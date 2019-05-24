2019-05-24T14:43:58+03:00
Экономика

«БКС Банк» и «БКС Брокер» выпустили премиальный пакет «Брокер PRO»

Пакет услуг «Брокер PRO», в рамках которого выдаётся статусная карта Visa Infinite, доступна для клиентов уже с 1 июня этого года
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Фото: БКСФото: БКС
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Привилегии пакета оценят даже самые требовательные клиенты: повышенный лимит выдачи наличных в банкоматах «БКС Банка» до 1 млн рублей в сутки, получение до 500 тыс. рублей в месяц в банкоматах по всему миру без комиссии, переводы в иностранной валюте с минимальной комиссией 15 $/€/£, а также бесплатное обслуживание с активами от 3 млн рублей.

«Программа «Брокер PRO» разработана специально для премиального сегмента и способна удовлетворить потребности даже самого взыскательного клиента», – отмечает Дмитрий Панченко, заместитель управляющего директора «БКС Брокер». Компания «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов.

«Мы вложили в карту «Брокер PRO» самые выгодные сервисы: получение в любой точке мира наличных без комиссии, программу лояльности, до 4 посещений бизнес залов в месяц, удобный мобильный банк и др. В наших планах – улучшать и развивать карту Брокер PRO – например, включить в программу лояльности бонусы за инвестиционные транзакции, – прокомментировал руководитель дирекции розничного банковского бизнеса «БКС Банк» Илья Чернышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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