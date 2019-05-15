Расширяя цифровое пространство

В теплой дружеской атмосфере на побережье Черного моря эксперты компании поделились с представителями СМИ итогами работы, проектами и планами на будущее. Темы, которые обсуждались на встрече, самые интересные и актуальные: угрозы кибербезопасности и сервисы для защиты, система «Умный город» и ее преимущества, биометрия как прорыв в области идентификации и удаленного доступа услугам.

УДЕРЖИВАТЬ ЛИДЕРСТВО

«Ростелеком» сегодня – это многоотраслевая компания, которая разрабатывает и предлагает технологичные цифровые решения и сервисы практически для всех сфер жизнедеятельности частных клиентов, бизнеса и госструктур. В розничном сегменте точкой приложения усилий Ростелекома стало создание настоящей экосистемы домохозяйства: полный спектр услуг и цифровых продуктов для всех членов семьи. В корпоративном сегменте и госсекторе – построение и обслуживание сетей, создание облачных решений, администрирование ресурсов и защита от киберугроз, виртуальные телефонные станции, колл-центры и многое-многое другое.

Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

- «Ростелеком» - лидер на основных рынках телекоммуникационных услуг Юга России, - подчеркнул в своем выступлении перед журналистами вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис ЛЫСОВ. - Доля компании в ЮФО и СКВО составляет 16%. При этом в сегменте доступа в интернет нам принадлежит 55%, цифрового телевидения - 70% .

Уникальная сетевая инфраструктура компании позволяет прочно удерживать ведущие позиции и наращивать показатели. Сегодня пропускная способность магистральных сетей Ростелекома на Юге составляет 1,9 Тбит\с., оптикой охвачено 3,2 млн. домохозяйств.

СОВЕРШЕНСТВУЯ КИБЕРЗАЩИТУ

С ростом числа всевозможных удобных дистанционных сервисов, в геометрической прогрессии увеличивается и число хакерских атак. Об киберугрозах и о том, какие технологии защиты предлагает Ростелеком, рассказал руководитель группы экспертного пресейла сервисов JSOC «Ростелеком-Solar» Алексей Павлов.

Руководитель группы экспертного пресейла сервисов JSOC «Ростелеком-Solar» Алексей Павлов.

Он отметил, что посягательства киберпреступников приобрели массовый характер. Ежемесячно появляется 13 новых атакующих инструментов и происходит 2 -3 новые массированные атаки.

- Киберпреступники наращивают как сложность инструментария, так и темпы его создания, - уточнил Алексей Павлов. - Мы отмечаем рост атак на субъекты КИИ - ТЭК, государственные органы, промышленность. В 65% случаев целью является получение контроля над инфраструктурой. В два раза возросло количество и мощность DDoS-атак.

Достойным ответом на киберугрозы являются сервисы сетевой безопасности Solar JSOC от «Ростелекома». Свою безопасность им доверяют крупнейшие российские компании и госучреждения.

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО УЖЕ СЕГОДНЯ

Экспертным мнением о биометрии как сервисе и о новых возможностях для финтеха с представителями СМИ поделился директор Проектного офиса «Единая биометрическая система» Олег Ковпак.

Директор Проектного офиса «Единая биометрическая система» Олег Ковпак.

Сегодня биометрия становится частью реальности, в которой человек может открывать двери взглядом и жестом в прямом смысле этого слова. Использование биометрических показателей для идентификации личности получает распространение как при дистанционном банковском обслуживании, так и при обращении в обычные офисы, колл-центры, пользовании банкоматами, позволяя не носить с собой паспорт и пластиковую карту.

- Пока анализ осуществляется по двум биометрическим показателям: голосу и лицу. Но уже скоро появятся возможность идентификации личности и по другим параметрам: поведение, рисунок вен ладони, радужка и вена глаза, отпечаток пальца и др., - пояснил Олег Ковпак. – Сейчас сервис доступен для финансовых услуг - открытие счетов, вкладов, получение кредитов. В будущем добавятся государственные и коммерческие услуги с возможностью подписания юридически-значимых документов в дистанционном режиме.

ИННОВАЦИИ В ГОРОДСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Как сделать городскую среду более удобной, комфортной, благоустроенной и безопасной для жителей, как эффективно организовать использование бюджетных средств и включить граждан в процесс принятия решений на благо своих городов? Руководитель проектов департамента прикладных проектов МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Павел Лысенко, отметил, что способствовать такой трансформации призвана система «Умный город».

Руководитель проектов департамента прикладных проектов МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Павел Лысенко.

- Она предполагает охват цифровыми технологиями всех сфер жизнедеятельности и создание общегородских систем: единой городской транспортной системы, единой комплексной информационной системы энергетики и ЖКХ, системы городского видеонаблюдения, городской системы комплексного обеспечения безопасности, и т.д. - подчеркнул эксперт.

Среди решений, уже успешно применяемых во многих российских городах: «умные» парковки, фото-видео фиксация нарушений ПДД, весогабаритный контроль, энергоэффективное уличное освещение, которое, к примеру, позволяет снизить затраты до 70%.

Реклама.