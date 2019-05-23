2019-05-23T12:04:26+03:00
Общество

Волгоградцев предупреждают о коммунальных мошенниках

Вентканалы и дымоходы должна чистить управляющая компания
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Не верьте подобным объявлениям.Не верьте подобным объявлениям.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

То и дело в почтовых ящиках волгоградцев и на подъездах жилых домов появляются объявления, что в доме будут менять окна, почтовые ящики, устанавливать счетчики или газоанализаторы, чистить сплит-системы и вентканалы - спектр предложений довольно широк. Так ушлые бизнесмены рекламируют свои услуги. Госжилнадзор предупреждает об очередных коммунальных мошенниках, которые требуют срочно записаться на прочистку общедомовой вентиляции.

«Повторное объявление! Внимание! Две недели назад прошли работы по прочистке общедомовой вентиляции в вашем доме… вам дается ровно 3 дня, чтобы записаться на проведение прочистки, иначе вам придется ждать следующей в 2025 году», - говорится в объявлениях, которые все чаще появляются в домах Волгограда.

Такие объявления распространяют мошенники. Фото: Госжилнадзор

Такие объявления распространяют мошенники. Фото: Госжилнадзор

Указанный в объявлении телефон работает в режиме автоответчика, другие сведения об организации, кроме названия «Единая коммунальная служба г. Волгограда» отсутствуют.

Госжилнадзор напоминает волгоградцам, что вентиляционные каналы и дымоходы входят в перечень общедомового имущества. Так что и их прочистка, и ремонт включены в тариф на содержание жилья. Вы ежемесячно платите за эти услуги своей управляющей организации. А она сама выполняет осмотр и прочистку вентканалов по графику, с которым можно ознакомиться в УК или ТСЖ.

- Предложения в подобных объявлениях не являются услугой управляющих организаций, а также аварийных служб муниципальных предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства Волгограда, - подчеркивают в инспекции.

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ "УПРАВДОМ"

Задавайте свои вопросы:

- по электронной почте inna.sheremetieva@phkp.ru

- через электронную форму на сайте в разделе "Пресс-центр" на сайте kp.ru

- в группах «Комсомольской правды» в соцсетях:

vk.com/kp_volgograd

facebook.com/volgogradkpru

facebook.com/groups/kp.vlg

ok.ru/kpvlg.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Управдом: онлайн-приемная»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Закрытие станций Таганско-Краснопресненской и Филевской линий метро: Бесплатные автобусы и горячий чай, мобильные билетные кассы и дежурные около вестибюлей
В эти выходные закроют девять станций на двух самых оживленных линиях метро: Таганско-Краснопресненской и Филевской
Новости 24
Сожитель астраханки зарезал мужа своей падчерицы
На ферме под Волгоградом рухнула крыша: разбился молодой рабочий
Три дня на Набережной со спортом и танцами: волгоградцев зовут фестивалить
ФСБ: задержанные в Астрахани радикалы готовили атаки с самодельной взрывчаткой
С начала года на волгоградских дорогах один ребенок погиб, 115 детей получили травмы
Конец «розового озера»: из Банного оврага в Волгограде выкачивают канализацию
Полиция ищет водителя, сбившего на юге Волгограда 12-летнюю девочку
Под Волгоградом 16-летний подросток возглавил банду воров
В Астраханской области задержали группу экстремистов
В Волгограде День соседей будут отмечать неделю
На севере Волгограда по дорогам бегает лосиха
В Волгограде появилась еще одна коллекторская фирма по выбиванию долгов
В Советском районе Волгограда ЦСКА откроет бесплатный зал бокса и борьбы
В Волгограде директор стройфирмы скрыл 9 миллионов рублей налогов
Волгоградцы-горожане в полтора раза больше тратят на услуги, чем селяне
В Волжском открыли уникальное футбольное поле из пластиковых стаканчиков
Волгоградцев приглашают на пленэр с Галиной Насуленко
В Волгограде судят хулигана, написавшего бранные слова на офисе партии
В Волгограде экс-прокурору дали год колонии за взятку и тут же выпустили на волю
В центре Астрахани на дорогу рухнули два столба: помяли две машины
Крупную управляющую компанию лишили лицензии в Волгограде
Под Волгоградом семья селян прописала в комнате 20 гастарбайтеров
Общественники поддержали выдвижение Бочарова на второй срок
Смертельное ДТП: на трассе Волгоград-Астрахань «ГАЗель» врезалась в экскаватор
За 12 лет украли 12 миллионов: в Волгограде разоблачили группу аферистов