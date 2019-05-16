Госпрограмма возвращается – осталось 15 дней!

Государство возобновило программы помощи покупателям новых автомобилей: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним можно купить со скидкой 10% новое авто со стоимостью до 1 млн рублей, которое собрано на территории России.

Общие условия по таким программам:

- Есть действующие водительские права и гражданство РФ;

- В 2018 и 2019 годах не пользовались автокредитами.

Специальные требования к будущим владельцам авто в рамках каждой из госпрограмм:

- «Первый автомобиль». У покупателя ранее не должно было быть машин в собственности.

- «Семейный автомобиль». В семье должно быть 2 и более ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Информация подтверждается с помощью паспорта и свидетельств о рождении детей.

Совокупный бюджет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году составляет всего 3 млрд рублей. Как ожидают в Банке Уралсиб, учитывая трехкратное снижение бюджета по сравнению с прошлым годом, программы будут завершены в течение двух месяцев. Таким образом, поддержка спроса на автомобили в текущих условиях будет иметь краткосрочный характер, подчеркнули в пресс-службе Банка Уралсиб.

Таким образом, май может стать последним в этом году месяцем, когда государство поддерживает автопроизводителей и обеспечивает скидку 10%.

Модели авто, которые можно купить со скидкой от государства

В помощь тем, кто будет искать, какие авто соответствуют условиям программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», а какие нет, мы выбрали несколько моделей иномарок, подходящих под условия госпрограмм:

Volkswagen Polo

ŠKODA RAPID

Renault Kaptur

Renault Logan

Renault Sandero

Renault Sandero Stepway

Renault Duster

1. Renault Logan

Автомобиль востребован нашими автомобилистами. Достоинства модели можно долго перечислять, но остановимся на основных:

- Подвеска - эталон надежности, спроектирована конструкторами специально под наши дороги;

- Багажник. Его объем – 510 л, а если сложить задний ряд, то места станет еще больше.

- Просторный салон. На втором ряду достаточно места для трех взрослых пассажиров или трех детских кресел.

- Безопасность. В Renault Logan установлены электронные помощники: ABS[i] с системой экстренного торможения, стабилизация курсовой устойчивости в поворотах. Подушки безопасности и кузов с программируемыми зонами деформации – все это защищает водителя и пассажира в экстренных случаях.

2. Renault Logan Stepway является уникальным гибридом.

Его оригинальность отметит любой, кто интересуется автомобилями. Приподнятый седан — это привилегия российского рынка. Ни в одной другой стране такой версии Logan не представлено. У седана с приставкой Stepway клиренс составляет теперь не 172 мм, а все 195 мм! В сочетании с небольшими свесами он позволяет уверенно ехать даже по разбитой грунтовке.

В списке опций можно найти круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя Renault Start[ii], мультимедийная система с семидюймовым дисплеем и навигацией. Главная особенность автомобиля — недоступный ранее на Logan вариатор CVT X-Tronic[iii]. Бесступенчатая трансмиссия сочетается с 113-сильным двигателем объемом 1,6 литра.

Renault Logan Stepway – автомобиль для российских дорог.

3. Renault Sandero

Надежный и вместительный хэтчбек, мощность которого варьируется от 75 до 102 л.с. Стильный внешний дизайн и широкая решетка делают внешний вид данной модели очень спортивным. Невысокий клиренс (155 мм) компенсируется тем, что модель более приспособлена к городскому движению. Если сложить задние сидения, то общий объем багажника составит 1200 л.

4. Renault Sandero Stepway

Обновленный Stepway – динамичный городской кроссовер. Багажник машины – от 320 до 1200 л (при сложенных сиденьях второго ряда). Удачная геометрия корпуса и высокий клиренс (195 мм) хорошо влияет на его проходимость, на нем не страшно двигаться по бездорожью. Металлическая защита картера и энергоемкая подвеска пригодятся не только загородом, но и в ежедневных поездках по разбитым дорогам. Конструкторы оснастили автомобиль 7-дюймовым дисплеем, запуском двигателя без ключа и климат-контролем.

Sandero Stepway: внедорожный дизайн и современный интерьер.

5. Renault Duster

Обновленный Duster сохранил те качества, которые сделали его «народным» внедорожником: высокий клиренс, хорошую геометрию кузова и энергоемкую подвеску. И вместе с этим конструкторы внедрили в автомобиль технические новинки:

- Дистанционный запуск двигателя;

- 7-дюймовый сенсорный экран мультимедиа;

- Интеграцию со смартфонами;

- Встроенную навигацию;

- Обогрев лобового стекла;

- Камеру заднего вида;

- Круиз-контроль.

Кроссовер стал более мощным за счет нового дизельного мотора (109 л.с.), 2-литровый бензиновый двигатель был модернизирован: теперь интенсивный разгон доступен на низких оборотах.

Renault Duster – «народный» внедорожник.

6. Renault Kaptur

Редко, когда в одной модели хорошо сочетаются внедорожные качества, стильный дизайн и динамика на трассе. На кроссовере установлена проверенная временем подвеска, которая отлично справляется с выбоинами на дороге, «лежачими полицейскими» и грунтовым покрытием. Дополнительная защита кузова и двигателя, увеличенная емкость аккумулятора – важные составляющие адаптации автомобиля к нашим условиям.

В городе Kaptur демонстрирует динамику на дороге и маневренность в поворотах. Заметная внешность не дает затеряться машине в городском потоке.

За рулем кроссовера можно многое: безопасно отвезти детей до школы, вещи на дачу или отправиться в семейное путешествие к морю.

Энергоемкая подвеска, стильный дизайн и богатое оснащение салона.

7. ŠKODA RAPID

Это уникальная модель в семействе чешского автопроизводителя и тому есть 5 причин:

1. Максимальный багажник в классе. Его размер – 530 литров в стандартном исполнении, но сложив кресла второго ряда получаем 1 470 литров.

2. Выход в интернет. К мультимедиа системе автомобиля легко и быстро интегрируется с современными смартфонами. Благодаря этому можно просматривать видео, слушать музыку, прокладывать маршрут на большом цветном фирменном дисплее.

3. Экономичность. Технологии ŠKODA обеспечивают низкое потребление топлива. Например, расход в смешанном режиме для ŠKODA RAPID 2018 с мотором 1.TSI[iv] – 5,5 л/100 км.

4. Безопасность. Модель получила максимальные 5 по европейской системе оценке авто Euro NCAP[v].

5. Забота о пассажирах. Технологии Simply Clever[vi] отвечают за уют внутри: множество удобных ниш и отделений в салоне, крючки в багажнике. Зонт в специальной нише под передним пассажирским сиденьем поможет при неожиданной смене погоды.

Купить Шкода Рапид с выгодой по госпрограмме.

8. Volkswagen Polo

По данным экспертов на начало 2019 года по нашим дорогам ездит около 469 тыс. этих машин[vii]. Залогом успешности автомобиля выступает оптимальное сочетание потребительских качеств:

- Надёжность. Лазерная технология сварки кузова обеспечивает качественное крепление и повышает защиту от коррозии;

- Комфорт. Хорошая шумоизоляция, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль и другие современные технологии, которые создают уют в дороге и помогают водителю;

- Экономичность. Заявленный расход в смешанном цикле 5,7 (5,9) л/100 км в зависимости от двигателя;

- Адаптация для российских дорог: высокий клиренс (163 мм), энергоёмкая подвеска и увеличенная ёмкость аккумулятора.

Volkswagen Polo – одна из самых популярных моделей немецкого автопроизводителя.

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[i] АБС

[ii] Рено Старт

[iii] СВТ Х-троник

[iv] ТСАй

[v] Евро НКАП

[vi] Симпли Клевер

[vii] «Седан «Поло» — самый распространенный «Фольксваген» в России По данным Рамблер https://auto.rambler.ru/roadaccidents/41839503/