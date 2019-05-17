2019-05-17T12:36:10+03:00
Общество

"Наркотики же продают, а тут штраф и ничего больше": охранник детсада продавал значки со свастикой

Мужчина заплатил за это штраф 4 тысячи рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина утверждает, что делал это рад денег.Мужчина утверждает, что делал это рад денег.Фото: УМВД по Астраханской области
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Объявления о продаже значков со свастикой полицейские увидели на сайте бесплатных объявлений как раз накануне 9 Мая. Мужчина предлагал военную атрибутику Третьего рейха по тысяче рублей за три штуки. Этот же продавец разместил похожее сообщение и в соцсетях. Сотрудник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Астраханской области списался с астраханцем и договорился о покупке. Заказ пришел на почту, внутри посылки действительно оказались сувениры со свастикой.

Он продавал три значка за тысячу рублей. Фото: УМВД по Астраханской области

Он продавал три значка за тысячу рублей.Фото: УМВД по Астраханской области

Вскоре мужчину задержали. Он работает охранником в одном из детских садов Астрахани. Поначалу астраханец пытался отрицать причастность к продаже. Но потом сознался. Да продавал, ну что? Правда, желающих купить, по его словам, было немного.

- У вас кто-нибудь воевал? – спрашивает оперативник на допросе.

Астраханец продавал значки со свастикой.

- Нет, - отвечает охранник.

- Вас моральная сторона вопроса не трогает? – пытается понять мотивы полицейский

- Ну наркотики же продают,

- За наркотики 20 лет тюрьмы дают, а вам лишь штраф.

- Но это же деньги. И ничего больше, - удивляется претензиям сотрудника МВД мужчина.

За публичную демонстрацию (размещение фото в объявлении) и сбыт нацистской атрибутики суд присудил астраханцу штраф 4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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