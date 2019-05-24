Все по-взрослому: юные футболисты сразились за Кубок «Комсомолки»

Наш город всегда славился жаркой погодой, но в нем есть особые точки, температура на которых превышает все возможные пределы. Это стадионы во время футбольных соревнований! Причем детские игры вызывают у болельщиков и самих спортсменов ничуть не меньше эмоций и впечатлений, чем матчи именитых команд. В подтверждение тому - суровая битва за звание обладателя IV Кубка «Комсомольской правды» среди волгоградских ребятишек 2007 и 2008 годов рождения.

Активные болельщики.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2019 году открытый областной турнир для юных футболистов «Комсомолке» помогли провести компания LINDE, которая стала генеральным партнером Кубка, cпортивная школа олимпийского резерва № 19 «Олимпия» и сеть кинотеатров MORI CINEMA. Партнеры организовали площадку, а также подготовили для ребят спортивные и творческие призы, но об этом будущие чемпионы узнали уже по завершении соревнований. А сначала была настоящая футбольная феерия.

Акробатки МБУ СШОР № 10 Волгограда украсили турнир своим выступлением.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Свою игру показали представители 6 команд: «Олимпия» 2007, «Ротор» 2008-1 и «Ротор» 2009 сражались за Волгоград в группе А. «Олимпия» 2008, «Ротор» 2008-2 и «Цемент» - группа Б, причем «Цемент» отстаивал честь Михайловки. В течение двух дней, 20 и 21 мая, школьники выходили на поле и соревновались в мастерстве владения мячом. На трибунах дзержинского «Электроника» ребят горячо поддерживали болельщики: каждый забитый мяч и удачный удар сопровождался одобрительными криками и всевозможными «шумелками».

Мальчишки играли в футбол по-взрослому.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зрители и ведущий единодушно отметили, что в поединках не было проигравших. Даже команды, проигрывавшие со счетом 7:1, до финального свистка старались делать все возможное для спасения ситуации. Особую признательность публики заслужили ребята из михайловского «Цемента»: за их упорной борьбой за первое место следил весь стадион, включая забывших про фотоаппараты журналистов. По мнению болельщиков, голкипер команды - с виду обычный улыбчивый и дружелюбный парень - показал сталинградский характер и «стоял в воротах насмерть». В итоге красивый и зрелищный футбол юных михайловцев поместил «Цемент» на почетную серебряную ступень пьедестала. Заслуженную победу одержал волгоградский «Ротор» 2008-1, на протяжении всего турнира показывавший мощную, техничную и слаженную игру. На третьем месте прочно обосновались мальчишки из «Олимпии» 2008.

Заслуженную победу одержал волгоградский «Ротор» 2008-1.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Друзья, вы показали классную игру и волю к победе! Команда «Цемент», вы просто молодцы, вратарь показал настоящий цементный характер! Все команды - с праздником! - поделился впечатлениями в начале церемонии награждения Виктор Зарубин, генеральный директор Волгоградского кислородного завода, входящего в группу компаний LINDE, которая поддерживает детский турнир уже в третий раз. Компания наградила всех игроков команд-призеров футбольными мячами. Мальчики были в восторге и сразу начали опробовать подарки в деле.

«Цемент» занял почетную серебряную ступень пьедестала.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Лучшие игроки турнира получили кубки, медали и грамоты. Но на этом моменте приятные сюрпризы не закончились. Судьи приняли решение дополнительно наградить особо отличившихся игроков. И вот эти герои:

· «Лучший вратарь»: Роман Орёл, «Цемент»

· «Лучший защитник»: Богдан Карнемук, «Ротор» 2009

· «Лучший полузащитник»: Матвей Оноприенко, «Ротор» 2008-1

· «Лучший нападающий»: Иван Васильев, «Олимпия» 2008

· «Лучший бомбардир»: Глеб Белоусов, «Ротор» 2008-1

· «Лучший игрок»: Дмитрий Глущенко

На третьем месте футболисты из «Олимпии» 2008.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Под единодушное одобрение болельщиков организаторы решили отдельно отметить мальчишек из команд, занявших 4 - 6 места. Званием «Лучший игрок» наградили Кирилла Тараканова («Ротор» 2008-2), Владимира Когай («Олимпия» 2007) и Дмитрия Кондратова («Ротор» 2009). Обладатели индивидуальных достижений получили статуэтки и дополнительные призы: рюкзаки и кепки. Для команды-победителя был приготовлен и еще один сюрприз: билеты в кино от MORI CINEMA.

Победителей турнира ждали заслуженные награды.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После церемонии награждения у фотографов не было отбоя от желающих сфотографироваться с кубками, а родители не скрывали своих эмоций и впечатлений.

Представитель генерального партнера Виктор Зарубин вручает призы и кубки победителям.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Наши ребята выложились на 100%, продемонстрировав все свое мастерство, и счет это доказывает. Заслуживает уважения и игра соперника, мальчики - настоящие молодцы! Ярким моментом для нас, как для болельщиков, стала работа вратаря «Цемента». Кроме того, я уверена, что ребята из нашего «Ротора» 2008-1 в перспективе станут достойными игроками ФК «Ротор» или других известных клубов. Благодарю «КП» и всех организаторов за возможность участвовать в этом турнире! - поделилась с «Комсомолкой» мама чемпиона Гульнара Гайдай.

Петросян Лариса Георгиевна, директор СШОР №19 Олимпия.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сам герой, Леонид Гайдай, был в восторге от игры. Мальчик вышел на поле после затяжного больничного, и возможность участия в Кубке стала для него большой наградой. Леонид отметил слаженность команды и решил оставаться верным своему девизу: совершенствоваться каждый день, на каждой тренировке, и добиваться еще более высоких вершин.

Улыбки на детских лицах говорили, что подобные мысли посетили в эти минуты умы всех игроков. Тем интереснее будет посмотреть на встречи сегодняшних соперников в следующем году, когда Кубок «Комсомольской правды» будет отмечать свой первый юбилей.