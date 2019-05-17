Волонтеры МТС озеленили территорию «Парк истории Государства Российского» в Пятиморске

Значение Волгограда в истории Великой отечественной войны трудно переоценить – именно Сталинградская битва стала переломным моментом всей Второй мировой войны: здесь прекратила свое существование окружённая шестая армия Вермахта и были разбиты войска европейских союзников Германии – Италии, Румынии, Венгрии.

«Парк истории Государства Российского» расположен рядом с монументом «Соединение фронтов», посвящённым знаменательному событию Сталинградской битвы — исторической встрече войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов под Калачом в районе хутора Советский. Это событие положило начало полному окружению и разгрому 330-тысячной группировки немецко-фашистских войск. В честь очередной годовщины великой Победы волонтеры волгоградского филиала МТС провели работы по благоустройству территории парка в рамках федерального проекта «Память Победы»

«Память Победы должна не только жить отклик в наших сердцах, но и отражаться в наших действиях. МТС работает на территории всей России, и мы считаем себя обязанными работать на благо регионов. Великая Отечественная Война затронула практически каждую семью в нашей стране, и в память о тех героических днях было воздвигнуто множество мемориалов. Волгоградцы особенно трепетно относятся к памятникам войны, и мы рады, что смогли внести посильный вклад в сохранение памяти о великом подвиге всего нашего народа в военные годы», — отметила директор филиала МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Память Победы – волонтерская акция, целью которой является сохранение и помощь в реконструкции региональных памятников воинам Великой Отечественной войны и мемориалов местным героям, павшим в боях за родину и/или труженикам тыла, имеющих важное значение для местного населения. В рамках проекта на территории памятников проводится уборка территории, покраска и штукатурка (легкий ремонт), посадка деревьев, кустов и цветов, возложение цветов, организация торжественных митингов с привлечением местных жителей, корпоративных клиентов.

География волонтерского проекта МТС проекта охватила 30 регионов России: военные памятники и мемориалы были отремонтированы в Липецкой, Курской, Калининградской, Мурманской, Кемеровской, Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Орловской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Владимирской, Тверской, Ивановской, Тюменской, Смоленской, Калужской и Брянской областях, а также в Республике Чувашия, Пермском крае, ЯНАО, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской республике, Кабардино-Балкарской республике и Республике Мордовии. Волонтеры компании МТС - организатора акции, в честь Дня Победы провели косметический ремонт мемориалов, убрали мусор, вместе с представителями городских администраций и горожанами высадили цветы, кустарники, молодые деревья, возложили к памятникам цветы.