2019-05-29T09:40:22+03:00
Общество

«Мусора.net»: «Комсомолка» присоединилась ко всемирной экологической акции

Коллектив издания провел генеральную уборку в одном из скверов Волгограда.
Светлана КИРИЛЛОВА
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Такая работа под силу любому, было бы желание!Такая работа под силу любому, было бы желание!Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Весной в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе всегда многолюдно. Но 17 мая в любимом месте отдыха горожан царило особое оживление: волгоградцы решили заменить неспешные прогулки и сидение на скамейках общественно полезным занятием. А дело было в том, что в этот день редакция «КП» присоединилась к шагающему по планете «мусорному челленджу».

«Комсомолка» провела event мероприятие «Мусора нет», а попросту – большой субботник, к которому присоединились не только сотрудники газеты, но и неравнодушные к экологии волгоградцы. Журналисты и горожане совместными усилиями очистили сквер от мусора и вернули этой территории красивый весенний облик.

- Такие мероприятия очень важны не только для городской экологии, но и для самих волгоградцев. Присоединяясь к субботникам, горожане учатся быть более внимательными к окружающей среде, меньше мусорить. Уровень ответственного отношения к природе после участия в «генеральной уборке» возрастает порой незаметно для самого человека, но очень заметно для окружающих и для Волгограда в целом. К участию в таких экологических акциях важно привлекать как можно больше граждан, так что инициативу «Комсомолки» можно только приветствовать, - отметила председатель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева.

Редакция «КП» не забыла и о том, что «песня строить и жить помогает». На протяжении всего «челленджа» боевой настрой «волгоградцев с граблями» поддерживали любимые мелодии. А разбирая инструменты после уборки, журналисты уже начали обсуждать следующий «экологический вызов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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