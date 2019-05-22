2019-05-22T17:50:17+03:00
Досуг

На кинофорум «Сталинградская сирень» в Волгоград приедут Борис Галкин, Юрий Чернов, Марат Башаров и Зоя Буряк

С 30 мая по 1 июня 2019 года бесплатно покажут более 20 фильмов [программа кинофестиваля «Сталинградская сирень» в Волгограде, Волжском и Камышине]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: афиша, Борис КУДРЯВОВ, Лариса КУДРЯВЦЕВА, /Михаил ФРОЛОВФото: афиша, Борис КУДРЯВОВ, Лариса КУДРЯВЦЕВА, /Михаил ФРОЛОВ
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В конце мая 2019 года в Волгограде вновь пройдет международный кинофорум «Сталинградская сирень». Уже седьмой по счету. В программе фестиваля - более двадцати художественных и документальных фильмов о войне. С 30 мая по 1 июня покажут их бесплатно на десяти площадках Волгограда, Волжского, Камышина, а также в четырех районах области. Также волгоградцев ждут творческие встречи с почетными гостями - в этом году представят фильмы «Сталинградской сирени» заслуженные артисты РФ Борис Галкин, Зоя Буряк и Александр Тютрюмов, народный артист РФ Юрий Чернов, а также заслуженный артист Татарстана Марат Башаров. Церемония открытия пройдет 30 мая в 18.00 в Волгограде в кинотеатре «Киномакс». Покажут в этот день «Коридор бессмертия».

В программе кинофорума «Сталинградская сирень» - 2019 новые фильмы «Отель Мумбаи: Противостояние», «Крик тишины», «Частная война», фильмы о Великой Отечественной войне - «Несокрушимый», «Балканский рубеж», «Спасти Ленинград», «Прощаться не будем». Покажут в кинозалах и советское кино.

Программа кинофорума «Сталинградская сирень» на 30, 31 мая и 1 июня 2019 в Волгограде, Камышине, Волжском

Программа кинофорума «Сталинградская сирень» 2019

Программа кинофорума «Сталинградская сирень» 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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