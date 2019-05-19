2019-05-19T13:21:36+03:00
Общество

Опека на полгода: волгоградские родственники забрали из приюта девочку, мама которой погибла в ДТП

Бабушка пытается договориться с отцом из Белоруссии о том, чтобы воспитывать внучку в Волгограде
Юлия Данильченко
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Вика вместе с братиком. Фото: Артем Ладатко.Вика вместе с братиком. Фото: Артем Ладатко.
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На ближайшие полгода судьба Вики Ладатко решена – ее будет воспитывать родная бабушка, которая сумела добиться временной опеки. Вика осталась без мамы, когда ей был всего годик. После трагичной гибели Оксаны Ладатко в страшной аварии малышку передали в Дом малютки, хотя у нее были родственники. Но они боролись за право растить Вику: отец из Белоруссии, который развелся с супругой до ее смерти, требовал отдать дочь ему, а близкие Оксаны пытались забрать девочку в свою семью. Ведь у нее остался старший братик. Сейчас между сторонами перемирие, ведь главное – здоровье и будущее Вики.

Мама девочки Оксана Ладатко погибла в ужасной аварии. Фото: Артем Ладатко.

Мама девочки Оксана Ладатко погибла в ужасной аварии. Фото: Артем Ладатко.

- В середине апреля в последний день пребывания Вики в доме малютки был составлен документ о невостребованности. Мы пришли в органы опеки утром, чтобы написать заявление. Отец опоздал на несколько часов. Вику нам отдали пока на полгода, - рассказал дядя малышки Артем Ладатко.

Но это не говорит о том, что отца ограничили в правах. Наоборот, волгоградские родственники открыто общаются, присылают фотографии дочки, рассказывают о ее жизни. Их цель – найти компромисс. Ведь Вика очень привыкла к бабушке. Та приходила несколько раз в неделю, да и с рождения воспитывала внучку. Да и квартиру сразу узнала.

- Квартира знакомая, поэтому не было длительного периода адаптации. Поначалу смущалась именно смене обстановки, а через день уже обосновалась. Теперь даже встречает гостей, - продолжает Артем. – Говорит уже несколько слов. Вика очень жизнерадостная.

Вика очень выросла за эти полгода и уже кое-что говорит. Фото: Артем Ладатко.

Вика очень выросла за эти полгода и уже кое-что говорит. Фото: Артем Ладатко.

Впереди долгие переговоры. Опека временная, будущее малышки под вопросом.

- Мы хотим сойтись на нотариальной доверенности на опеку. Ребенок живет с нами, а отец имеет право приезжать, общаться и мы готовы соблюдать все его законные права, - резюмировал дядя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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