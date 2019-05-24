Купить кроссовер SKODA KODIAQ: возможные комплектации и цены в компании «Волга-Раст

7 ВЕСОМЫХ АРГУМЕНТОВ ПРИ ВЫБОРЕ ŠKODA KODIAQ

ŠKODA KODIAQ - достойная альтернатива семейным минивэнам и микровэнам, особенно в ситуации серьезного подорожания в России авто данного класса. Но чешский автоконцерн вдохновил водителей-семьянинов на то, чтобы они задумались о покупке функционального и комфортного кроссовера. Мировая статистика показывает: за 2018 год ŠKODA KODIAQ купили более 150000 раз, что показывает растущий интерес к автомобилю.

Разработчики ŠKODA KODIAQ подумали о всех возможных покупателях и в единении простора минивэна и проходимости внедорожника создали мощный кроссовер, способный одновременно решать массу задач. Любите совершать путешествия по стране, проводите уик-энды на даче дружной семьей, занимаетесь мелкими грузоперевозками по городу — чешскому «медведю» все по силам.

Для тех, кто ищет сильный, быстрый, достаточно экономичный и по-настоящему просторный паркетник по адекватной цене — KODIAQ удовлетворит все потребности и станет другом и помощником в самых разных ситуациях.

ГЛАВНЫЕ АРГУМЕНТЫ ПРИ ПОКУПКЕ ŠKODA KODIAQ

На российском рынке сейчас представлено несколько комплектаций ŠKODA KODIAQ, которые отличаются характеристиками двигателя, разнообразием опций и типом привода. Но каждая из них обладает рядом достоинств, о которых стоит знать будущему владельцу:

1. Внутренний простор — это авто имеет серьезные размеры, по которым он местами опережает флагманский SUPERB[1]. Просторный салон оставляет достаточно места и пассажирам и водителю, комфорт для ног обеспечен на 100% — без сомнений, даже на втором ряду сидений создается впечатление роскошного бизнес-класса. Садясь внутрь, понимаешь, что внутри машина ощущается даже больше, чем снаружи.

Просторный багажник для объемных грузов.

Отдельные слова восхищения можно сказать создателям за габаритный багажник, в который можно поместить все нужное в дальнем путешествии, перевозить объемные грузы, да и детскую коляску или велосипед разместить не составит труда.

2. Внешняя эстетика — Брутальный облик ŠKODA KODIAQ одновременно впечатляет надежностью и раскрывает внутренний функционал модели. Линии корпуса отсылают нас к традициям чешского дизайна: четкие выверенные грани словно на дорогом хрустальном бокале, каждая едва заметная деталь «играет» свою партию, но при этом создает законченный и гармоничный образ.

Оценивая автомобиль по внешним данным, сразу заметен его суровый и решительный характер — внедорожник всем своим видом намекает нам на то, что на него можно с уверенностью положиться в любой сложной ситуации.

3. Стандарты безопасности — Вопросы сохранения здоровья и жизни водителя и пассажиров, а также соблюдения безопасности движения на дороге обеспечивается целым комплексом традиционных и инновационных систем ŠKODA KODIAQ. Комплектация 2019 года по цене от 1 457 000 рублей (версия Active[1]) сразу имеет: электронную систему контроля давления в шинах, улучшенную электронную блокировку дифференциала XDS+[2] и 4 подушки безопасности.

Кроме того, модели снабжаются электронной системой контроля курсовой устойчивости (ESC[3]) с функцией аварийного торможения Multi-Collision Brake[4]. Но и это только начало: многочисленные возможности Simply Clever[5] каждую минуту работают над поддержанием высокого уровня безопасности. Но о них будет сказано отдельно или можно прочитать больше здесь.

4. Эргономика и комфорт — создатели автомобиля решили побаловать каждого, кто окажется внутри автомобиля: водитель получает удобную и понятную систему управления, целую команду «умных помощников» и прекрасные ходовые качества, а пассажиры насладятся поездкой на комфортабельных креслах, в окружении продуманных салонных «фишек» для хранения мелкого багажа, дорожных перекусов и спокойного сна.

А если ко всему этому добавить качественную звукоизоляцию, трехзонный климат- контроль с подогревом сидений и современную мультимедийную систему

Columbus[6] — вы получаете максимум удовольствия от самой утомительной поездки.

5. Режим Off Road[7] — Внедорожные умения ŠKODA KODIAQ кроются уже в его внешнем облике: мощные колесные арки, плоское дно и серьезный дорожный просвет. Возможности интеллектуального полного привода позволяют без проблем путешествовать по грунтовым и проселочным дорогам, преодолевать ухабы и забыть про пробуксовку.

ŠKODA KODIAQ идеален в любых дорожных условиях.

Нажатием одной лишь кнопки можно получить моментальную перенастройку: акселератор становится менее чувствительным, а в сложных ситуациях помогают системы автоудержания Auto Hold Hill[1] и Descent Assist[2], контролирующая движение на спуске.

6. Экономичность автомобиля — по оценкам экспертов Российского автомобильного портала «5Колесо», 7-дверная комплектация ŠKODA KODIAQ 2018 года за счет достаточной восприимчивости к ряду внешних факторов и параметров аэродинамичности показала реальный средний расход в смешанном цикле в диапазоне от 7,2 до 7,8 л на 100 км. И это можно считать неплохим показателем для автомобиля данного класса с подобными габаритами и мощностью.

7. Решения Simply Clever на каждый день — продуманные детали, достойная отдельного внимания и помогающая водителю и пассажирам в решении самых неожиданных и рутинных задач:

- Система трансформации салона позволяет за счет мобильности сидений и складывающихся механизмов дополнительно увеличивать внутреннее пространство для транспортировки грузов или других целей.

- Множество элементов для хранения — выдвижной столик, устойчивые подстаканники, двойной бардачок и отделение Jumbo Box[3] под регулируемым подлокотником превращают чешский паркетник в настоящий дом на колесах, где есть все необходимое.

- Под замком - дистанционное закрывание задних дверей обеспечивает меры безопасности для маленьких пассажиров, которые не смогут неожиданно открыть дверь и выбежать на дорогу. Теперь все под контролем водителя, который может нажатием нескольких клавиш регулировать и блокировать механизмы двери и стеклоподъемника.

- Складной фаркоп под задним бампером, защитные кромки на дверях, выдвигающиеся автоматически и отсек для фирменного зонта — мелкие нюансы, делающие поездки комфортными и надежными.

Все это главные, но не единственные аргументы в пользу чешского внедорожника: узнать возможности всех комплектаций ŠKODA KODIAQ и цены можно, записавшись на тест-драйв у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по телефону: (8442) 55-23-55.

[1] Ауто Холд Хилл

[2] Дэсцент Эссист

[3] Джамбо Бокс

[1] Эктив

[2] ЭксДиЭс плюс

[3][3] ИЭсСи

[4] Мильти Коллижн Брэйк

[5] Симпли Клевэ

[6] Коламбус

[7] Офф Роад

[1] Суперб

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