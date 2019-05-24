2019-05-24T14:33:37+03:00
Общество

Волгоградский школьник за спасение тонущего ребенка получил награду «Горячее сердце»

Имя Кирилла Морева вписано в Почетную книгу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички в соцсети Кирилла Морева.Фото с личной странички в соцсети Кирилла Морева.
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На торжественной линейке в честь последнего звонка в школе №7 Волгограда звучало привычно много лестных слов в адрес выпускников и учителей. Много было грамот и благодарностей. Но одна награда была особенная: выпускник 9 класса Кирилл Морев был удостоен одной из самых высоких наград за спасение в России - его имя внесено в Почетную книгу «Горячее сердце». 23 мая, прямо на школьной линейке директор учебного заведения вручила мальчишке нагрудный знак и диплом «За неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшему».

«КП-Волгоград» уже писала о том, как во время летних каникул этот сам еще юный подросток вытянул из воды тонущего ребенка. Случилось это в селе Шапкино Тамбовской области, туда волгоградский кадет каждое лето ездит к бабушке и дедушке. Любимое место в селе, конечно, - речка Ворона. Там местные мальчишки проводят дни напролет. Однажды, когда Кирилл вышел на берег он услышал крики тонущего мальчишки. В воду бросился, даже не задумываясь. Он оказался проворнее, чем родители малыша, которые также были на берегу.

О героическом поступке волгоградца быстро узнали не только в селе. А сегодня его имя попало в список таких же героев, которые значатся в книге «Горячее сердце». Проект с таким названием запустили в России еще в 2013 году. Каждый год отбирают тех ребят (в возрасте до 23 лет), которые проявив неравнодушие и активную гражданскую позицию, оказали неоценимую помощь людям. За шесть лет существования инициативы «Горячее сердце» столь высокой награды удостоены 835 ребят. Кирилл Морев стал первым волгоградцем, чье имя занесено в эту Почетную книгу.

Скрин из Почетной книги "Горячее сердце"

Скрин из Почетной книги "Горячее сердце"

Кстати, Кирилл уже давно решил, что станет спасателем. Он даже учится в кадетском классе МЧС в школе №7, которая носит имя Героя Советского Союза Павла Панина.

- Это был мой гражданский долг, и я тогда не задумывался о себе, главная цель была спасти мальчика, - скромно говорит подросток.

Но за этой скромностью большое сердце и чистая душа.

В качестве поощрения кроме награды в августе Кирилл примет участие в тематической смене Всероссийского детского центра «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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