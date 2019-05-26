2019-05-26T14:18:48+03:00
Общество

Колонна растянулась на километр: в Волгограде прошел велопарад

В волгоградском большом весеннем велопараде 26 мая 2019 приняли участие более тысячи человек [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Точка сбора у Царицынской оперы.Точка сбора у Царицынской оперы.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В субботний день, 26 мая, в Волгограде прошел большой весенний велопарад. Тысячи велосипедистов стартовали из двух точек - от Царицынской оперы на Красном и ДК Петрова в Советском районе. Уже за час до старта там было многолюдно. Кто-то переодевался в футболки с символикой велопарада, кто-то украсил свой велосипед воздушными шарами. Многие приехали целыми семьями, с детьми. Было немало и людей в возрасте. Но, конечно, большая часть участников - активная молодежь. Проспект Ленина и улицы Электролесовскую и Рабоче-Крестьянскую на время прохождения велопарада освободили от автомобилей. Ехали на средней скорости. А колонна велосипедистов, стартовавших из северной части города, растянулась на километр.

Уже за час до старта на площади было многолюдно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже за час до старта на площади было многолюдно.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградский велопарад 26.05.2019.

Многие приехали на велопарад с детьми. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Многие приехали на велопарад с детьми.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Немало было и возрастных участников. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Немало было и возрастных участников.Фото: Екатерина СИМОХИНА

. Фото: Екатерина СИМОХИНА

.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В велопараде приняли участие и спортсмены, и любители. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В велопараде приняли участие и спортсмены, и любители.Фото: Екатерина СИМОХИНА

. Фото: Екатерина СИМОХИНА

.Фото: Екатерина СИМОХИНА

. Фото: Екатерина СИМОХИНА

.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Участники волгоградского велопарада финишировали на главной городской площади, где их ждали конкурсы и концерт группы «Глобальное потепление». Здесь же разыграли велосипед.

- Думаю, нас было больше двух тысяч, - говорит организатор волгоградского велопарада Михаил Соломонов. - В следующий раз проведем ночной велопарад.

На финише подготовили развлекательную программу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На финише подготовили развлекательную программу.Фото: Екатерина СИМОХИНА

После участники поехали домой, кто-то своим ходом, кто-то на общественном транспорте. Провезти «железного коня» в этот день можно было бесплатно.

Цель велопарада - показать, как много в Волгограде велосипедистов и что в городе необходимо развивать транспортную инфраструктуру. Его девиз - за развитие велотранспорта и безопасность на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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