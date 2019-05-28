В Волгограде мошенники предлагают поверку счетчиков

В мае подъезды домов Волгограда вновь запестрили объявлениями от «Центральной службы учета ресурсов г. Волгоград». Организация настойчиво предлагает волгоградцам провести поверку водосчетчиков. В «извещении» есть и штрихкоды, и ссылки на федеральное законодательство. Указаны и временной период, в течение которого якобы нужно провести поверку, и номер телефона, чтобы согласовать дату и время визита. А внизу пугающие цифры - сколько вы будете платить, если вовремя не провести поверку счетчиков воды. Только вот к Волгограду они отношения не имеют - ни тарифы, ни нормативы с действующими в регионе не совпадают. Не имеет отношения к поверке приборов учета и сама организация. А эти объявления - не более чем попытка мошенников заработать на доверчивых жильцах.

Все организации, которые имеют право проводить поверку приборов учета, имеют специальную аккредитацию. Они перечислены в реестре на сайте Росаккредитации. «Центральная служба учета ресурсов г. Волгоград» в нем не значится. Мало того, сомнительная компания не зарегистрирована и в едином государственном реестре юридических лиц Федеральной налоговой службы РФ. Так что организация действует незаконно.

По номеру телефона поисковые системы выдают сайт организации уже с другим названием - «Городская Сервисная Служба». Занимается она установкой и поверкой счетчиков в десятках городов по всей стране. Правда, в реестре аккредитаций эта фирма тоже не значится. А звонящим клиентам с ходу предлагают счетчики не поверять, а менять.

- Стоит замена одного водомера всего 2600 рублей. Поверка обойдется в 1300 рублей. А если счетчик окажется неисправным, что чаще всего и случается, то вам придется платить и за поверку, и за замену, - уговаривает милый женский голос корреспондента «КП-Волгоград».

Кстати, у организаций, которые имеют аккредитации на поверку, услуга эта стоит в разы дешевле.

- Поверка счетчика организацией, не имеющей аккредитации, является недействительной, - предупреждают «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». - В случае обнаружения подобной, мы будем вынуждены пересчитать объем потребления.

Волгоградцы спрашивают: а что же правоохранители? Почему они такими конторами не занимаются?

- В этом случае отсутствует состав преступления, - поясняют в полиции. - Организации копируют документ и действуют под видом уполномоченной организации. По сути, зарабатывают на доверчивых гражданах. Однако речь идет о гражданско-правовых отношениях.

Что нужно знать, чтобы не попасть на удочку мошенников?

1. Проверьте, есть ли аккредитация у организации, которая предлагает поверить приборы учета. Для этого на сайте Росаккредитации выберите разделы: Реестры - Аккредитованные лица - Реестр аккредитованных лиц - Аккредитованные лица в области обеспечения единства измерений.

Чтобы увидеть весь список фирм, которые имеют право делать поверку, в фильтрах поиска задайте субъект РФ - Волгоградская область, тип направления деятельности - поверка. Проверить статус аккредитации у конкретной организации, можно и по номеру документа, и по номеру ИНН.

2. Дата поверки указана в техническом паспорте прибора учета. Если вы его потеряли, запросить информацию можно в УК или ТСЖ - организации, которая вводила счетчик в эксплуатацию. Периодичность поверки водомера как правило составляет 4 - 6 лет.

3. Поверку многих моделей водомеров можно сделать на дому, не снимая счетчик. Если ваш прибор учета к таковым не относится, то сначала придется его распломбировать. Жителям частного сектора Волгограда и тех домов, которые перешли на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями, нужно вызвать специалистов «Концессии водоснабжения». Жителям домов, которые платят за воду по квитанции управляющей организации - сотрудников УК или ТСЖ.

4. После распломбировки снимите счетчик и принесите его на поверку в лабораторию компании «Концессии водоснабжения» или другой аккредитованной фирмы.

5. Получив сертификат, считающийся новым техническим паспортом счетчика, установите водомер на место и опломбируйте, иначе показания прибора учета не будут принимать в расчет.

6. Можно также заменить прежний прибор учета на новый.