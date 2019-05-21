2019-05-21T11:53:37+03:00
Общество

На одном дыхании: в Котельниково завершился турнир по минифутболу

Здоровый образ жизни – приоритет компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», и на предприятии созданы условия для регулярных занятий спортом и физической культурой
Поделиться:
Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
Изменить размер текста:

Большую работу по пропаганде и популяризации активного образа жизни проводит объединенная профсоюзная организация. Например, члены профсоюза «ЕвроХим-ВолгаКалия» получают 50% компенсации стоимости абонентов на занятия в плавательном бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса г. Котельниково и в тренажерном зале ГК «Кристалл».

Объединенная профсоюзная организация организует для сотрудников занятия футболом и волейболом. Тренировки проходят трижды в неделю в спортивных залах «Кристалла» и физкультурного центра г. Котельниково.

Регулярные занятия дают о себе знать - футбольная команда объединенной профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалия» 16 мая заняла первое место в турнире, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие пять команд – «Шахтер» и ОПО «ЕвроХим-ВолгаКалий» от предприятия, «Факел» и «Авангард» от города Котельниково, сборная Майоровского сельского поселения.

Организатор турнира - оргкомитет Профсоюза под руководством председателя ОПО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Виктора Глущенко – горячо болел за собственную команду и, как выяснилось, не зря!

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

В первой же игре футболисты профсоюза уверенно заняли лидерские позиции. Мужество, волю к победе, хорошую подготовку и красивую игру игроки команды профсоюза «ЕвроХим-ВолгаКалия» демонстрировали на всем протяжении турнира. Именно эта команда одержала уверенную победу, не проиграв ни одной игры! Второе и третьи места заняли команды «Факел» и «Авангард» города Котельниково.

Победители и участники первенства награждены дипломами, кубками и ценными призами профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалий».

«Считаю важным, - отметил председатель профсоюза Виктор Глущенко, - что каждый раз при проведении таких турниров неизменными остаются самые главные принципы: нерушимость спортивных традиций, честная и бескомпромиссная борьба, основанная на добрых, дружеских взаимоотношениях. Спасибо всем игрокам и болельщикам за интересные игры, красивый футбол и хорошее настроение!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
АО «Российский аукционный дом» сообщает
Торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк назначены на 24 июня и 23 августа; торги на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, назначены на 21 июня и 20 августа
Новости 24
Под Волгоградом убийца сжег голову жертвы, чтобы замести следы
В Астрахани винтом моторной лодки убило 7-летнего мальчика
В парке ЦПКИО Волгограда расцветают сакуры
На новую дорогу на улице Пожарского потратят 61,5 миллиона
2 июня в Волгограде пройдет Крестный ход в честь столетия Николая Попова
В Волгограде мошенники под видом пожарных инспекторов вымогают у бизнесменов деньги
Четыре выстрела и все мимо: под Волгоградом парни пытались ограбить сокурсника
На острове Сарпинский молодая косуля приходит в гости к рыбакам
Месть за штрафы: волгоградец украл и разбил придорожную камеру
Хорошо живем: в Волгограде на каждую семью приходится в среднем по два смартфона
В Волгограде поймали 19-летнего парня, ворующего крышки люков
Бабушку задушил гастарбайтер: в Волгограде поймали убийцу 62-летней женщины
В 2019-м аттестаты получат 13 тысяч волгоградских выпускников школ
В Волжском у многодетной семьи с пятью детьми сгорел дом
В центре Волгограда опять провалился асфальт на остановке
В Астрахани сотрудница стройнадзора вымогала 300 тысяч за сдачу многоэтажки
Последний звонок: 23 мая в Волгограде запретят продажу алкоголя
В Астрахани троллейбусный провод повредил восемь машин
Волгоградская область в 2019-м уже отправила на экспорт более 900 тысяч тонн пшеницы, ячменя и кукурузы
Прокуратура Волжского спасла ребенка, которому медики отказали в бесплатном лекарстве
На юге Волгограда маршрутка врезалась в трамвай
Астраханские следователи просят помощи в розыске убийцы таксиста
Спасайте рассаду и голову: синоптики обещают волгоградцам заморозки