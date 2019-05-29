2019-05-29T11:22:00+03:00
Общество

В Астрахани Сергей Жуков и Игорь Акинфеев поймали «лохнесское чудовище»

О совместной рыбалке вокалист группы «Руки вверх» и футболист мечтали шесть лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Друзья и кумовья шесть лет мечтали о совместной рыбалке, и вот она удалась в Астрахани. Фото из инстаграма Сергея Жукова.Друзья и кумовья шесть лет мечтали о совместной рыбалке, и вот она удалась в Астрахани. Фото из инстаграма Сергея Жукова.
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Кто-то отправляется на отдых за рубеж к лазурным берегам, кто-то на океанские острова, а, например, Сергей Жуков вместе со всей группой «Руки вверх» уехали в Астрахань на рыбалку. Да еще и лучшего друга прихватили - бывшего капитана сборной России по футболу Игоря Акинфеева. К слову, вокалист группы и вратарь «ЦСКА» не просто друзья: кто не знает - они еще и кумовья. Акинфеев является крестным папой детей Жукова, а певец со своей супругой Региной крестили малышей футболиста. При этом первый раз в жизни Игорь с Сергеем встретились именно на рыбалке, с тех пор дружат уже много лет.

«Мы мечтали сюда вернуться с Игорем целых 6 лет! Мечты сбываются! Рыбацкие истории начинаются», - подписал Сергей Жуков фото счастливых друзей, сидящих на катере посреди астраханских камышей.

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Банда) Акинфеев и группа "Руки вверх" в Астрахани #нарыбалке
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«Банда!», - коротко подписал коллективное фото с друзьями из группы Игорь Акинфеев.

Конечно, группа «Руки вверх» приехала в Астрахань не только на рыбалку. 27 мая они дали здесь большой концерт в СЗК «Звездный». Ну и задержались. Да и ведь как можно уехать из Астрахани, не порыбачив.

«Это Астрахань, и мы посвящаем эту рыбу вам, друзья. Поехали! - говорит на камеру Сергей Жуков, закидывая удочку в Волгу. - Вот она! Боже, какая она большая. Да это не рыба, а лохнесское чудовище! Ура! С уловом!»

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Сергей Жуков назвал пойманную в Астрахани рыбку "лохнесским чудовищем"
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Певец не скрывает радости от пойманной, пусть и небольшой рыбешки. Правда, посчитал, что на крючок попался язь. Но астраханцы поправляют вокалиста в комментариях, что это обычный окунь, который действительно легко ловится в астраханских протоках. Особо опытные рыбаки еще и советы дают: «Зачем же так быстро крутить? У окуня и так стресс, а будет еще и сотрясение!)».

«И на сазанчика съездите. Он у нас сейчас идет о-го-го как!», «Не забудьте заехать на рыбный рынок в Астрахани и приобрести обалденную готовую рыбку и икорочку!», - советуют астраханцы.

А вот не местным комментаторам остается только завидовать. Рыбалка здесь сейчас знатная, а виды на Волге, вообще закачаешься.

«Как огнем горит костер заката», - подписал свое видео в сториз Сергей Жуков, рассекая на моторной лодке по протокам в дельте реки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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