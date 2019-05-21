Волгоградским школьникам рассказали про телефон, где всегда выслушают

Быть услышанным важно в любом возрасте. Но если взрослый человек знает, как поступать в сложной ситуации, может обратиться к психологам или поговорить с другом, то подростки чувствуют себя одинокими. Иногда от беды спасти может простая беседа или дружеский совет. Поэтому и работает детский телефон доверия с единым номером 8-800-2000-122. К сожалению, не все школьники про него знают. Поэтому ГКСУ СО «Волгоградский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» решил рассказать об это ребятам. Но не в привычной и не всегда интересной для подростков форме урока. Специалисты устроили большой праздник в сквере имени Саши Филиппова акцию «Мы говорим Телефону доверия ДА!».

Школьники остались довольны соревнованиями.Фото: Екатерина СИМОХИНА

На него пришли ученики школы №104, школы №11, лицея №6 и воспитанники социально-реабилитационного центра. Ребята узнали, что набрать номер можно абсолютно бесплатно с любого телефона, найти по нему поддержку и совет. Устроили для них веселые соревнования, во время которых мальчишки и девчонки поняли, что такое поддержка и участие и как это важно в жизни.