Новый магазин автопринадлежностей в Жирновске: дарим 2000 бонусов

В Жирновске с недавнего времени автомобилистам стало жить еще проще и еще лучше. Ведь 20 мая в автомагазине «Волготехснаб» по адресу ул. Матросова, 4, открылся новый отдел – отдел расходников!

Отдел расходников – это, можно сказать, практически полноформатный магазин, в котором почти на ста квадратных метрах расположились более двух тысяч наименований автопринадлежностей. Тут можно найти значительно расширенный ассортимент автомасел, автошин, автоинструментов и аккумуляторов не только к отечественным авто, но и к машинам иностранного производства, как легковых, так и грузовых.

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В магазине всегда рады видеть вас, а по случаю новоселья даже подарят бонусную карту, на которой целых 2000 бонусных рублей! Эти бонусные рубли можно тратить при последующих покупках в этом отделе.

Ждем всех автомобилистов Жирновска в магазине на ул. Матросова, 4!

На правах рекламы.