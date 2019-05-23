Волгоградцев предупреждают о коммунальных мошенниках

То и дело в почтовых ящиках волгоградцев и на подъездах жилых домов появляются объявления, что в доме будут менять окна, почтовые ящики, устанавливать счетчики или газоанализаторы, чистить сплит-системы и вентканалы - спектр предложений довольно широк. Так ушлые бизнесмены рекламируют свои услуги. Госжилнадзор предупреждает об очередных коммунальных мошенниках, которые требуют срочно записаться на прочистку общедомовой вентиляции.

«Повторное объявление! Внимание! Две недели назад прошли работы по прочистке общедомовой вентиляции в вашем доме… вам дается ровно 3 дня, чтобы записаться на проведение прочистки, иначе вам придется ждать следующей в 2025 году», - говорится в объявлениях, которые все чаще появляются в домах Волгограда.

Такие объявления распространяют мошенники. Фото: Госжилнадзор

Указанный в объявлении телефон работает в режиме автоответчика, другие сведения об организации, кроме названия «Единая коммунальная служба г. Волгограда» отсутствуют.

Госжилнадзор напоминает волгоградцам, что вентиляционные каналы и дымоходы входят в перечень общедомового имущества. Так что и их прочистка, и ремонт включены в тариф на содержание жилья. Вы ежемесячно платите за эти услуги своей управляющей организации. А она сама выполняет осмотр и прочистку вентканалов по графику, с которым можно ознакомиться в УК или ТСЖ.

- Предложения в подобных объявлениях не являются услугой управляющих организаций, а также аварийных служб муниципальных предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства Волгограда, - подчеркивают в инспекции.

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