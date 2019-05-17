2019-05-17T16:07:43+03:00
Общество

В Волжском пьяный мужчина набросился на детей с кулаками на детской площадке

У мальчишек синяки и гематомы
Екатерина МАЛИНИНА
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Спас детей случайный прохожий.Спас детей случайный прохожий.
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Конфликт начался с обычного ребячьего спора на детской площадке по улице Большевистская,7 в Волжском. Компания десятилетних мальчишек носилась возле горки, неподалеку играли шестилетки. Младшие ребята захотели поменяться местами, но школьники отказались. Один из дошколят показал неприличный жест, за что получил лаконичный ответ: «Идите отсюда». Ребенок ушел. Вернулся на площадку уже не он, а его папа.

- Пьяный мужчина на мотоцикле подъехал к площадке, набросился на ребят, - рассказывает Наталья Кузнецова, мама избитого Никиты. - Стал бить кулаками, ладонями, таскать за уши. Спас наших детей молодой человек, который не прошел мимо, а подошел к нему и возмутился – почему он бьет детей. Тот даже разговаривать не стал, сбежал, - рассказывает Наталья Кузнецова, мама избитого Никиты.

Никита после избиения жалуется на головную боль и тошноту

Никита после избиения жалуется на головную боль и тошноту

Ее сын пришел с прогулки с синяками и гематомами на голове, как и его друг, тоже Никита. Женщина вызвала полицию, съездила в больницу, где ребенку обработали раны. Подъехал к месту ЧП и участковый.

Как оказалось, любитель распустить руки живет совсем недалеко. Его сын действительно играл в этот день на площадке. Но папе он сказал, что старшие ребята его избили, и попросил защиты. Но вместо того, чтобы выяснить проблему с родителями (как потом позже признался мальчик, его никто не обижал), он побил детей.

«Всего-то оттаскал за уши», - объяснит он потом полицейским, когда его пьяным найдут дома.

Только через пять дней родителям двух побитых мальчиков участковый сказал сделать экспертизу, которая зафиксировала побои. Сейчас у школьников постоянные головные боли, тошнота. И ребята обходят детскую площадку стороной. Инстинктивно боятся, что неадекватный мужчина вернется.

- Нам не нужно денег, нам нужна справедливость, чтобы человека, который побил детей наказали, - говорит Алексей, папа побитого мальчика.

Но родители пока не знают, возбудили ли в отношении волжанина уголовное дело или его оштрафуют как хулигана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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