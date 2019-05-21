2019-05-21T15:06:02+03:00
Происшествия

Волгоградцам, убившим астраханца за элитный внедорожник, дали 50 лет колонии на троих

Владельца «Toyota Land Cruiser 200» зарезали мнимые покупатели иномарки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Внедорожник увезли после убийства в Волгоград, где поставили на учет и сдали в ломбард. Фото СУ СК по Астраханской области.Внедорожник увезли после убийства в Волгоград, где поставили на учет и сдали в ломбард. Фото СУ СК по Астраханской области.
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Это жестокое убийство три волгоградца тщательно спланировали: ради дорогого внедорожника они зарезали его владельца и закопали. За это на долгие годы отправятся за решетку.

Случилось это в марте 2018-го. В полицию Астрахани обратился мужчина по поводу пропажи своего друга. Он рассказал, что товарищ поехал на встречу с покупателями - он продавал свой «Toyota Land Cruiser 200», и пропал. Правоохранители тут же пробили авто по базе и выяснили, что после пропажи астраханца его машину поставили на учет в ГИДББ Волгограда. Предположили худшее - убийство. По этой статье и завели уголовное дело. И, как ни печально, оказались правы.

Убийство волгоградцы спланировали заранее, они даже купили штыковые лопаты, чтобы закопать тело владельца авто. Фото СУ СК по Астраханской области.

Убийство волгоградцы спланировали заранее, они даже купили штыковые лопаты, чтобы закопать тело владельца авто. Фото СУ СК по Астраханской области.

Выяснилось, что 27 марта 2018 года к астраханцу приехали два покупателя из Волгограда. Мужчины попросили владельца оценить ходовые качества машины в дороге и выехали на трассу «Астрахань-Икряное». За рулем был один из волгоградцев, второй сидел рядом с владельцем. В какой-то миг водитель свернул с дороги. Это был сигнал сообщнику к действию и тот пырнул приготовленным заранее ножом астраханца в грудь. Истекающий кровью мужчина смог вырваться из авто, но далеко не сбежал. Его догнали и нанесли еще четыре ножевых ранения в грудь и шею.

- Тело погрузили в багажник и отправились в безлюдное место. В 250-ти метрах от трассы «Астрахань-Махачкала» они выкопали яму заранее приготовленными штыковыми лопатами, в которую бросили астраханца и закопали, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Закопали астраханца в 250-ти метрах от трассы «Астрахань-Махачкала». Фото СУ СК по Астраханской области.

Закопали астраханца в 250-ти метрах от трассы «Астрахань-Махачкала». Фото СУ СК по Астраханской области.

Сняв с убитого золотую цепочку, кольца и забрав документы на машину, они отправились на внедорожнике в Волгоград, где их ждал третий сообщник. Подельник должен был сбыть украденную машину. Для этого он подделал договор купли-продажи, поставил внедорожник на учет, а затем сдал его в ломбард за 1,7 миллиона рублей. Вырученные деньги волгоградцы поделили между собой.

- Убийство раскрыто благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников регионального СК и УМВД России по Астраханской области. Сегодня Астраханский областной суд приговорил волгоградцев. В зависимости от роли каждого им дали 14, 17 и 19 лет колонии строгого режима, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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