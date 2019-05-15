Сбербанк приглашает волгоградцев на «Зелёный марафон»

Стать участником праздника может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте: greenmarathon.ru

В 2019 году «Зелёный Марафон» Сбербанка приурочен ко Дню защиты детей, состоится 1 июня и пройдет в 59 городах России. В Волгограде участники смогут пробежать дистанцию 4,2 км. Впервые состоятся детские забеги на разные дистанции для юных спортсменов от 7 до 13 лет. Для зрителей и болельщиков будет организована развлекательная программа.

По традиции в рамках «Зеленого марафона» в городе будет реализована социальная акция. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям.

Площадкой для проведения мероприятия в Волгограде станет Центральный парк культуры и отдыха.

Участником «Зелёного Марафона» может стать любой желающий, зарегистрировавшись на сайте: greenmarathon.ru. Регистрация продлится до 27 мая 2019 года.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.Реклама.

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