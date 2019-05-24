2019-05-24T15:26:30+03:00
Общество

В Волгограде разрушается знаменитый памятник Ленину скульптора Вучетича

Прокуратура через суд заставила Росимущество провести обследование постамента
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Гранитные плиты на постаменте могут отвалиться в любой момент. Трещины видны не вооруженным глазом.Гранитные плиты на постаменте могут отвалиться в любой момент. Трещины видны не вооруженным глазом.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Памятник Ленину, установленный на одноименной площади Волгограда, трещит по швам. Это не шутка. Все, как оказалось, настолько серьезно, что в ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре и через суд требовать его ремонта.

Памятник был открыт в Волгограде еще в 1960 году. 18-метровая статуя Ленина, которая стоит на постаменте в форме башни броневика - не просто достопримечательность города, это работа Евгения Вучетича и является объектом культурного наследия. То есть охраняется государством. Вот, только охраняется, как оказалось, плохо.

Как следует из заключения прокуратуры Волгограда, представленном в суде, памятник Ленину находится в неудовлетворительном состоянии. А именно: «на всех гранитных плитах постамента наблюдаются разрушения (сколы, трещины), отслоение гранитных плит от остова пьедестала. Наибольшую опасность представляют две гранитные плиты постамента со стороны дома Павлова (имеется вероятность обрушения, выпадения плит). Также имеются проседания элементов гранитных ступеней, цилиндрическая часть постамента подвержена конструктивным изменениям (разрушения швов, утрата заделки швов по всей окружности). Облицовка постамента находится в неудовлетворительном состоянии». В заключении сказано, что в таком виде этот памятник представляет опасность для жизни и здоровья окружающих, и может привести к его утрате.

Отвечает за сохранность объекта - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице теруправления Росимущества в Волгоградской области. Именно на него прокуратура и подала в суд с требованием в срочном порядке обследовать и отремонтировать волгоградский памятник Ленину.

Центральный районный суд Волгограда иск прокуратуры удовлетворил. И обязал Росимущество принять меры реагирования. На обследование памятника ведомству дали три месяца. А так как решение было принято еще в 25 апреля, то уже к концу июля работы должны быть завершены, а в дальнейшем принято решение о реставрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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