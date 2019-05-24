2019-05-24T16:53:47+03:00
Происшествия

В Волгограде в аварии с маршруткой пострадали восемь взрослых и ребенок

Микроавтобус протаранил сначала иномарку, а затем влетел в забор
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Маршрутка врезалась сначала в иномарку, а потом влетела в забор.Маршрутка врезалась сначала в иномарку, а потом влетела в забор.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Не прошло и недели после жуткой аварии с маршруткой в Волгограде, когда в больнице оказались 14 человек, как снова ДТП с пассажирской «ГАЗелью». И опять с пострадавшими. По предварительным данным в больницу с места аварии увезли восемь человек.

Волитель "Дэу Матиз" подрезал микроавтобус. Пострадали 10 человек. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волитель "Дэу Матиз" подрезал микроавтобус. Пострадали 10 человек.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Все случилось 24 мая вечером - примерно в 16.00. На одном из самых опасных перекрестков - улицы Комсомольской и проспекта Ленина. Здесь ДТП случаются еженедельно. На этот раз виновником стал 18-летний водитель «Дэу Матиз». Парень только пару недель назад получил водительские права, и сразу «отличился».

- Да я посмотрел в боковое зеркало и убедился в безопасности маневра, а маршрутчик несся на такой скорости, что просто меня снес, - оправдывается неопытный водитель.

Но на видео, которое запечатлела камера наблюдения, видно как водитель малолитражки поворачивает с проспекта налево из среднего ряда. Он буквально подрезал маршрутку.

В Волгограде в аварии с маршруткой пострадали семь пассажиров.

- Водитель «Дэу Матиз» нарушил правила маневрирования и допустил столкновение с маршрутным такси, в котором ехали десять пассажиров. Шесть из них обратились за медицинской помощью. Также травмы получили и два пассажира легковушки, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В числе пострадавших оказался и 17-летний юноша. Как уточняют в облздраве, шесть человек госпитализировали в больницу №25, двоих увезли на «скорой» в больницу №7, ребенка отправили в четвертую горбольницу. У всех травмы средней тяжести и легкие ушибы.

18-летний водитель малолитражки только неделю назад получил водительские права, и сразу попал в ДТП.

18-летний водитель малолитражки только неделю назад получил водительские права, и сразу попал в ДТП.

Трудно поверить, что в ДТП опять попала маршрутка №15с, которая работает нелегально под табличками «заказных». Это уже третье ДТП за последний месяц с участием машин этого перевозчика. Так, в начале апреля на Второй Продольной магистрали маршрутное такси врезалось в припаркованный у обочины грузовик. Пострадали по меньшей мере трое пассажиров. 17 мая недалеко от остановки «Нефтяной техникум» в Советском районе Волгограда «Газель» с пассажирами врезалась в столб. Пострадали 16 человек, находившиеся в салоне маршрутки. И вот опять в ДТП «15с». И опять первым делом маршрутчик побыстрее постарался снять табличку с номером со своей «ГАЗели». Напомним, как раз этот нелегальный перевозчик с сотоварищами устроил митинг в центре города, перекрыв "ГАЗелями" Первую продольную магистраль.

На месте ДТП на Комсомолльской все еще работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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