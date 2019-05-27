В Астрахани пошли под суд супруги, которые связывали детей в своем частном детсаду

Девять месяцев следователи СУ СК по Астраханской области кропотливо собирали все улики и факты, разоблачающие жуткие вещи, которые происходили в частном детском саду Астрахани. И вот сегодня, 27 мая 2019-го уголовное дело передали в суд. Судить будут и директрису этого заведения и ее супруга-помощника по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних".

Напомним, скандал прогремел на всю страну после того, как в соцсети появилась видеозапись, на которой маленькие детки рыдают в кроватках, а их руки и ноги связаны пеленками. Сняла это видео новенькая молоденькая девушка, которая устроилась в частный детский сад воспитательницей и ужаснулась от увиденного. Всплыло все 7 августа 2018-го. Девушка отослала видео одной из знакомых родительниц, а та подруге-блогеру.

Когда вспыхнул скандал, появились и другие подробности «воспитания» детей в этом детсаду. Оказалось, малышей там связывали регулярно. Директора детсада и ее супруга, который "помогал управляться" с детьми, арестовали.

- Предпринимательница, которая открыла этот частный детский сад, экономила на всем. Доподлинно установлено, что в период с апреля 2016 года по август 2018 в этом саду не было ни квалифицированных воспитателей, ни нянь, ни поваров. Хотя она заключала с родителями договора, в которых было прописано, что в режим дня ребенка входят кормление, прогулка, сон, уход и присмотр. За это и брали 3500 рублей в месяц, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Естественно, при отсутствии необходимого персонала уследить за малышами одной нянечке невозможно. Для этого директриса сада и придумала «способ», как приструнить деток: приказывала связывать их простынями, лишая возможности передвигаться.

- Следователи провели ряд экспертиз, допросить более 50 человек, 33 из которых признаны потерпевшими. Осмотрели места происшествий, изъяли вещественные доказательства. Расследование уголовного дела было затруднено тем, что не все малолетние потерпевшие, в силу возраста, могли дать показания о совершенных в отношении них деяниях, - говорят в ведомстве. - Но следователи все же собрали достаточную доказательственную базу, и сегодня уголовное дело с утвержденным прокуратурой области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.