Колонна растянулась на километр: в Волгограде прошел велопарад

В субботний день, 26 мая, в Волгограде прошел большой весенний велопарад. Тысячи велосипедистов стартовали из двух точек - от Царицынской оперы на Красном и ДК Петрова в Советском районе. Уже за час до старта там было многолюдно. Кто-то переодевался в футболки с символикой велопарада, кто-то украсил свой велосипед воздушными шарами. Многие приехали целыми семьями, с детьми. Было немало и людей в возрасте. Но, конечно, большая часть участников - активная молодежь. Проспект Ленина и улицы Электролесовскую и Рабоче-Крестьянскую на время прохождения велопарада освободили от автомобилей. Ехали на средней скорости. А колонна велосипедистов, стартовавших из северной части города, растянулась на километр.

Уже за час до старта на площади было многолюдно.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/711054" frameborder="0"></iframe> Волгоградский велопарад 26.05.2019.

Многие приехали на велопарад с детьми.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Немало было и возрастных участников.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В велопараде приняли участие и спортсмены, и любители.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Участники волгоградского велопарада финишировали на главной городской площади, где их ждали конкурсы и концерт группы «Глобальное потепление». Здесь же разыграли велосипед.

- Думаю, нас было больше двух тысяч, - говорит организатор волгоградского велопарада Михаил Соломонов. - В следующий раз проведем ночной велопарад.

На финише подготовили развлекательную программу.Фото: Екатерина СИМОХИНА

После участники поехали домой, кто-то своим ходом, кто-то на общественном транспорте. Провезти «железного коня» в этот день можно было бесплатно.

Цель велопарада - показать, как много в Волгограде велосипедистов и что в городе необходимо развивать транспортную инфраструктуру. Его девиз - за развитие велотранспорта и безопасность на дорогах.