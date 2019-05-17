2019-05-17T15:33:56+03:00
Недвижимость

Заключить договор с «Управление Отходами - Волгоград» юридические лица могут в сбытовом департаменте

Регоператор выстраивает работу с юридическими лицами в новом формате
Инна ФОМИЧЕВА
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Регоператор по обращению с ТКО ООО «Управление Отходами - Волгоград» теперь по-новому выстраивает работу с юридическими лицами. Получить консультации, заключить договоры и решить вопросы по начислениям предприятия и организации теперь могут в сбытовом департаменте по работе с юридическими лицами на улице Новороссийской, 14Б, в Волгограде. Для удобства предусмотрена предварительная запись по телефону 8(8442) 26-82-67, добавочный 209.

Для заключения договора на обращение с ТКО юридическому лицу необходимо предоставить следующие документы:

- Свидетельство ИНН

- Свидетельство ОГРН (ОГРНИП)

- Копия Устава (1, 2, 3 и последняя страницы)

- Приказ о назначении руководителя

- Доверенность на уполномоченного представителя

- Карта партнера

- Свидетельство о собственности на помещение, здание (или договор аренды помещения, здания)

- Перечень ТКО, паспорт на ТКО 4 класса опасности или заключение о компонентном составе ТКО 5 класса опасности

- При наличии собственного контейнера: указать в заявлении адрес расположения контейнера и его объем (в м3)

- Указать в заявлении способ вывоза (тарный/бестарный).

Сбытовой департамент ООО «Управление Отходами - Волгоград» расположен по адресу:

г. Волгоград, ул. Новороссийская, 14б (2 этаж). Режим работы: в будни с 9.00 до 18.00, обед - с 13.00 до 14.00.

Получить консультацию можно по телефону 8(8442) 26-82-67, добавочные номера с 200 по 208.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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