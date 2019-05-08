Концессии поздравили с праздником участников Великой Отечественной войны

«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» в преддверии Дня Победы поздравили своих ветеранов, прошедших через горнило Великой Отечественной войны.

В обеих компаниях в живых осталось всего 14 участников тех страшных событий: восемь из них много лет трудились в водоканале, а шестеро - в тепловых сетях. Каждый из них внес неоценимый вклад в историю России и развитие важнейших коммунальных предприятий Волгограда. Уже спустя годы после победы над фашизмом они помогали совершенствовать систему коммунального хозяйства Сталинграда-Волгограда, работая в котельных и центральных тепловых пунктах, на очистных сооружениях и водонапорных станциях.

Так, Мария Максимовна Антипова в период войны находилась в тылу - трудилась на пензенском сахарном заводе. В тепловые сети Волгограда пришла в начале 70-х и проработала на котельных в общей сложности порядка 30 лет. А Галина Алексеевна Семенова во время Великой Отечественной войны трудилась на судоремонтном заводе в Саратове. В 1960 году была принята на должность оператора котельной при ВДСК в Красноармейском районе. Там она проработала до 2002 года.

Виталий Яковлевич Андреев, работник волгоградского водоканала, воевал в рядах легендарной 8-й воздушной армии:

- Поначалу мы не поверили, что все, войне конец, - вспоминает Виталий Яковлевич. - В День Победы мы были на территории Германии. Но вскоре пришло осознание того, что война окончена, что мы победили.

В водоканал Виталий Яковлевич пришел в 1974 году и проработал в коммунальном хозяйстве 24 года. На заслуженный отдых фронтовик ушел в 1998.

Концессии водо- и теплоснабжения помнят и чтят заслуги ветеранов, защищавших Родину в период Великой Отечественной. В преддверии 74-й годовщины великой Победы сотрудники концессий посетили участников Великой Отечественной войны, работавших на предприятиях, с цветами и подарками. И еще раз сказали им «спасибо» за великий подвиг, благодаря которому нынешнее поколение жителей России имеет возможность жить и трудиться под мирным солнечным небом Родины.