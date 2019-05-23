5 вопросов о переходе на цифровое телевидение

Сроки перехода на цифровое телевещание в Волгоградской области перенесли на 14 октября 2019 года. Впереди лето, дачный сезон и отпуска. Что надо успеть сделать, кому положена компенсация при переходе на цифровое телевидение и как ее получить? «Комсомолка» подготовила ответы на пять самых актуальных вопросов от волгоградцев.

1. Что изменится с переходом на цифровое вещание?

Изображение и звук в цифровом формате лучшего качества. С новым сигналом люди перестанут стучать по ящику и шевелить антенну, чтобы избавиться от помех.

Благодаря цифровому вещанию волгоградцы в отдаленных поселках смогут принимать бесплатно не 3 - 4 канала, а двадцать цифровых ТВ каналов.

2. Как узнать, что вы смотрите: аналог или цифру?

Чтобы понять, какое у вас вещание, включите один из центральных каналов - буква «А» возле логотипа говорит об аналоговом сигнале. Значит, пора бежать за декодером.

Если буквы «А» нет, то вам не о чем беспокоиться. Тем более, что современные телевизоры уже автоматически настроены на прием цифрового сигнала.

3. Какое оборудование понадобится для приема цифровых каналов?

Для приема цифрового сигнала на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка (SetTopBox, STB, или просто «цифровая приставка»). Продается почти во всех магазинах видеотехники. Стоит - от 700 рублей.

Инфографика Дмитрия Лопухина.

4. Кто и как может получить компенсацию на покупку декодера, телевизора или спутниковой антенны?

- Получить компенсацию смогут те семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Волгоградской области. При этом допускается, что у семьи есть один объект недвижимого имущества или транспортное средство, - уточняют в администрации региона.

За получением компенсации следует обращаться в центры социальной защиты населения по месту жительства.

С собой необходимо взять следующие документы: справки, подтверждающие доход и факт покупки телевизора, либо цифровой приставки. При этом с момента приобретения приборов должно пройти не более трех месяцев.

- Заявление рассмотрит специальная комиссия. В случае положительного решения, получателю вернут до пяти тысяч рублей - выплата производится в виде единовременного пособия, - поясняют в администрации.

Окажут адресную помощь и нуждающимся жителям тех населенных пунктов, где для приема цифрового сигнала требуется не тюнер, а спутниковая антенна. Как сообщили в облкомтерриторий, компенсация затрат на приобретение спутникового оборудования составит до шести тысяч рублей. Чтобы ее получить, обращаться нужно не в соцзащиту, а в органы местного самоуправления по месту жительства.

5. Кто поможет разобраться?

С апреля в Волгоградской области работают специальные волонтеры, которые помогают жителям подключить и настроить цифровое ТВ.

Запомните: волонтеры все делают бесплатно, денег не берут, приставки не продают, и приходят только по вашей заявке! Так что, если к вам в дом постучали и сами предложили помочь, скорее всего, перед вами мошенники.

- Спрашивайте у консультантов волонтерскую книжку, - советуют чиновники.

Задать вопросы и оставить заявку на помощь волонтера можно по номеру «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02 (федеральная), или «горячей линии» Волгоградского ОРТПЦ - 8-800-775-8702.