Пили воду из лужи, спали со змеями: двое друзей четверо суток плутали в волгоградской степи

- Я здесь! Спасите! Помогите! Пить, дайте пить! – осипшим голосом пытался кричать тучный мужчина и, обессилев, упал на колени. - Приехали, родненькие!

Двое пожарных с водителем и еще одним «потеряшкой» наткнулись на Джимили уже за полночь, с большим трудом разглядев того в свете фар. После четырех суток мужчина наконец-то выпил чистой воды и съел первый кусок хлеба.

Двое друзей - 30-летний Вова и его 47-летний товарищ Джимили - отправились на машине из Волгограда в большое путешествие 8 мая. С собой было лишь спиртное и скудная закуска. Оба изрядно приняли на грудь уже во время поездки. Сначала решили съездить к родственникам в село Рассвет Палласовского района. Но возле поселка Катричев Быковского района зачем-то решили свернуть с асфальтированной дороги на грунтовку – прямо в степь на своей «пятнашке». Как говорят сами экстремалы, решили сократить путь. Мол, уже в дороге пришла идея посетить чудесное озеро Эльтон. Но на пути к цели возле озера Булухта встретили неожиданное препятствие. Местные называют это цаги - когда земля покрыта тонким слоем соленой воды, а под ней грязь. Представитель отечественного автопрома через полсотни километров увяз по самое брюхо. Несколько часов друзья пытались его вызволить, но лишь вымотались. Вместо того, чтобы сразу отправиться и искать помощи, они продолжили пить и ждать спасения. Кто-то же их должен был заметить. Но как заметить двух людей среди бескрайних степей.

СПАСИТЕЛЬНАЯ ЛУЖА

10 мая одному из них чудом удалось дозвониться по номеру 112 и позвать на помощь. Но сообщить свои координаты он не смог, лишь назвал ориентир: озеро Булухта. Навигатор сбоил. Ведь они оказались на территории огромного военного полигона, поэтому связь сильно барахлила.

Закуска быстро кончилась, как и водка. Они нашли лужицу, которая и спасала их все эти дни. Благо, температуры ночью ниже 10 не опускались. Но степи не очень гостеприимны к чужакам и пьяным.

Решили выходить к людям на четвертые сутки 12 мая. Но Джимили очень быстро выдохся. Сказалось и обезвоживание, и огромный вес – около 150 килограммов. Так что путь продолжил только более молодой и крепкий Вова. А цыган остался в двух километрах от машины. Как он потом рассказывал спасателям, периодически впадал в забытье, просыпался рядом со змеями.

А в это время потеряшек уже активно искали: полиция, сотрудники пожарного отряда №4 Волгоградской области. Причем со всех сторон озера.

- Я потом смотрел по карте, мы проезжали рядом с ними, но не заметили. Там много овражков, много опасных солончаков, а никаких сигнальных огней или опознавательных знаков они не оставили, - говорит начальник пожарной части №98 Владимир Самаков.

Но 12 мая от местного чабана пришел звонок. На него из степи вышел какой-то мужик, говорит, потерялся.

«ПИТЬ БРОШУ!»

Владимир прошел около 20 километров, когда по счастливой случайности наткнулся на пастуха на мотоцикле.

- Я выехал вместе с помощником и водителем – Николаем Поздняковым, рассказывает «КП-Волгоград» директор ГКУ Волгоградской области «4-й отряд противопожарной службы» Леонтий Лазуренко. - Он местный, смог нас сориентировать, потому что найденный мужчина не смог сказать точно, откуда пришел. Но теперь мы знали направление поисков. Правда, было очень сложно. Ночью высвечивали фарами, сами два раза чуть не провалились на нашей служебной «Ниве». Когда нашли второго, тот с трудом разговаривал. Состояние было тяжелым. Отвезли обоих в нашу часть №98. Там им дали попить чистой воды, поделились домашним обедом, отвели в душ – они были грязные как черти, вызвали медиков.

Вскоре приехали родные Джимили – цыганский табор почти всем составом. Мужчина оказался отцом шестерых детей.

- Вот те крест: брошу пить! – пообещал родным мужчина, которые забрали его на следующий день домой.

Как говорят сами пожарные, еще сутки и мужчины погибли бы. К тому же, в степи водятся волки, ядовитые змеи, пауки, орлы, добычей которых вполне могли бы стать обессиленные люди.