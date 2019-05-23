Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов
В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция
На вопросы журналистов ответили Геннадий Сухов и Сергей Густов.
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22 мая в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция члена Правления ПАО «Газпром», начальника Департамента Геннадия Сухова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова на тему: «Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов».
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ИСТОЧНИК KP.RU