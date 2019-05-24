Куда пойти в Волгограде: «Оперный альянс», кулинарное шоу, велопарад, футбол и праздники в парках

В последнюю неделю мая Волгоград ждет масса культурных, развлекательных и спортивных событий. В программе - последний матч сезона на «Волгоград Арене», большой весенний велопарад, музыка, танцы, кино и игры в парках, а также многое другое. Куда сходить с ребенком, с друзьями и всей семьей, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

НЕДЕЛЯ В ПАРКЕ

В Комсомольском саду на этой неделе в четверг покажут два фильма в кинотеатре под открытым небом, в пятницу устроят танцевальную фитнес-разминку. В субботу в парке отметят День соседей, поэты будут читать стихи. А в воскресенье первый концерт сезона пройдет в рамках проекта «Многоголосье», волгоградские авторы и исполнители петь будут про природу и все, что нас в ней окружает.

Комсомольский сад (за НЭТом).

24 мая в 19.00 - Zumba-тренировка.

25 мая в 11.00 - праздник «Добрые соседи», в 16.00 - проект «Вслух».

26 мая с 18.00 до 21.00 - концерт.

30 мая в 20.00 - концерт и «Кино на траве».

Вход свободный.

ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА

В майские дни и все лето волгоградцев вновь приглашают встретиться у фонтана «Искусство» на верхней террасе Центральной набережной, которая недавно открылась после реконструкции. Хотя сам фонтан до июля обнесен забором - идет ремонт, вокруг каждые выходные будут работать интерактивные и спортивные площадки, а творческие коллективы будут создавать атмосферу праздника. Концерты на открытом воздухе продлятся вплоть до конца сентября каждые пятницу, субботу и воскресенье.

По пятницам с 17.00 до 20.00 волгоградцев ждут молодежные программы - фестивали, творческие встречи, мастер-классы от танцевальных школ и многое другое. В субботу с 9.00 до 10.00 у фонтана устроят показательные выступления спортсмены. В программе на этой неделе - баскетбольный турнир, показательные выступления гимнасток и спортивные танцы. Прямо на набережной родители смогут записать детей в спортивную школу олимпийского резерва №21. А каждые субботу и воскресенье с 18.00 до 19.00 на сцене духовой оркестр, «Комбо-джаз-бенд» и другие коллективы «Волгоградконцерта».

Центральная набережная, у фонтана «Искусство». 25 мая в 9.00 и 18.00. 26 мая в 18.00. Вход свободный.

ШОУ-КОНКУРС «БАТОН»

В эти выходные волгоградцев приглашают принять участие в городском кулинарном шоу-конкурсе «Батон». Пройдет он 26 мая в парке Дружбы «Волгоград - Баку». К участию приглашают желающих от 14 до 30 лет, а также команды учебных заведений и организаций. Команды представят себя, повторят за шефом блюда из фаст-фуд-меню на скорость и точность, покажут «Кулинарный экспромт» из продуктов, которые предоставят организаторы. Также командам предстоит оформить «Завтрак эстета», а еще в программе конкурс на скоростное поедание гамбургера и продуктовая «Загадка от шефа». Парк Дружбы «Волгоград - Баку». 26 мая с 17.00 до 20.00.

ЗАГОРАЕМ!

Хотя вода в Волге еще холодная, да и на улице порой бывает прохладно, летние развлечения уже ждут волгоградцев в парк-клубе «Бобры». Там уже поставили зонтики, шезлонги и открыли пляж. Купаться пока рановато, а вот принять солнечные ванны, поиграть в пейнтбол, пляжный волейбол, покататься на лошадках и пожарить шашлык самое время. Мошек еще нет, но комары уже готовы полакомиться вашей кровушкой. Так что не забудьте взять с собой на природу средства защиты.

Парк-клуб «Бобры», пляж справа от моста через Волгу. Вход: 200 руб., детский - 100; ВИП-зона - 400, с 5 до 12 лет - 200. До 5 лет - бесплатно.

Купаться еще прохладно, а загорать уже можно всем!Фото: Екатерина СИМОХИНА

БОЛЬШОЙ ВЕСЕННИЙ ВЕЛОПАРАД

Весенний волгоградский велопарад собирает всех самых активных и спортивных в субботу, 26 мая. Велосипедисты выйдут на старт одновременно из двух точек - от Центра культуры и отдыха Советского района и от Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе. Колонны в сопровождении дорожной инспекции проедут по 1-й Продольной до площади Павших Борцов, где в 13.30 всех участников ждут концерт группы «Глобальное потепление», общение с единомышленниками и сюрпризы. А главное, ради чего соберутся велосипедисты, - показать, как их много и что городу необходима велоинфраструктура. Кстати, участники велопарада смогут бесплатно провезти своего «коня» во всех электричках. А вот автомобилистам стоит учесть, что проспект Ленина и улицы Электролесовскую и Рабоче-Крестьянскую на время прохождения колонны велопарада перекроют. Освободят для велосипедистов и главную городскую площадь. Площадь у Царицынской оперы. Площадь у ДК Советского района. 26 мая сбор - с 12.00, старт - в 13.00.

БОЛЬШОЙ ПЛЕНЭР

В субботу музей Машкова проводит третий пленэр в рамках проекта «Первая улица Мира». Любители и профессионалы будут писать майские пейзажи. Проведет пленэр известный волгоградский художник, член Союза художников России Галина Насуленко (Горшенёва). Сбор 25 мая в 11.00 в здании музея на проспекте Ленина, 21. Оттуда художники отправятся на улицу Мира. Вход - свободный.

Приходите рисовать улицу Мира. Фото: ВМИИ

ФУТБОЛ: «РОТОР» - «ЧЕРТАНОВО»

В последнем матче сезона волгоградский «Ротор» принимает на своем поле подмосковное «Чертаново». Сине-голубые сейчас на 10-й строке турнирной таблицы, соперник - на пятом месте. А нашей команде очень нужна эта победа. Так что все на стадион, болеем за наших! Стадион «Волгоград Арена». 25 мая в 16.00. Билеты: 100 - 200 руб.

Концерты

ЗАКРЫТИЕ ДЖАЗОВОГО СЕЗОНА

«Волгоградконцерт» торжественно закрывает 27-й джазовый сезон премьерой программы «Блики джаза» Комбо-джаз-бенда под управлением Анатолия Воронова. Специальный гость - известный ростовский саксофонист Анатолий Кирничный. В программе - традиционные стили, а также виртуозное исполнение фанка и фьюжн, и неподражаемый вокал Александры Соловьевой.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4. Т. (8442) 50-50-09.

27 мая в 19.00.

Театры

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»

В День защиты детей Музыкальный театр приглашает юных волгоградцев и их родителей на премьеру мюзикла «Бременские музыканты». Вас вновь ждет встреча с Принцессой, Королем, Атаманшей и шайкой разбойников и, конечно, зажигательной пятеркой из Бремена. Пьеса, написанная Василием Ливановым и Юрием Энтиным, объединяет сюжеты и одноименного мультфильма, которому в этом году исполняется полвека, и мультфильма «По следам бременских музыкантов». Есть в сюжетной линии и фрагменты из сказки братьев Гримм - самой первой версии этой романтической истории. На сцене театра мюзикл получит уже третье рождение.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38.30.68. Билеты онлайн на сайте muzteatr.vlg.ru.

Премьера!

1, 3 и 4 июня в 11.00.

5 июня в 10.30.

Билеты: 150 - 400 руб. 0+

Музыкальный театр приглашает на премьеру.

«Поросенок Чок»

Музыкальная сказка расскажет ребятам, что может сделать смелый, смышленый и веселый Поросенок Чок, если его хочет съесть злой, голодный Волк. Вместе со своей мамой Свиньей и друзьями Зайкой и Ежом он непременно найдет выход. Этот спектакль - о взаимовыручке и дружбе. И о том, что зло обязательно должно быть наказано.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т.: (8442) 383.383, 8.960.880.68.90. Билеты онлайн на puppetvlg.ru.

Премьера!

26 мая и 15 июня в 11.00.

Билеты: 200 - 350 руб. 3+

"Поросенок Чок" приглашает на премьеру. Фото: Театр кукол

ФЕСТИВАЛЬ «ОПЕРНЫЙ АЛЬЯНС»

Фестиваль «Оперный альянс» откроется 31 мая премьерой года «Кармен» с приглашенными звездами - обладательницей почетного звания «Оперная дива» (США) и престижной премии «Грэмми» Мариной Домашенко и солистом Мариинского театра Дмитрием Демидчиком, которого зрители хорошо знают по ролям в операх «Тоска» и «Иоланта».

«Оперный альянс» соберет в Волгограде знаменитые коллективы, музыкантов и исполнителей. В течение трех недель нас ждут яркие концерты и уникальные спектакли, гастроли Саратовского академического театра оперы и балета и Саратовского областного театра оперетты.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

31 мая в 18.30.

Билеты: 250 - 1500 руб. 12+

«Оперная дива» Марина Домашенко выступит на сцене Царицынской оперы.

Выставки

«ДВОЕ»

В выставочном зале Музея имени Машкова открылась выставка «Двое». В экспозиции - работы волгоградских художников Александра Мошкина и Николая Томарева. Их объединяют юмор, сарказм и ирония. Первый автор с детства черпал вдохновение в польском юмористическом журнале «Szpilki», второй представляет свою авторскую технику - «модифицированный принт».

Выставочный зал Музея Машкова, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79.