Школьника, пострадавшего в ДТП с маршруткой и "КамАЗом", спас неизвестный волгоградец

«Прошу откликнуться мужчину, стоявшего на остановке "Нефтяной техникум", который помогал вытаскивать пассажиров из маршрутки, который вытащил моего сына», - обратилась в одной из соцсетей волгоградка Наталья Чагина.

17 мая ее сын Никита находился в салоне маршрутки №15С, которая после тарана "КамАЗа" вылетела на тротуар и врезалась в столб на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда. Пятнадцать человек получили различные травмы. Их спасали в том числе и прохожие.

- Племянник сказал, что лысый мужчина в рубашке в клеточку помог выбраться из этой маршрутки. Спасибо Вам, что не прошли мимо, - сообщила тетя Евгения Светлова.

Школьника отвезли в травмпункт, он получил различные травмы. Пострадала также 57-летняя мама Татьяны Пекшевой.

- Она стояла у пешеходного перехода. Я была в больнице, общалась с врачом, спрашивала только про маму. Состояние стабильное. Перелом таза, правой руки и ребер. Голова и позвоночник в порядке, - рассказала она КП-Волгоград.

- У водителя открытый перелом ноги. На данный момент он уже в палате, не в реанимации. Остальное поправимо. Про остальных пострадавших только знаю, что состояние стабильное, - рассказала Ольга Фомичева.

Предварительно, погибших нет. Виновника аварии сразу же задержали, возбуждено уголовное дело.