Опека на полгода: волгоградские родственники забрали из приюта девочку, мама которой погибла в ДТП

На ближайшие полгода судьба Вики Ладатко решена – ее будет воспитывать родная бабушка, которая сумела добиться временной опеки. Вика осталась без мамы, когда ей был всего годик. После трагичной гибели Оксаны Ладатко в страшной аварии малышку передали в Дом малютки, хотя у нее были родственники. Но они боролись за право растить Вику: отец из Белоруссии, который развелся с супругой до ее смерти, требовал отдать дочь ему, а близкие Оксаны пытались забрать девочку в свою семью. Ведь у нее остался старший братик. Сейчас между сторонами перемирие, ведь главное – здоровье и будущее Вики.

Мама девочки Оксана Ладатко погибла в ужасной аварии. Фото: Артем Ладатко.

- В середине апреля в последний день пребывания Вики в доме малютки был составлен документ о невостребованности. Мы пришли в органы опеки утром, чтобы написать заявление. Отец опоздал на несколько часов. Вику нам отдали пока на полгода, - рассказал дядя малышки Артем Ладатко.

Но это не говорит о том, что отца ограничили в правах. Наоборот, волгоградские родственники открыто общаются, присылают фотографии дочки, рассказывают о ее жизни. Их цель – найти компромисс. Ведь Вика очень привыкла к бабушке. Та приходила несколько раз в неделю, да и с рождения воспитывала внучку. Да и квартиру сразу узнала.

- Квартира знакомая, поэтому не было длительного периода адаптации. Поначалу смущалась именно смене обстановки, а через день уже обосновалась. Теперь даже встречает гостей, - продолжает Артем. – Говорит уже несколько слов. Вика очень жизнерадостная.

Вика очень выросла за эти полгода и уже кое-что говорит. Фото: Артем Ладатко.

Впереди долгие переговоры. Опека временная, будущее малышки под вопросом.

- Мы хотим сойтись на нотариальной доверенности на опеку. Ребенок живет с нами, а отец имеет право приезжать, общаться и мы готовы соблюдать все его законные права, - резюмировал дядя.