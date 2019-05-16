Едем на дачу на речном трамвайчике: расписание 2019

Для тех, кто не мыслит жизни без отдыха на природе или работы на дачном участке, мы публикуем расписание речных трамвайчиков Волгограда на 2019 год. Связывают областной центр и остров Сарпинский семь маршрутов корабликов: «Волгоград - Культбаза», «Волгоград - Щучий проран», «Волгоград - Островная», «Руднева - Сарпинский», «Обувная фабрика - Сарпинский», «Тулака - Сарпинский» и «Красноармейск - Вязовая грива». В этом году расписание теплоходов Волгограда подкорректировали по просьбам горожан. Рейсов стало больше.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пассажирском порту, так как весенний паводок закончился, с 15 мая больше не ходят сезонные маршруты «Волгоград - Зайчики» и «Культбаза - Зайчики».

Расписание речных трамвайчиков Волгограда на 2019 год

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ВАЖНО!

Все льготники вне зависимости от дохода с открытием дачного сезона с 1 мая по 31 октября 2019 года могут воспользоваться социальными проездными.

В случае увеличения пассажиропотока на маршрутах вводятся дополнительные рейсы. При неблагоприятных метеорологических или гидрологических условиях рейсы могут отменить.

Справочная речпорта (8442) 26-26-55, сайт ppv34.ru.

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