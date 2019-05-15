Волгоградские дороги ремонтируют по ночам

Чтобы не перекрывать улицы для автомобилей, не создавать пробок и аварийных ситуаций, волгоградские дороги ремонтируют в основном по ночам. Так, минувшей ночью подрядчик завершил первый этап реконструкции улицы Академической в Ворошиловском районе. Здесь с проезжей части уже срезали верхний слой старого асфальта. Ширина полукилометровой дороги небольшая. Поэтому работали на этой улице специальной узкой фрезой. Она захватывает около метра дорожного полотна. Асфальтовую крошку, которой после фрезеровки 6,5 тысячи квадратных метров дороги образовалось немало, тоже пустят в дело. Ей будут отсыпать грунтовки в частном секторе.

- Мы приступаем к следующему этапу - устройству нового покрытия из двух слоев асфальтобетона,- рассказал директор подрядной организации Александр Никуйко. - Сначала уложим выравнивающий слой, формирующий профиль дороги. А затем верхний слой, в состав которого входят высокопрочный щебень и многокомпонентные добавки.

Ремонтируют улицу по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Летом дорогу не только закатают в новенький асфальт, но и обновят 680 метров бордюров, около тридцати люков, ливневую канализацию. Новое покрытие уложат и на тротуарах. На улицах с интенсивным движением все это будут делать ночами и только в хорошую погоду. Ведь иначе переделывать брак подрядчику придется за свой счет.

По этому же национальному проекту в Ворошиловском районе в этом году также комплексно отремонтируют улицы Огарева, Неждановой, Автотранспортную. Подрядчик уже приступил к обновлению улицы Кузнецкой - сейчас там меняют бордюры. Работает на дорогах района волгоградская компания ЗАО «РСУ ТЗР». Она же ремонтирует улицы на Красном.

На улице Гончарова осталось доделать небольшой участок дороги.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ГДЕ СЕЙЧАС ИДЕТ РЕМОНТ

Всего до конца года в Волгограде новую жизнь получат дороги на 39 улицах. В том числе южная часть Второй продольной. На многих улицах будут менять тротуары и остановки. Сейчас дорожники работают в Красноармейском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Советском и Дзержинском районах.

На севере города отфрезеровали асфальт на улице Дегтярева, Выравнивающий слой уже уложили на улицах Героев Шипки и Гидростроителей. А на улице Академика Бардина уже приступили к укладке финишного слоя.

В Краснооктябрьском районе почти завершили ремонт на идущей вдоль парка Гагарина улице Гуртьева. На улицах Башкирской, Гончарова и Поддубного сейчас меняют бордюры, на Кузнецова снимают отслуживший свой срок асфальт. Выравнивающий слой укладывают на улице Капитана Тряскина. Идут работы и на Штеменко.

В Дзержинском районе подрядчик зашел пока только на улицу Полоненко. А в Красноармейском уже близится к завершению ремонт на Лазоревой - от границы с Кировским до проспекта Героев Сталинграда. Фрезеруют дорожное покрытие на Гремячинской. Первый слой нового полотна укладывают на проспекте Университетском в Советском районе. У подрядчиков есть запас по времени, чтобы потом наспех не кидать асфальт прямо на снег.

Ну, а водителям на время ремонта лучше подыскать другие маршруты, чтобы не мешать дорожникам и не терять время самим.