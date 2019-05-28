В Астрахани пьяный гаишник протаранил две машины, а коллега «прикрыл» виновника

О «нечестных» гаишниках ходят легенды. Но астраханские инспекторы ДПС отличились особо: один напился и сел за руль, второй «прикрыл» товарища.

История, с которой началось уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий», произошла 29 марта 2019-го. В тот вечер одного из гаишников отправили оформлять ДТП в Советском районе Астрахани. Там в аварию попали сразу три машины. Но по приезду инспектор ДПС обнаружил только двух пострадавших, а виновник аварии уже скрылся. Как потом выяснилось, протаранил эти машины коллега инспектора - еще один гаишник. Но он был пьяным за рулем, а потому сбежал. Коллегу же заранее по телефону попросил «прикрыть» его.

- Чтобы скрыть факт причастность инспектора ДПС к совершению ДТП, сотрудник полиции составил протокол об админнарушении на совсем другого астраханца, который в момент аварии вообще находился в другом месте и вообще не за рулем, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Теперь на этого гаишника завели уголовное дело.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, - уточняют в ведомстве.

В свою очередь начальник УМВД России по Астраханской области генерал-майором полиции Александр Мешков назначил собственную служебную проверка в отношении сотрудника ГИБДД, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

- Данный факт был выявлен сотрудниками Оперативно-розыскной части собственной безопасности ведомства, - акцентируют внимание в ГУ МВД по Астраханской области. - Если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к установленной законом ответственности. В ходе проверки также будет дана оценка действиям коллеги подозреваемого, севшего за руль в нетрезвом виде.