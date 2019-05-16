Госпрограмма возвращается – осталось 15 дней!
Государство возобновило программы помощи покупателям новых автомобилей: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним можно купить со скидкой 10% новое авто со стоимостью до 1 млн рублей, которое собрано на территории России.
Общие условия по таким программам:
- Есть действующие водительские права и гражданство РФ;
- В 2018 и 2019 годах не пользовались автокредитами.
Специальные требования к будущим владельцам авто в рамках каждой из госпрограмм:
- «Первый автомобиль». У покупателя ранее не должно было быть машин в собственности.
- «Семейный автомобиль». В семье должно быть 2 и более ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Информация подтверждается с помощью паспорта и свидетельств о рождении детей.
Совокупный бюджет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году составляет всего 3 млрд рублей. Как ожидают в Банке Уралсиб, учитывая трехкратное снижение бюджета по сравнению с прошлым годом, программы будут завершены в течение двух месяцев. Таким образом, поддержка спроса на автомобили в текущих условиях будет иметь краткосрочный характер, подчеркнули в пресс-службе Банка Уралсиб.
Таким образом, май может стать последним в этом году месяцем, когда государство поддерживает автопроизводителей и обеспечивает скидку 10%.
Модели авто, которые можно купить со скидкой от государства
В помощь тем, кто будет искать, какие авто соответствуют условиям программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», а какие нет, мы выбрали несколько моделей иномарок, подходящих под условия госпрограмм:
1. Renault Logan
Автомобиль востребован нашими автомобилистами. Достоинства модели можно долго перечислять, но остановимся на основных:
- Подвеска - эталон надежности, спроектирована конструкторами специально под наши дороги;
- Багажник. Его объем – 510 л, а если сложить задний ряд, то места станет еще больше.
- Просторный салон. На втором ряду достаточно места для трех взрослых пассажиров или трех детских кресел.
- Безопасность. В Renault Logan установлены электронные помощники: ABS[i] с системой экстренного торможения, стабилизация курсовой устойчивости в поворотах. Подушки безопасности и кузов с программируемыми зонами деформации – все это защищает водителя и пассажира в экстренных случаях.
2. Renault Logan Stepway является уникальным гибридом.
Его оригинальность отметит любой, кто интересуется автомобилями. Приподнятый седан — это привилегия российского рынка. Ни в одной другой стране такой версии Logan не представлено. У седана с приставкой Stepway клиренс составляет теперь не 172 мм, а все 195 мм! В сочетании с небольшими свесами он позволяет уверенно ехать даже по разбитой грунтовке.
В списке опций можно найти круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя Renault Start[ii], мультимедийная система с семидюймовым дисплеем и навигацией. Главная особенность автомобиля — недоступный ранее на Logan вариатор CVT X-Tronic[iii]. Бесступенчатая трансмиссия сочетается с 113-сильным двигателем объемом 1,6 литра.
Renault Logan Stepway – автомобиль для российских дорог.
3. Renault Sandero
Надежный и вместительный хэтчбек, мощность которого варьируется от 75 до 102 л.с. Стильный внешний дизайн и широкая решетка делают внешний вид данной модели очень спортивным. Невысокий клиренс (155 мм) компенсируется тем, что модель более приспособлена к городскому движению. Если сложить задние сидения, то общий объем багажника составит 1200 л.
4. Renault Sandero Stepway
Обновленный Stepway – динамичный городской кроссовер. Багажник машины – от 320 до 1200 л (при сложенных сиденьях второго ряда). Удачная геометрия корпуса и высокий клиренс (195 мм) хорошо влияет на его проходимость, на нем не страшно двигаться по бездорожью. Металлическая защита картера и энергоемкая подвеска пригодятся не только загородом, но и в ежедневных поездках по разбитым дорогам. Конструкторы оснастили автомобиль 7-дюймовым дисплеем, запуском двигателя без ключа и климат-контролем.
Sandero Stepway: внедорожный дизайн и современный интерьер.
5. Renault Duster
Обновленный Duster сохранил те качества, которые сделали его «народным» внедорожником: высокий клиренс, хорошую геометрию кузова и энергоемкую подвеску. И вместе с этим конструкторы внедрили в автомобиль технические новинки:
- Дистанционный запуск двигателя;
- 7-дюймовый сенсорный экран мультимедиа;
- Интеграцию со смартфонами;
- Встроенную навигацию;
- Обогрев лобового стекла;
- Камеру заднего вида;
- Круиз-контроль.
Кроссовер стал более мощным за счет нового дизельного мотора (109 л.с.), 2-литровый бензиновый двигатель был модернизирован: теперь интенсивный разгон доступен на низких оборотах.
Renault Duster – «народный» внедорожник.
6. Renault Kaptur
Редко, когда в одной модели хорошо сочетаются внедорожные качества, стильный дизайн и динамика на трассе. На кроссовере установлена проверенная временем подвеска, которая отлично справляется с выбоинами на дороге, «лежачими полицейскими» и грунтовым покрытием. Дополнительная защита кузова и двигателя, увеличенная емкость аккумулятора – важные составляющие адаптации автомобиля к нашим условиям.
В городе Kaptur демонстрирует динамику на дороге и маневренность в поворотах. Заметная внешность не дает затеряться машине в городском потоке.
За рулем кроссовера можно многое: безопасно отвезти детей до школы, вещи на дачу или отправиться в семейное путешествие к морю.
Энергоемкая подвеска, стильный дизайн и богатое оснащение салона.
7. ŠKODA RAPID
Это уникальная модель в семействе чешского автопроизводителя и тому есть 5 причин:
1. Максимальный багажник в классе. Его размер – 530 литров в стандартном исполнении, но сложив кресла второго ряда получаем 1 470 литров.
2. Выход в интернет. К мультимедиа системе автомобиля легко и быстро интегрируется с современными смартфонами. Благодаря этому можно просматривать видео, слушать музыку, прокладывать маршрут на большом цветном фирменном дисплее.
3. Экономичность. Технологии ŠKODA обеспечивают низкое потребление топлива. Например, расход в смешанном режиме для ŠKODA RAPID 2018 с мотором 1.TSI[iv] – 5,5 л/100 км.
4. Безопасность. Модель получила максимальные 5 по европейской системе оценке авто Euro NCAP[v].
5. Забота о пассажирах. Технологии Simply Clever[vi] отвечают за уют внутри: множество удобных ниш и отделений в салоне, крючки в багажнике. Зонт в специальной нише под передним пассажирским сиденьем поможет при неожиданной смене погоды.
Купить Шкода Рапид с выгодой по госпрограмме.
По данным экспертов на начало 2019 года по нашим дорогам ездит около 469 тыс. этих машин[vii]. Залогом успешности автомобиля выступает оптимальное сочетание потребительских качеств:
- Надёжность. Лазерная технология сварки кузова обеспечивает качественное крепление и повышает защиту от коррозии;
- Комфорт. Хорошая шумоизоляция, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль и другие современные технологии, которые создают уют в дороге и помогают водителю;
- Экономичность. Заявленный расход в смешанном цикле 5,7 (5,9) л/100 км в зависимости от двигателя;
- Адаптация для российских дорог: высокий клиренс (163 мм), энергоёмкая подвеска и увеличенная ёмкость аккумулятора.
Volkswagen Polo – одна из самых популярных моделей немецкого автопроизводителя.
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[i] АБС
[ii] Рено Старт
[iii] СВТ Х-троник
[iv] ТСАй
[v] Евро НКАП
[vi] Симпли Клевер
[vii] «Седан «Поло» — самый распространенный «Фольксваген» в России По данным Рамблер https://auto.rambler.ru/roadaccidents/41839503/
ИСТОЧНИК KP.RU