2019-05-28T18:25:36+03:00
Происшествия

В Астрахани пьяный гаишник протаранил две машины, а коллега «прикрыл» виновника

А всю вину за аварию переложили на непричастного к ДТП астраханца
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Следователи уже завели уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий".Следователи уже завели уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий".Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

О «нечестных» гаишниках ходят легенды. Но астраханские инспекторы ДПС отличились особо: один напился и сел за руль, второй «прикрыл» товарища.

История, с которой началось уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий», произошла 29 марта 2019-го. В тот вечер одного из гаишников отправили оформлять ДТП в Советском районе Астрахани. Там в аварию попали сразу три машины. Но по приезду инспектор ДПС обнаружил только двух пострадавших, а виновник аварии уже скрылся. Как потом выяснилось, протаранил эти машины коллега инспектора - еще один гаишник. Но он был пьяным за рулем, а потому сбежал. Коллегу же заранее по телефону попросил «прикрыть» его.

- Чтобы скрыть факт причастность инспектора ДПС к совершению ДТП, сотрудник полиции составил протокол об админнарушении на совсем другого астраханца, который в момент аварии вообще находился в другом месте и вообще не за рулем, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Теперь на этого гаишника завели уголовное дело.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, - уточняют в ведомстве.

В свою очередь начальник УМВД России по Астраханской области генерал-майором полиции Александр Мешков назначил собственную служебную проверка в отношении сотрудника ГИБДД, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

- Данный факт был выявлен сотрудниками Оперативно-розыскной части собственной безопасности ведомства, - акцентируют внимание в ГУ МВД по Астраханской области. - Если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к установленной законом ответственности. В ходе проверки также будет дана оценка действиям коллеги подозреваемого, севшего за руль в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Проклятье курсантов МВД: В Беларуси второй год пропадают милиционеры, позже их находят мертвыми в лесу
Смерть лейтенанта, в которой была замешана черная «Волга» из Петербурга, списали на суицид. При том, что труп силовика был в наручниках, а его одежда сожжена. До этого такой же загадочной смертью умер другой милиционер - его однокурсник
В Петербурге осудили «киллера», который сначала выстрелил в экс-члена ОПГ «тамбовских», а потом извинился перед ним
Мужчина заявил, что «ни в коем случае не хотел убивать, стрелял наотмашь, попадать не планировал». Сам пострадавший просил строго не наказывать стрелка
Новости 24
Волгоградцев, устроивших самосуд над наркоманами, отправили в колонию
В Волге ихтиологи поймали морскую рыбу - атлантического угря
Разыскивают гадалок, укравших у волгоградской бабушки 57 тысяч рублей
В Волгоградской области детей примут на лето 750 лагерей
В Астраханской области террорист планировал взорвать здание ФСБ
На трассе «Волгоград - Сальск» обновят 36 километров асфальта
На сборы с «Ротором» на просмотр поедет молодежь из дубля
В двухэтажке на юге Волгограда обрушился потолок
День защиты детей отметят на набережной Волгограда
Облил спиртным и подпалил: сожитель сжег волгоградке лицо
В ЖК "Долина" в Волгограде построят новую дорогу за 208 миллионов рублей
Напугала гадина: в центре Волгограда в машину заползла змея
Под Волгоградом принудительно закрыли два аварийных ФАПа
Под Волгоградом мужчина погиб, сорвавшись с крыши
Астраханские следователи выясняют причины крушения легкомоторного самолета
В Волгограде муж убил жену за лень и пьянство