - велопробег «Санаторная миля» вокруг нового жилого комплекса.

31 мая в 17.00 концерт, игры и конкурсы ждут волгоградцев в парке «Семейный» Дзержинского района и на бульваре Энгельса в Красноармейском районе.

МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ЖАННЫ ПОПОВОЙ

Комсомольский сад 30 мая в 20.00 приглашает посмотреть кино на траве. В программе вечера французская комедия «Каникулы маленького Николя» и мелодрама «До встречи с тобой...». А перед началом показа для зрителей споет и проведет викторину Жанна Попова.

НОЧЬ В ТЕАТРЕ

«Ночь в казачьем театре» ждет волгоградцев уже в четвертый раз. В здании театра и на прилегающей территории 31 мая откроют интерактивные площадки, рассказывающие о культуре междуречья Дона и Волги. Акция торжественно стартует в 16.00 символическим зажжением театрального фонаря и благотворительным показом музыкального спектакля для детей с ограниченными возможностями.

В 18.00 яркими красками казачьих песен встретит гостей ансамбль казачьего театра «Станишники». В зале «Казачьей славы», в фойе театра и на прилегающей территории будут работать 15 творческих площадок. Это и ярмарка мастеров, и творческая мастерская «Музыка казачьей души», и конкурс детских рисунков, и выставка казачьего быта. Весь вечер зрители вместе с солистами театра будут играть казачьи песни, познакомятся структурой и пластикой казачьего пляса, увидят мастерство фланкировки шашкой.

А завершит «Ночь» в 20.00 концерт «Здравствуй, лето!» в музыкальном дворике. В программе «Reg-time по- русски» - смелые импровизации на казачьи темы с народным оркестром и солистами театра, группы «Ежовы Рукавицы», «АНСАМБЛЬ 12», «Айвовый джем» и другие.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94.93.68, 8.937.706.13.04.

31 мая в 18.00.

Билеты: от 100 руб. 16+

Казачий театр подготовил специальную программу. Фото: Казачий театр

КРЕСТНЫЙ ХОД

В начале июня в Волгограде столетие мученического подвига святого Николая Попова отпразднуют торжественным богослужением и крестным ходом. 1 июня в 17.00 начнется Всенощное бдение в Свято-Духовом монастыре, где хранятся мощи священномученика. Возглавит его митрополит Феодор. 2 июня в 8.00 от монастыря до площади Павших Борцов пойдет крестный ход. В 9.00 у строящегося собора Александра Невского начнется Божественная литургия, по окончании которой на площади состоится концерт.

КИНОФОРУМ «СТАЛИНГРАДСКАЯ СИРЕНЬ»

В программе фестиваля - более двадцати фильмов о войне. С 30 мая по 1 июня покажут их бесплатно на десяти площадках Волгограда, Волжского, Камышина и в четырех районах области. Также зрителей ждут встречи с почетными гостями – приедут на кинофорум артисты Борис Галкин, Зоя Буряк и Александр Тютрюмов, Юрий Чернов и Марат Башаров.

Полная программа кинофестиваля (вход свободный).

Программа кинопоказов и встреч.

Театры

ТЕАТРточкаНОЧЬ: «ZEBRA И ПАРАШЮТИСТ»

Известные волгоградские актеры решили устроить своего рода культурную «революцию» в отдельно взятом городе и презентуют новый проект - ТЕАТРточкаНОЧЬ. Когда остальные театры уже закрываются, горожан ждет новый независимый театральный проект. Откроет его «трагифарш» «ZEBRA и парашютист» по произведению Федора Достоевского «Кроткая». На сцену выйдут Игорь Мишин, заслуженный артист РФ Валерий Краснов, Александр Кривич и Екатерина Резникова. Но сначала зрителей ждет открытие выставки художника спектакля Алексея Перловского.

Сити-холл «Южный», ул. Рабочее-Крестьянская, 18. Т. (8442) 90-11-11.

30 мая сбор гостей - в 21.00, начало спектакля - в 22.00

Билеты: 550 руб. 19 +

«ZEBRA и парашютист». Фото: афиша

ФЕСТИВАЛЬ «ОПЕРНЫЙ АЛЬЯНС»

Фестиваль «Оперный альянс» откроется 31 мая премьерой года «Кармен» с приглашенными звездами - обладательницей почетного звания «Оперная дива» (США) и престижной премии «Гремми» Мариной Домашенко и солистом Мариинского театра Дмитрием Демидчиком.

4 июня пройдет концерт «Все поколения музыка связала» с участием солистов и оркестра театра, а так же Волгоградского детского симфонического оркестра. В программе – классика и эстрадная музыка.

6 июня, в день рождения Пушкина, на сцене «Царицынской оперы» Саратовский областной театр оперетты представит свою версию «Евгения Онегина». Но сначала гостей ждут «Пушкинские чтения» в музыкальном салоне, романсы и стихи, а также яркие моменты биографии.

7 июня волгоградцы смогут посмотреть оперу Моцарта «Дон Жуан» в исполнении приезжих артистов.

8 июня гости из Саратова представят два балета - «Чиполлино» Хачатуряна и «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

А закроется фестиваль премьерой «Кармина Бурана». Сценическая кантата немецкого композитора Карла Орфа предстанет сочетанием жанров оперы, балета и хорового исполнения.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26.79.95; 8.988.007.88.30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

31 мая в 18.30 – «Кармен» со звездами

Билеты: 250 - 1500 руб. 12+

4 июня в 18.30 – «Все поколения музыка связала»

Билеты: 200 - 800 руб. 6+

6 июня в 18.30 – «Евгений Онегин»

Билеты: 200 - 300 руб. 16+

7 июня в 18.30 – «Дон Жуан»

Билеты: 300 - 1500 руб. 16+

8 июня в 11.00 – «Чиполлино»

Билеты: 300 - 1000 руб. 0+

8 июня в 18.00 – «Ромео и Джульетта»

Билеты: 350 - 1100 руб. 12+

20 и 21 июня в 18.30 – «Кармина Бурана»

Билеты: 250 - 1500 руб. 12+

Марина Домашенко споет для волгоградцев.

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»

В День защиты детей Музыкальный театр приглашает юных волгоградцев и их родителей на премьеру мюзикла «Бременские музыканты». Вас вновь ждет встреча с Принцессой, Королем, Атаманшей и шайкой разбойников и, конечно, зажигательной пятеркой из Бремена. Пьеса, написанная Василием Ливановым и Юрием Энтиным, объединяет сюжеты и одноименного мультфильма, которому в этом году исполняется полвека, и мультфильма «По следам бременских музыкантов». Есть в сюжетной линии и фрагменты из сказки братьев Гримм - самой первой версии этой романтической истории. На сцене театра мюзикл получит уже третье рождение.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38.30.68. Билеты онлайн на сайте muzteatr.vlg.ru.

Премьера!

1, 3 и 4 июня в 11.00.

5 июня в 10.30.

Билеты: 150 - 400 руб. 0+

Концерты

САКСОФОН + ФОРТЕПИАНО

Музыкальный четверг в музее Машкова подарит волгоградцам концерт для саксофона и фортепиано. Музыку французских, испанских, бельгийских и отечественных авторов исполняют лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов Варвара Фомичева (саксофон) и Анастасия Левшина (фортепиано). Концерт ведет - музыковед, кандидат искусствоведения Юлия Куранова. Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. 30 мая в 18.00.

Фото: ВМИИ

«ЗВУКИ ЗВЁЗД»

1 июня в 18.00 в кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» (т. (8442) 67-33-02) пройдет премьера концерта«Звуки звезд» от мастерской звука «Музыка изнутри». Волгоградцы услышат гонги, плоские колокола, хрустальные чаши, калимбы, глюкофоны и прочие необычные музыкальные инструменты со всего мира.

Премьера концерта «Звуки звезд» от мастерской звука «Музыка изнутри» в Сарепте.

Не пропусти!

«ИГОРЬ БУКАЕВ И ДРУЗЬЯ»

45 лет в этом году потрясающему музыканту Игорю Букаеву, и уже 30 лет он на сцене. Один из лучших баянистов России не менее талантливо поет, пишет музыку, играет на саксофоне и перкуссии. В программе большого юбилейного концерта лучшая музыка XX века от Астора Пьяццоллы и шедевров французского шансона до джазовых хитов. Вечер будет праздничным и запоминающимся. На сцену выйдут лучшие волгоградские артисты и приглашенные гости из Москвы - джазовый музыкант Александр Махнев (фортепиано) и Игорь Девликамов (гитара).

ДК Профсоюзов, пр. Ленина, 4. Т.: 8-917-834-43-06, 8-995-424-15-42.

13 июня в 19.00.

Билеты: от 400 руб. 6+