Для волгоградцев работает горячая линия по благоустройству

В марте 2019 года при участии НП «ЖКХ Контроль» создана федеральная комиссия по контролю за реализацией проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионах страны. Ее цель - выявлять нарушения в реализации проекта по благоустройству, консультировать и выезжать на места, откуда поступили жалобы. По телефону федеральной «горячей» линии Общественной палаты РФ +7-800-737-77-66 жители Волгоградской области могут узнать, как попасть в программу по благоустройству двора, решить вопросы по качеству и срокам проведения работ, а также устранить проблемы при их появлении. Звонок бесплатный. А вскоре в регион нагрянет выездная проверка.

ЧЕМ АКТИВНЕЕ ЛЮДИ, ТЕМ КАЧЕСТВЕННЕЕ РЕМОНТ

- У волгоградцев есть возможность сообщить о том, что их не устраивает. Каждый может позвонить на «горячую» линию и направить свое обращение в федеральную комиссию «ЖКХ Контроль» на некачественное благоустройство двора, срыв сроков ремонта, нарушение гарантийных обязательств, несоответствие работ проекту, взимание несанкционированной платы за проведение работ, исключение из программы и так далее, если понимание на муниципальном или региональном уровне не достигнуто, - прокомментировала «КП-Волгоград» руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Волгоградской области Татьяна Текучева.

Каждое обращение будут проверять общественные инспекторы. Затем информацию обобщат и по итогам отправят рекомендации Минстрою РФ по оценке работы регионов и муниципалитетов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в НП «ЖКХ Контроль», комиссия начала работать месяц назад и уже проинспектировала благоустроенные в прошлом году объекты в Дагестане. Без замечаний по качеству работ не обошлось. В мае комиссия осмотрела восемь дворов в Великом Новгороде. Нигде не оказалось уличного освещения, на дорогах торчат люки, ширина дорожек почти вдвое меньше положенного. Результаты уже направили в Минстрой РФ и местным властям. В планах федеральной комиссии общественные проверки дворов, которые уже благоустроили в 2017 - 2018 годах и будут делать в 2019-м. Заедет комиссия во все регионы страны, в том числе в Волгоградскую область. Кроме того, подключатся общественники и к мониторингу за исполнением поручений президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

1,3 МИЛЛИАРДА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Всего в 2019 году в Волгоградской области на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» заложено более 1,3 миллиарда рублей. Из них почти 792 миллиона выделил федеральный бюджет, 344,5 миллиона - областной и 165 миллионов рублей - местные бюджеты. На эти средства в регионе благоустроят 31 двор и 163 общественных пространства, в том числе 17 дворов и семь парков и скверов в Волгограде.

- Заслуживает внимания тот факт, что доля затрат региона на реализацию проекта значительно превышает минимальный уровень финансового участия субъектов, - отмечает заместитель председателя областного комитета ЖКХ и ТЭК Наталья Корпелянская. - Это свидетельствует о большой заинтересованности региональной власти в улучшении условий проживания и организации мест досуга и отдыха.

По словам Татьяны Текучевой, важная часть реализации проекта - предварительные общественные обсуждения. Жители могут проголосовать за конкретные объекты, высказать свои пожелания по их оформлению и использованию.

Напомним, начиная с прошлого года во всех городах с населением более 20 тысяч человек общественные территории, которые должны благоустроить в первую очередь, выбирают по итогам рейтингового голосования. Как говорят эксперты, это уникальный случай в мировой практике, когда жители могут повлиять на будущее своих городов. Все это делается для того, чтобы люди могли осознать свою сопричастность к их развитию. Может, тогда они не станут ломать новые лавочки, бить фонари и выкапывать цветы с клумб.