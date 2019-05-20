2019-05-20T15:20:43+03:00
Общество

Главный следователь Волгоградской области заработал за год меньше своего заместителя

Василий Семенов зарабатывает даже меньше собственной супруги
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СУ СК по Волгоградской области.Фото СУ СК по Волгоградской области.
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К концу мая, уже после того, как отчитались о заработанном за 2018-й год депутаты и чиновники всех уровней, и даже глава региона Андрей Бочаров, появились и декларации о доходах руководителей Следственного комитета Волгоградской области. Что интересного в этом документе: новый глава регионального СУ СК Василий Семенов оказывается зарабатывает меньше, чем его заместители.

Как следует из декларации, Семенов заработал за 2018-й 2,8 миллиона рублей. И у него нет даже собственной машины. Есть две квартиры (одна в собственности, вторая - в пользовании), и жилой дом с земельным участком в аренде. Еще две квартиры в собственности у супруги следователя (одна на долевом участии). И, кстати, жена Семенова заработала за год даже больше мужа - 3,6 миллиона рублей.

У заместителя главы СУ СК по Волгоградской области Дмитрия Костина доход тоже оказался больше, чем у его непосредственного начальника. Он заработал за 2018 почти 3,4 миллиона рублей. У него есть дом с участком, квартира и хорошая иномарка - БМВ Х6. Еще одной квартирой и нежилым помещением владеет его супруга. И зарабатывает она, надо сказать, тоже неплохо - более 1 миллиона рублей за год.

А вот первый заместитель руководителя Валерий Сафонов выше головы не прыгает. Его заработок за 2018-й составил 2,6 миллиона рублей. Из недвижимости: два земельных участка, два бокса и две квартиры. А еще внедорожник - Митсубиси Аутлендер. Супруги по всей видимости нет, по крайней мере таких сведений в декларации не зафиксировано.

Напомним, Василий Семенов в Волгоградской области человек новый. Он сменил на посту главу СУ СК по Волгоградской области Михаила Музраева (который руководил этим ведомством семь лет) только в январе 2019-го. А весь прошлый год работал на той же должности, но в Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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