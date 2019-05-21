2019-05-21T16:56:22+03:00
Общество

Нашествие мошки в Волгограде ожидают в середине июня

По прогнозам специалистов комаров и мошки в 2019 году в Волгограде будет немного
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пока волгоградцы могут обойтись без москитных сеток.Пока волгоградцы могут обойтись без москитных сеток.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Ночь музеев волгоградцев атаковали комары и мошка. Наслаждаться экспонатами и искусством пришлось, отмахиваясь от назойливых кровопийц. Но спустя пару дней насекомые исчезли так же неожиданно, как и появились. Правда, не навсегда. В ближайшие недели нас ждет несколько нашествий мошки. А пик гнуса в Волгограде специалисты прогнозируют на 14 - 18 июня 2019 года. Если, конечно, не пойдут обильные дожди. Или вода из поймы не уйдет раньше времени.

- В конце второй декады мая мошка появилась на Дону. Где-то в этих же числах она вывелась на Хопре и Медведице. Сейчас в Волгоград гнус несет ветром вместе в воздушными массами со стороны Иловли. В конце следующей недели мошка ожидается в Дубовском районе, а в первой декаде июня в областном центре выплодится и своя мошка. Пик ожидается где-то с 14 по 18 июня, - рассказала «КП-Волгоград» энтомолог «Центра гигиены и эпидемиологии» Галина Мельникова.

В начале июня мошка начнет активно плодиться в Волго-Ахтубинской пойме. Но тут все будет зависеть от того, как быстро будет уходить оттуда вода. В первой декаде июня повится свой гнус и на Волге, и на Волгоградском водохранилище. А на вторую декаду июня как раз придется самый пик мошки.

В целом период активности мошки в Волгоградской области длится две - три недели. Но тут многое зависит от режима сброса воды на Волжской ГЭС. И от ветра.

- Двести - триста километров для мошки не предел. Такие расстояния она преодолевает легко. А по ветру ее может затянуть к нам и из Астрахани. А там низовье и мелководье, и очень быстро все это поднимается в природе, - поясняет наш эксперт.

В прошлом году на борьбу с мошкой и комарами выделили миллионы, чтобы кровопийцы не испортили впечатление от Волгограда у болельщиков ЧМ-2018. Однако пик мошки пришелся аккурат на первый матч мирового первенства. В этом году против гнуса сама природа. По крайней мере, пока.

- Я ожидала большой воды. Но с верховьев Волги был большой ранний сброс и все это уже ушло в низовья. Большая вода наполнила оголенные чаши водохранилищ. Так что если в верховьях не пройдут обильные дожди, то, думаю, мошки в Волгограде в этом году будет немного. Как и комаров, - поясняет Галина Мельникова. - Если же Волгоградское, Куйбышевское и другие водохранилища окажутся переполнены, то будет второй сброс воды. И тогда произойдет второй выплод, а нам придется пережить вторую волну мошки.

Так что волгоградцы могут вдохнуть спокойно, не беспокоясь, что в рот залетит противное насекомое. Пока мошка и комары совсем не озверели, есть время на то, чтобы поискать от них защиту. А вот беречься от клещей, которые могут быть переносчиками Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), боррелиоза и других инфекций, уже пора. С укусами к медикам на сегодняшний день обратились более 570 человек. Есть и первый случай заболевания КГЛ в Суровикинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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