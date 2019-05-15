2019-05-16T18:31:14+03:00
Общество

Сбербанк приглашает волгоградцев на «Зелёный марафон»

Семейно-спортивный праздника «Зеленый марафон» состоится 1 июня 2019 года в Центральном парке культуры и отдыха начало в 9:00
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Стать участником праздника может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте: greenmarathon.ru

В 2019 году «Зелёный Марафон» Сбербанка приурочен ко Дню защиты детей, состоится 1 июня и пройдет в 59 городах России. В Волгограде участники смогут пробежать дистанцию 4,2 км. Впервые состоятся детские забеги на разные дистанции для юных спортсменов от 7 до 13 лет. Для зрителей и болельщиков будет организована развлекательная программа.

По традиции в рамках «Зеленого марафона» в городе будет реализована социальная акция. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям.

Площадкой для проведения мероприятия в Волгограде станет Центральный парк культуры и отдыха.

Участником «Зелёного Марафона» может стать любой желающий, зарегистрировавшись на сайте: greenmarathon.ru. Регистрация продлится до 27 мая 2019 года.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.Реклама.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Александр Дрозденко: «Экономический рост позволяет Ленинградской области выполнить задачи, поставленные нацпроектами»
На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава региона рассказал о строительстве социальных объектов, дорог и развитии здравоохранения
Новости 24
Ушли из дома: шестиклассников из Астрахани нашли
Началось: в Волгограде появилась первая мошка
Волгоградскую УК лишили лицензии за нежелание работать
Юные волгоградцы поборются за Кубок Елены Исинбаевой
16-летний лихач из Астрахани устроил аварию с тремя пострадавшими
Под Волгоградом вместе с домом сгорела супружеская пара
Ремонт в разгаре: обновленный дворец спорта в Волгограде сдадут в 2021 году
На месте старых свалок в Волгограде растут новые
В Астрахани разыскивают убийцу 73-летнего таксиста
Астраханка зарезала новорожденного мальчика и спрятала тело в бане
Заработали больше, чем потратили: Волгоградская область закончила 2018-й с профицитом
В Волгограде не закроют пристань после ЧП с катамараном
Волгоградцев призывают приехать на работу на велосипеде
В Ахтубинске пропали трое шестиклассников
В парке на Мамаевом кургане установили копию статуи Вучетича
Под Волгоградом в сливной яме утонула трехлетняя девочка
Причиной пожара в автобусе №55 стало неисправное газобаллонное оборудование
Забыв, где спрятал кошелек, астраханец до полусмерти избил супругу
В Волгоградской области утонул десятилетний мальчик
Пьяный пенсионер на скутере врезался в инспектора ДПС и сломал ему ногу
В трех районах Волгограда установят еще 170 новых фонарей
Регбийная команда «Ротор» начала чемпионат с ничьей
Волгоградцев предупреждают об опасных производителях молока и масла
На чистую воду и Волгу в Волгоградской области потратят миллиард
Под Волгоградом разоблачили еще одного учителя с липовым дипломом
В Волгограде зачистили свалку у детсада
Дороги Волгоградской области на лето закрыли для большегрузов