"Наркотики же продают, а тут штраф и ничего больше": охранник детсада продавал значки со свастикой

Объявления о продаже значков со свастикой полицейские увидели на сайте бесплатных объявлений как раз накануне 9 Мая. Мужчина предлагал военную атрибутику Третьего рейха по тысяче рублей за три штуки. Этот же продавец разместил похожее сообщение и в соцсетях. Сотрудник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Астраханской области списался с астраханцем и договорился о покупке. Заказ пришел на почту, внутри посылки действительно оказались сувениры со свастикой.

Он продавал три значка за тысячу рублей.Фото: УМВД по Астраханской области

Вскоре мужчину задержали. Он работает охранником в одном из детских садов Астрахани. Поначалу астраханец пытался отрицать причастность к продаже. Но потом сознался. Да продавал, ну что? Правда, желающих купить, по его словам, было немного.

- У вас кто-нибудь воевал? – спрашивает оперативник на допросе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/709364" frameborder="0"></iframe> Астраханец продавал значки со свастикой.

- Нет, - отвечает охранник.

- Вас моральная сторона вопроса не трогает? – пытается понять мотивы полицейский

- Ну наркотики же продают,

- За наркотики 20 лет тюрьмы дают, а вам лишь штраф.

- Но это же деньги. И ничего больше, - удивляется претензиям сотрудника МВД мужчина.

За публичную демонстрацию (размещение фото в объявлении) и сбыт нацистской атрибутики суд присудил астраханцу штраф 4 тысяч рублей.