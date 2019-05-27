Волгограду надо 20 лет, чтобы догнать Москву по уровню экономического развития

Москву давно прозвали отдельным государством в России: там и качество жизни лучше, и доходы выше, и комфортная среда развивается стремительно. Чего не скажешь о других городах. Даже «миллионникам» (а в России 16 таких мегаполисов), чтобы догнать Москву по уровню экономического развития, нужно от 10 до 20 лет. Например, Волгограду надо минимум двадцать лет. Так же, как и Нижнему Новгороду, Омску, Воронежу, Ростову-на-Дону, Перми и Челябинску. Такие данные на основе своего исследования опубликовали специалисты «КБ «Стрелка».

Выводы они сделали, сравнив валовый продукт в каждом из городов-миллионников и их вклад в ВВП России за последние семь лет - с 2010 по 2017-й. Сейчас в целом эти 16 городов (в том числе и Волгоград) обеспечивают 32% ВВП нашего государства. Но при этом 54% от этого вклада приходится на Москву, еще 15% обеспечивает Питер, а остальные нестоличные «миллионники» - 31%.

Инфографика "КБ "Стрелка".

- Валовой продукт столицы в расчете на душу населения более чем в два раза превосходит аналогичный показатель нестоличных городов-миллионников (1,3 миллиона рублей против 0,5 миллиона рублей в 2017 году в текущих ценах), - констатируют исследователи.

Разнятся, соответственно, и уровни дохода на одного горожанина: 169 тысяч рублей на душу населения в Москве и 97 тысяч рублей в Санкт-Петербурге против 23 тысяч рублей в остальных миллионниках - по данным на 2017 год.

Как видите, дисбаланс налицо.

Инфографика "КБ "Стрелка".

- Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта, - пророчат аналитики.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Чтобы догнать Москву, российским городам-миллионникам нужно ускориться.

Во-первых, для этого надо наращивать инвестиции. В Волгограде на данный момент крупные компании растут быстрее мелких. Такая же ситуация в Омске, Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. А вот в соседнем Ростове-на-Дону, например, активнее развивается мелкий бизнес (+11% за 7 лет с 2010 по 2017-й). В Волгограде же валовый продукт, который дает малый и средний бизнес, за семь лет упал на 4% (и мы, к слову, единственный город-миллионник, где обнаружена такая тенденция). В администрации Волгоградской области подобное сокращение поясняли наведением порядка и закрытием «фирм-пустышек». Но, как бы там ни было, а мелкий бизнес в регионе развивать надо.

Инфографика "КБ "Стрелка".

- Во-вторых, нужно позволить городам максимально полно распоряжаться создаваемыми ими ценностями и реализовывать свое право на развитие, - считают в «КБ «Стрелка».

Другими словами, надо больше заработанных городами денег оставлять в тех же регионах.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Жуков - главный редактор портала «ВолгаПромЭксперт»

- Ничего экстраординарного в этом исследовании я не вижу. Москва всегда была драйвером экономики среди городов. А на фоне остальных «миллионников» Волгоград, как видите, выглядит не хуже. Да, у нас сказалась на развитии экономики постоянная смена власти. Ведь в исследовании взяли период за последние семь лет, а в Волгограде за эти годы сменился не один руководитель, и каждый последующий выстраивал свою концепцию и стратегию. Да, надо привлекать инвестиции. И полностью согласен с аналитиками КБ в том, что надо менять бюджетный кодекс в России. Волгоградская область - промышленный регион, и собирает достаточно налогов, но большая часть уходит в госбюджет, а мы потом оказываемся дотационным регионом. Надо дать регионам больше возможностей самим распоряжаться заработанными деньгами.