Мусор в ведре, продукты в авоське: как я отказалась от пластика

Лет пять назад по волгоградским соцсетям гуляло апокалиптическое и грустное фото Волгограда - города летающих пакетов. За это время ситуация не изменилась: убирать лучше не стали, а мусорить мы стали даже больше. Тонны пластика и прочих отходов скидывается на свалки, разносится ветром, горит и отравляет жизнь всем обитателям планеты. Немного пафосно, но по-настоящему катастрофично. Планету, конечно, мне не спасти, а вот чуть-чуть сделать ее чище - попробую. И решаюсь на эксперимент.

- Больше никакого пластика, - с легкостью объявляю я удивленному семейству. Те с вялым энтузиазмом отвечают «есть!» и отправляются по своим делам: муж завтракать, сын выбирать очередную жертву среди игрушек для похода в детский сад. На деле все оказалось гораздо сложнее.

НА МУСОРКУ С ВЕДРОМ

В первую очередь отказываюсь от пакетов для мусора. Посчитала, что использую минимум один в день. Даже если утрамбовывать отходы и выбрасывать их реже, они начинают «благоухать» на всю квартиру. Казалось бы, что может быть проще: бросать мусор сразу в ведро. Тем более, выглядит это даже ностальгически романтично: танцующей походкой до мусорки, а обратно размахивая пустым ведром пугать соседских суеверных бабушек. Но все идет не так в первый же мой поход до контейнерной площадки. Во-первых, ветер пытается разбросать упаковки от мороженого еще по дороге, во-вторых, контейнер оказывается полным. Если пакет по привычке можно водрузить сверху, то свободный мусор норовит разлететься в разные стороны. Кое-как нахожу для него местечко, приминаю ведром и по-быстрому ухожу, пока меня не увидел местный дворник и муж окончательно не заспамил сообщениями: не нашла ли я себе на мусорке новый дом. Опаздываем!

Но в этот день мы приводим сына в сад одним из последних, а на работу все же опаздываем. Ведь ведро надо еще занести домой на пятый этаж, помыть, посмотреться в зеркало и плюнуть через левое плечо трижды. Если серьезно, то это еще десять минут. На следующее утро стараемся ускориться, но все бесполезно, и в итоге решаем выбрасывать мусор по вечерам.

Разделить мусор даже не пытаемся. Контейнеры у нас общие, и даже сетка для пластика отсутствует. Пока только в центре установили по четыре контейнера для пластика, стекла, бумаги и прочего. Для Кировского района, где я живу, это далекое будущее. А для японцев – культурный шок. Подруга, сдававшая во время ЧМ-2018 свою двушку паре пожилых японцев, не смогла им объяснить, что не надо делить мусор. Но они так и несли его до общего ржавого контейнеров тремя отдельными пакетами. По привычке.

ФАСУЕМ В БУМАГУ

Следующий пункт эксперимента: фасовочные пакеты. До этого даже не обращала внимания, сколько их уходит в день. До 10 штук: фрукты-овощи, хлеб, печенье, бытовая химия, молочка – все упаковывается. Причем завязывается морским узлом, чтобы самые нетерпеливые, как я, его разрывали.

- Девушка, а можно без пакета, - прошу я на кассе в супермаркете.

- Но это же бесплатно, - удивляется женщина и продолжает запихивать бананы в целлофан.

- Не надо, - настаиваю я, - я по идейным соображениям.

- Это как? – у тетеньки начинается явный сбой программы.

- Я решила, отказаться от пластика, даже в Мариинской впадине нашли пакеты, - пытаюсь доступно и быстро объяснить ей и любопытной очереди мотивы.

- Аааа, - многозначительно протягивает дама и освобождает мои бананы от упаковки. Это снисходительное «ааааа» во время эксперимента я буду слышать каждый день.

Правда, совсем без упаковки не обойтись. Многие супермаркеты сразу продают замотанными в целлофан. Или, например, как нести грязную морковку или лук? Или взвесить печенье? Хожу со своими: полиэтиленовыми и бумажными. За пару дней знакомые продавщицы в магазине перестают закидывать вопросами, а лишь улыбаются. А любимая Наташа из хлебного отдела выдает: «А ведь на самом деле, даже не замечала, сколько уходит впустую. У меня мать стирала пакеты, и ничего».

У меня стирала их бабушка и развешивала сушиться на прищепки. Но такой вариант муж категорически отверг. Так что просто вытряхиваю крошки, а не очень грязные – вытираю влажной тряпкой.

При выборе продуктов теперь ориентируюсь, в том числе, и на упаковку. В приоритете – бумага, картон.

Выбор однозначно в пользу многоразовой посуды.Фото: Екатерина СИМОХИНА

МНЕ В СВОЙ КОНТЕЙНЕР, ПОЖАЛУЙСТА!

Мы с мужем обед на работу берем из дома – в многоразовых контейнерах. И экономично и вкусно. Но и у меня бывают ленивые дни. Тогда отправляюсь за обедом в отдел готовой еды, как и тысячи волгоградцев. Ну а в них очередной пластик. Каждый салатик, каждая котлетка. Представляете, сколько мусора от таких ежедневных походов? Поэтому запасаюсь на работу многоразовыми емкостями. Но в одной из самых популярных кулинарий в первый же день получаю отказ.

- Девушка, я бы с удовольствием. Но нам не положено. Можно только в наш. Видеокамеры. Вы возьмите на тарелочку, а оттуда потом в контейнер, - предлагает мне вариант милая продавщица. Но тарелка – снова пластик.

Зато в отделе в большом супермаркете мне накладывают салат в мою коробочку.

- Вы у меня первая такая, - говорит молоденькая раздатчица. – А зачем вам это?

- Планету пытаюсь спасти, - говорю я важно, представляя себя Курбаном Далласом из Пятого элемента, а милую девушку – почти Лилу.

- Получается?

- Ну, благодаря вам может и получиться.

На природу вместо пластика всегда можно взять железные тарелки. Фото: Виктор Анисимов

НА ПРИРОДУ С ЭМАЛИРОВАННОЙ КРУЖКОЙ

Перед майским выездом на природу смело вычеркиваю одноразовую посуду из списка покупок. С собой берем железные тарелки, оставшиеся еще от бабушки мужа, железные кружки с юношеских походов по горам и … старинный самовар, который привезли с Урала мои родители в качестве главного свадебного подарка.

Все это дребезжит, позванивает, громыхает у нас в багажнике.

- «Кефирка бутылка полбатона», - с радостью подпевает посуде трехлетний Иван.

Пикник получился замечательным. С собой из леса вывозим два пакета с мусором - не своего, чужого.

Кстати, свою лепту в эксперимент вносит и сын. Он большой любитель десятирублевых игрушек из автоматов и прочей быстро ломающейся и оказывающейся на мусорке мелочевки. Но пока Иван в таком возрасте, когда «у мамы нет с собой денег на это, давай куплю тебе вкусное волшебное яблоко», действует безотказно. Теперь осталось уговорить бабушек поддержать эксперимент и не поддаваться на провокации со стороны ребенка.

ЗАВОДИМ ПАКЕТ В ДАМСКОЙ СУМОЧКЕ

В своей новой экологически девственной жизни ориентируюсь на советы от знатоков, которые рекомендуют использовать многоразовые сумки в походе по магазинам. Это, кстати, самое простое правило: обычный трехрублевый пакет становится многоразовым, если не забывать положить его в дамскую сумочку. Можно еще один про запас в потайной карман, так как после похода за покупками не всегда вспоминаешь вернуть его на место. Говорят, сейчас в тренде авоськи, но для меня – они слишком дырявые. Хотя может кому-то и подойдут.

Воду уже давно беру с собой в своей бутылке. Наливаю дома из фильтра. Ну а если летом добавить туда немного лимона, получается очень освежающе. Хотя это явно не зимний вариант. Для холодов вполне подойдут термокружки. Стоят они недорого, но очень удобны.

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ

Что я поняла за две недели? Каждому из нас под силу сделать мир чуть чище. Не обязательно сразу отказываться от всего и вся. Можно постепенно менять свой образ жизни. А если не хватает решительности, посмотрите многочисленные видео на Ютубе с заваленным пластиком морскими побережьями, умирающими животными и другими жуткими кадрами со всех уголков планеты. Не хочется, чтобы наши дети жили в городе летающих пакетов и мире, который превратился в большую свалку. Ну а начинать, как всегда, лучше с себя.

Кстати, задумались о покупке специального компостера. Чтобы очистки и прочую органику перерабатывать, не отходя от мойки. Стоит он от 8 тысяч рублей. И по словам тех, кто уже его использует, очень удобная вещь: не засоряет трубы, а землю можно использовать для цветочков или грядок.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Россия откажется от одноразовой посуды?

На днях в СМИ появилась новость о том, что депутаты вслед за Европой собираются запретить в России использовать пластиковую посуду. Об этом заявил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, рассказывая о вреде пластика. Правда, в самой Госдуме о подобном законопроекте ничего не слышали. Мол, запрет – это не решение проблемы.

- Нельзя забывать о том, что это - большая индустрия, рабочие места. Речь идет о том, что нам нужно учиться собирать и перерабатывать упаковку и одноразовую посуду, которая наносит вред окружающей среде. Нужно людям объяснять, что мусорить не хорошо. Нужно стимулировать тех, кто собирает этот мусор. Проблема же не только в пластике, а вообще в мусоре. Это — вопрос культуры, - пояснил «КП» председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.

СПРАВКА «КП»

Сколько лет разлагается мусор в природе

- пищевые отходы: от 2 до 5 недель;

- бумага: 2 года;

- картонная коробка: 1 год;

- шерстяные изделия: один год;

- жестяная банка: 500 лет;

- пластиковая бутылка: 200 лет;

- стекло: более 1000 лет;

- фольга: около 100 лет;

- пластиковый стаканчик: 50 лет.