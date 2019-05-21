На одном дыхании: в Котельниково завершился турнир по минифутболу

Большую работу по пропаганде и популяризации активного образа жизни проводит объединенная профсоюзная организация. Например, члены профсоюза «ЕвроХим-ВолгаКалия» получают 50% компенсации стоимости абонентов на занятия в плавательном бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса г. Котельниково и в тренажерном зале ГК «Кристалл».

Объединенная профсоюзная организация организует для сотрудников занятия футболом и волейболом. Тренировки проходят трижды в неделю в спортивных залах «Кристалла» и физкультурного центра г. Котельниково.

Регулярные занятия дают о себе знать - футбольная команда объединенной профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалия» 16 мая заняла первое место в турнире, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие пять команд – «Шахтер» и ОПО «ЕвроХим-ВолгаКалий» от предприятия, «Факел» и «Авангард» от города Котельниково, сборная Майоровского сельского поселения.

Организатор турнира - оргкомитет Профсоюза под руководством председателя ОПО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Виктора Глущенко – горячо болел за собственную команду и, как выяснилось, не зря!

Фото: ЕвроХим.

В первой же игре футболисты профсоюза уверенно заняли лидерские позиции. Мужество, волю к победе, хорошую подготовку и красивую игру игроки команды профсоюза «ЕвроХим-ВолгаКалия» демонстрировали на всем протяжении турнира. Именно эта команда одержала уверенную победу, не проиграв ни одной игры! Второе и третьи места заняли команды «Факел» и «Авангард» города Котельниково.

Победители и участники первенства награждены дипломами, кубками и ценными призами профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалий».

«Считаю важным, - отметил председатель профсоюза Виктор Глущенко, - что каждый раз при проведении таких турниров неизменными остаются самые главные принципы: нерушимость спортивных традиций, честная и бескомпромиссная борьба, основанная на добрых, дружеских взаимоотношениях. Спасибо всем игрокам и болельщикам за интересные игры, красивый футбол и хорошее настроение!»