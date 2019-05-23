2019-05-24T15:44:47+03:00
Экономика

Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов

В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция
Поделиться:
На вопросы журналистов ответили Геннадий Сухов и Сергей Густов.На вопросы журналистов ответили Геннадий Сухов и Сергей Густов.
Изменить размер текста:

22 мая в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция члена Правления ПАО «Газпром», начальника Департамента Геннадия Сухова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова на тему: «Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов».

Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов.Facebook: https://www.facebook.com/GazpromNews Twitter: https://twitter.com/Gazprom Instagram: https://www.instagram.com/gazpromphotos/ Сайт: http://www.gazprom.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
К матчу Ротор-Чертаново в Волгограде усилят работу трамваев и троллейбусов
В Астрахани спустили на воду первый российский пятизвездочный лайнер
Мэрии Волгограда суд дал полгода на прочистку ливневок
Волгоградская область получила 176 миллионов рублей на расселение аварийных домов
В Волгограде мотоцикл протаранил три машины на 2-й Продольной
В Астрахани 18-летних экстремистов, готовивших националистов-боевиков, арестовали на 2 месяца
Дни майских выгод в «А.С.-Авто»
Волгоградский алюминиевый завод поддержал выдвижение Бочарова на второй срок
В Волгограде бизнесмен скрыл налогов на 19 миллионов рублей
В Волгограде пройдет оперный фестиваль для настоящих меломанов
В Волгоградской области коллекционер украл награды участника войны
26 мая волгоградцы смогут поехать на велопарад на электричке
Маловодье на Волге: вода ушла, а караси остались
С 1 июня дачные автобусы Волжского пойдут по летнему расписанию
Делать дороги в 17 дворах Волгограда будут три компании
В Астрахани маршрутчик под кайфом возил пассажиров
В Волгограде школьник на велосипеде врезался в стоящую машину
Для волгоградцев откроют 35 пляжей
В Волгограде сотрудник ФСИН попал в тюрьму за крупные взятки
Для болельщиков 25 мая пустят «городскую электричку» до «Волгоград Арены»
В Волгограде наградили капитана и моториста теплохода за спасение подростка со льдины
Сожитель астраханки зарезал мужа своей падчерицы
На ферме под Волгоградом рухнула крыша: разбился молодой рабочий
Три дня на Набережной со спортом и танцами: волгоградцев зовут фестивалить
ФСБ: задержанные в Астрахани радикалы готовили атаки с самодельной взрывчаткой
С начала года на волгоградских дорогах один ребенок погиб, 115 детей получили травмы